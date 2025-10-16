México Deportes

Seattle vs Toronto: a qué hora y dónde ver a los mexicanos en el juego 4 de la Serie de Campeonato de la MLB

La presión recae sobre los canadienses, mientras la batalla por el pase a la final se intensifica con su más reciente victoria

Por Mariana Campos

La Serie Mundial está a la vuelta de la esquina y aún no se decide cuál de los dos equipos representará a su liga en la pelea por el máximo reconocimiento de la MLB. (Jovani Pérez / Infobae México)

La Serie de Campeonato de la Liga Americana 2025 alcanza un punto crucial este jueves 16 de octubre, cuando los Seattle Mariners reciban a los Toronto Blue Jays en el Juego 4 en el estadio de Seattle.

Tras la contundente victoria de Toronto en el tercer partido, la expectativa crece ante la posibilidad de que los Blue Jays igualen la serie, mientras Seattle busca aprovechar su localía para retomar el control.

El encuentro, programado en la casa de los Mariners, representa una oportunidad clave para ambas novenas. Seattle, que comenzó liderando la serie, ahora enfrenta la presión de frenar el impulso de Toronto, que llega motivado tras una actuación histórica en el Juego 3. La importancia del partido se acentúa por el contexto de la serie y la presencia de figuras destacadas en ambos equipos, lo que promete un espectáculo de alto nivel para los aficionados al béisbol.

En el tercer juego, los Blue Jays lograron una remontada que cambió el rumbo de la serie. Toronto se impuso con un marcador de 13-4, conectando 18 imparables y cinco cuadrangulares en una sola entrada, lo que representó su segunda mejor marca en la historia de los playoffs. Este despliegue ofensivo permitió a la novena canadiense recortar la ventaja de Seattle y posicionarse con fuerza de cara al cuarto partido.

Kirk fue parte de los bateadores que contribuyeron a la victoria de los Blue Jays. (Credit: Steven Bisig-Imagn Images)

Mexicanos brillan en la MLB

El protagonismo en la victoria de Toronto recayó en el trío latino conformado por Andrés Giménez, Vladimir Guerrero Jr. y Alejandro Kirk. Estos jugadores fueron determinantes al liderar la ofensiva que desarmó la estrategia de los Mariners. Por parte de Seattle, Randy Arozarena se perfila como la figura clave para intentar revertir la situación y aprovechar el apoyo de la afición local, en un duelo que pone a prueba la capacidad de respuesta del equipo.

De cara al Juego 4, las expectativas se centran en la capacidad de Seattle para reponerse y en la posibilidad de que Toronto iguale la serie. La localía de los Mariners podría ser un factor decisivo, mientras los Blue Jays llegan con la moral en alto tras su reciente triunfo. El desenlace de este enfrentamiento definirá el rumbo de la Serie de Campeonato y mantendrá en vilo a los seguidores de ambos equipos.

La actuación de Giménez, Guerrero Jr. y Kirk en el partido anterior no solo impulsó a Toronto a una victoria contundente, sino que también reconfiguró el panorama de la serie, dejando claro el peso de los jugadores latinoamericanos en la lucha por el título de la Liga Americana.

El mexico-cubano demostró nuevamente su poderío poniendo una carrera en el marcador. (Credit: Steven Bisig-Imagn Images)

A qué hora y dónde ver el partido

El cuarto encuentro de esta emocionante serie se llevará este jueves, 4 de octubre, en el T-Mobile Park de Seattle en punto de las 18:33 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido por ESPN en sistemas de cable y por Disney+, además de las plataformas de Caliente TV y MLB.com.

