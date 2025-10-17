Héctor Moreno dice adiós, el histórico defensor mexicano se retira del futbol

Moreno en su última etapa con Rayados, donde cerró una carrera marcada por liderazgo, constancia y cuatro mundiales con el Tri. REUTERS/Matthew Childs

Héctor Moreno anunció este viernes 17 de octubre su retiro del futbol profesional, cerrando una carrera de más de dos décadas que lo consolidó como uno de los defensores más constantes y respetados del fútbol mexicano.

Campeón mundial Sub-17 en 2005, mundialista en cuatro ediciones con la Selección Mexicana y figura en clubes de Europa, Asia y Liga MX, Moreno compartió un mensaje emotivo en redes sociales: “Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. Gracias por tanto, futbol”.

En el video publicado en sus redes sociales, Moreno aparece con tono sereno y mirada agradecida. Agradece a su familia, compañeros, entrenadores y afición por acompañarlo en cada etapa de su carrera.

Destaca que el futbol le dio “momentos inolvidables, aprendizajes y amistades que permanecerán para siempre”. El entorno es íntimo, sin escenografía elaborada, reforzando el carácter personal del mensaje.

El histórico zaguero central anunció que se retira de las canchas, tras 4 mundiales jugados con México y una amplía trayectoria Crédito: Cuenta de Instagram @hectormorenoh

En la carta que acompaña el anuncio, el defensor profundiza en su gratitud hacia los clubes que lo formaron y le dieron oportunidad, desde Pumas hasta Rayados.

Reconoce que el retiro no es una despedida del deporte, sino una transición hacia nuevas formas de contribuir. Cierra con una frase que resume su legado: “Me voy en paz, con el corazón lleno y la cabeza en alto”.

Trayectoria internacional y clubes

Moreno fue campeón mundial Sub-17, mundialista en cuatro ediciones y figura en clubes de Europa, Asia y Liga MX. REUTERS/Cristian De Marchena

Moreno debutó profesionalmente con Pumas en 2006, tras coronarse campeón mundial Sub-17 en Perú. Su talento lo llevó pronto a Europa, donde jugó en el AZ Alkmaar, Espanyol, PSV Eindhoven, Roma y Real Sociedad. En cada club se distinguió por su solidez defensiva, liderazgo y capacidad de adaptación.

En 2019 emigró a Al-Gharafa de Qatar, y desde 2021 defendió los colores de Rayados de Monterrey, donde cerró su carrera. A lo largo de más de 500 partidos como profesional, acumuló títulos nacionales e internacionales, además de una reputación de jugador confiable y respetado dentro y fuera de la cancha.

Legado en la Selección Mexicana

Con más de 500 partidos y títulos nacionales e internacionales, Moreno deja un legado de liderazgo y solidez defensiva. REUTERS/Alberto Lingria

Con la camiseta del Tri, Moreno disputó más de 120 partidos y fue parte de cuatro Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su presencia constante en la defensa lo convirtió en uno de los pilares de la selección durante más de una década.

Además del título Sub-17 en 2005, participó en múltiples ediciones de Copa Oro, Copa América y eliminatorias mundialistas.

Su liderazgo silencioso, disciplina táctica y compromiso lo consolidaron como uno de los defensores más importantes en la historia reciente del futbol mexicano.