México Deportes

Grand Prix de Amazonas 2025: cartelera completa, cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo el evento del CMLL

El torneo femenino más esperado del año se celebra este viernes 24 de octubre desde la Arena México; te decimos cómo seguirlo en línea

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Nueve luchadoras mexicanas se enfrentarán
Nueve luchadoras mexicanas se enfrentarán a nueve estrellas extranjeras en una contienda que definirá a la campeona absoluta del torneo. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunció oficialmente la cartelera completa para la quinta edición del Grand Prix Internacional de Amazonas 2025, evento que reunirá a las mejores luchadoras del mundo en una noche histórica desde la emblemática Arena México. La cita será el viernes 24 de octubre y promete ser uno de los espectáculos femeninos más importantes del año.

Durante la transmisión del programa “CMLL Informa” de este jueves 15 de octubre, la empresa mexicana reveló todos los detalles de la función, que contará con talento de AEW, NJPW, MLW, Stardom, Ring of Honor y RevPro, consolidando la alianza global que el CMLL ha fortalecido en los últimos años con las principales promociones internacionales.

La velada abrirá con una intensa batalla de una sola caída entre Dragón de Fuego & Dragón Legendario frente a El Elemental y Yutani, duelo que marcará el tono de la noche.

El inicio explosivo de la
El inicio explosivo de la noche enfrentará a dos duplas llenas de velocidad y técnica, prometiendo una apertura espectacular en la Arena México.

Posteriormente, el carismático Xelhua se medirá a El Hechicero en la segunda lucha, un encuentro que promete técnica y rudeza en partes iguales.

Choque de estilos entre el
Choque de estilos entre el joven Xelhua y el experimentado El Hechicero, en un combate que promete llaves sorpresivas y momentos de alta intensidad.

En el tercer combate, Máscara Dorada y Titán, acompañados del icónico Kemonito, enfrentarán a Bárbaro Cavernario y Difunto, quienes contarán con el apoyo de Kemalito, una de las duplas más queridas por la afición.

Duelo de titanes con acompañantes
Duelo de titanes con acompañantes icónicos que pondrá a prueba la coordinación y la destreza de cada equipo frente a los aficionados.

La lucha estelar será el Grand Prix Internacional de Amazonas 2025, un combate donde 18 gladiadoras —nueve mexicanas y nueve extranjeras— buscarán llevarse el codiciado trofeo del CMLL.

El torneo reunirá a 18
El torneo reunirá a 18 luchadoras de distintas partes del mundo en un formato individual de eliminación. (Ilustración: Jesús Aviles)

Por el equipo mexicano, la representación estará encabezada por La Catalina (Chile), Persephone, India Sioux, Skadi, Lluvia, La Jarochita, Reyna Isis, Olympia y Zeuxis, todas con la misión de mantener el título en territorio nacional.

El equipo internacional contará con figuras de alto calibre: Mina Shirakawa (AEW), Kanji (RevPro), Diamante (ROH), Thekla (AEW), Skye Blue (AEW), Julia Hart (AEW), Shoko Nakajima (MLW), Koguma (Stardom) y Kazuki (Stardom). La diversidad de estilos y escuelas promete una lucha de alto impacto que fusionará fuerza, carisma y técnica en el cuadrilátero.

Para los aficionados que deseen disfrutar del evento en vivo, el CMLL ofrecerá la transmisión exclusiva por su canal oficial de YouTube, a partir de las 8:30 p.m. El acceso tendrá un costo de 700 pesos, e incluirá la posibilidad de disfrutar toda la programación mensual de la empresa.

Con este cartel, el CMLL busca consolidar el Grand Prix de Amazonas como el evento femenino más importante de la lucha libre mexicana, además de seguir reforzando la presencia internacional de sus Amazonas en alianza con las principales empresas del mundo.

Temas Relacionados

CMLLGrand Prix de Amazonas 2025Lucha LibreArena Méxicomexico-deportes

Más Noticias

Este piloto de Williams Racing no participará en la FP1 del Gran Premio de México

La decisión responde a la normativa de la FIA, que exige dar oportunidades a pilotos con poca experiencia en la Fórmula 1

Este piloto de Williams Racing

Estos son los jugadores lesionados y suspendidos que tiene América previo al Clásico Joven ante Cruz Azul

Con la ausencia de jugadores clave, las Águilas buscará derrotar en CU a la Máquina Celeste

Estos son los jugadores lesionados

Maravilla Martínez respalda a Martinoli y explica por qué Argentina supera a México en futbol: “Pateas una piedra y salen futbolistas”

El exboxeador argentino coincidió con el narrador de TV Azteca y explicó por qué el futbol argentino y el boxeo mexicano son potencias en sus disciplinas

Maravilla Martínez respalda a Martinoli

Santiago Fernández culpa a Christian Martinoli por burlarse de su error en el Preolímpico 2008: ”No midió el daño que causó”

El exjugador recordó cómo la frase de “¡De que te vas a disfrazar, Fernández” marcó su vida tras fallar un gol clave ante Haití en el Preolímpico de 2008

Santiago Fernández culpa a Christian

Selección Mexicana: cuándo, dónde y cómo adquirir el jersey oficial del Tri para el Mundial 2026

Aunque el equipo nacional no se encuentra en su mejor momento, la afición ha mostrado gran interés en participar en la justa mundialista

Selección Mexicana: cuándo, dónde y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan kilos de cocaína ocultos

Hallan kilos de cocaína ocultos en tanque de combustible de camión en Querétaro

UNODC y CNBV refuerzan detección de esquemas financieros ligados a la trata de personas y lavado de dinero

Detienen a 4 narcomenudistas con más de 300 dosis de droga en Azcapotzalco y Álvaro Obregón, CDMX

Sargento dispara su arma y asesina a una militar dentro de instalaciones de la Guardia Nacional en Guerrero

Instalaciones de la Fiscalía de Baja California han sido atacadas tres veces en menos de un mes

ENTRETENIMIENTO

Las Estrellas Bailan en Hoy:

Las Estrellas Bailan en Hoy: Briggitte Bozzo sufre fuerte caída

La Granja VIP en vivo hoy 16 de octubre: Manola Diez rompe en llanto

Viernes de Traición en ‘La Granja VIP’: así funciona la dinámica que salvará a uno de los nominados | Video

Eleazar Gómez revela que ya quiere tener un hijo con su nueva novia: “Se me antoja hacer esto”

La Granja VIP: cómo obtener 10 votos extra para salvar a tu granjero favorito

DEPORTES

Karim López: el mexicano que

Karim López: el mexicano que quiere conquistar la NBA y sueña con la primera ronda del Draft 2026

Este piloto de Williams Racing no participará en la FP1 del Gran Premio de México

Estos son los jugadores lesionados y suspendidos que tiene América previo al Clásico Joven ante Cruz Azul

Maravilla Martínez respalda a Martinoli y explica por qué Argentina supera a México en futbol: “Pateas una piedra y salen futbolistas”

Santiago Fernández culpa a Christian Martinoli por burlarse de su error en el Preolímpico 2008: ”No midió el daño que causó”