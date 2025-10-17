México Deportes

Erik Lira extiende contrato con Cruz Azul hasta 2029 y refuerza la plantilla

El mediocampista, quien en diversas ocasiones ha expresado su deseo de jugar en el extranjero, logró pactar un contrato que equilibra sus aspiraciones personales y los intereses del club

Por Alexander Ortiz

Lira firmó la extensión de su contrato, que incluye una cláusula de salida a Europa en caso de recibir una oferta. (USA TODAY Sports vía Reuters Con)

Cruz Azul aseguró la continuidad de uno de sus jugadores más importantes. El mediocampista Erik Lira firmó la extensión de su contrato con el club hasta el año 2029, según confirmó la institución celeste a través de sus redes sociales.

Con esta renovación, el equipo de la Liga MX retiene a una de sus piezas clave en el mediocampo y garantiza su permanencia por los próximos cuatro años.

La negociación se prolongó por varias semanas debido a las condiciones del nuevo acuerdo, que incluye una cláusula de salida a Europa con precio preferencial, lo que permitirá al jugador emigrar en caso de recibir una oferta del futbol europeo.

Lira, quien en diversas ocasiones ha expresado su deseo de jugar en el extranjero, logró pactar un contrato que equilibra sus aspiraciones personales y los intereses del club.

Renovación estratégica: Lira se queda en Cruz Azul

El mediocampo de Cruz Azul se mantiene sólido con la renovación de Lira, quien llegó al club en 2022 procedente de Pumas. (REUTERS/Raquel Cunha)

La Máquina confirmó la renovación con un mensaje que destacó la importancia del futbolista en el proyecto actual:

“ERIK LIRA RENOVADO. Muy felices de poder anunciar la renovación de nuestro #6. Lira seguirá defendiendo nuestra camiseta con la misma pasión que lo ha convertido en pieza clave del equipo”, publicó Cruz Azul.

El mediocampista, seleccionado nacional y candidato a integrar la plantilla de México para la Copa del Mundo 2026, se mantiene como una de las figuras más destacadas del futbol mexicano actual.

Valor y proyección del mediocampista mexicano

(Kirby Lee-Imagn Images)

Lira llegó a Cruz Azul en enero de 2022, procedente de Pumas de la UNAM, con apenas 22 años y un rol protagónico en el equipo universitario. Desde entonces, se ha consolidado como titular indiscutible y uno de los ejes en el esquema táctico de la Máquina, aportando equilibrio en el mediocampo.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el club celeste pagó más de cuatro millones de euros por su fichaje en 2022. Actualmente, su valor de mercado supera los ocho millones de euros, cifra que lo coloca entre los jugadores más cotizados de la Liga mexicana.

El equipo de la Noria apuesta por su continuidad como parte del proyecto deportivo rumbo a los próximos torneos y con la mira puesta en fortalecer la base del plantel.

