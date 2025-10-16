Grand Prix de Amazonas 2025: cartelera completa, cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo el evento del CMLL

Nueve luchadoras mexicanas se enfrentarán a nueve estrellas extranjeras en una contienda que definirá a la campeona absoluta del torneo. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunció oficialmente la cartelera completa para la quinta edición del Grand Prix Internacional de Amazonas 2025, evento que reunirá a las mejores luchadoras del mundo en una noche histórica desde la emblemática Arena México. La cita será el viernes 24 de octubre y promete ser uno de los espectáculos femeninos más importantes del año.

Durante la transmisión del programa “CMLL Informa” de este jueves 15 de octubre, la empresa mexicana reveló todos los detalles de la función, que contará con talento de AEW, NJPW, MLW, Stardom, Ring of Honor y RevPro, consolidando la alianza global que el CMLL ha fortalecido en los últimos años con las principales promociones internacionales.

La velada abrirá con una intensa batalla de una sola caída entre Dragón de Fuego & Dragón Legendario frente a El Elemental y Yutani, duelo que marcará el tono de la noche.

El inicio explosivo de la noche enfrentará a dos duplas llenas de velocidad y técnica, prometiendo una apertura espectacular en la Arena México.

Posteriormente, el carismático Xelhua se medirá a El Hechicero en la segunda lucha, un encuentro que promete técnica y rudeza en partes iguales.

Choque de estilos entre el joven Xelhua y el experimentado El Hechicero, en un combate que promete llaves sorpresivas y momentos de alta intensidad.

En el tercer combate, Máscara Dorada y Titán, acompañados del icónico Kemonito, enfrentarán a Bárbaro Cavernario y Difunto, quienes contarán con el apoyo de Kemalito, una de las duplas más queridas por la afición.

Duelo de titanes con acompañantes icónicos que pondrá a prueba la coordinación y la destreza de cada equipo frente a los aficionados.

La lucha estelar será el Grand Prix Internacional de Amazonas 2025, un combate donde 18 gladiadoras —nueve mexicanas y nueve extranjeras— buscarán llevarse el codiciado trofeo del CMLL.

El torneo reunirá a 18 luchadoras de distintas partes del mundo en un formato individual de eliminación. (Ilustración: Jesús Aviles)

Por el equipo mexicano, la representación estará encabezada por La Catalina (Chile), Persephone, India Sioux, Skadi, Lluvia, La Jarochita, Reyna Isis, Olympia y Zeuxis, todas con la misión de mantener el título en territorio nacional.

El equipo internacional contará con figuras de alto calibre: Mina Shirakawa (AEW), Kanji (RevPro), Diamante (ROH), Thekla (AEW), Skye Blue (AEW), Julia Hart (AEW), Shoko Nakajima (MLW), Koguma (Stardom) y Kazuki (Stardom). La diversidad de estilos y escuelas promete una lucha de alto impacto que fusionará fuerza, carisma y técnica en el cuadrilátero.

Para los aficionados que deseen disfrutar del evento en vivo, el CMLL ofrecerá la transmisión exclusiva por su canal oficial de YouTube, a partir de las 8:30 p.m. El acceso tendrá un costo de 700 pesos, e incluirá la posibilidad de disfrutar toda la programación mensual de la empresa.

Con este cartel, el CMLL busca consolidar el Grand Prix de Amazonas como el evento femenino más importante de la lucha libre mexicana, además de seguir reforzando la presencia internacional de sus Amazonas en alianza con las principales empresas del mundo.