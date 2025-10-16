Cuál es el estado de salud de Bryan “Cuco” Angulo, ex futbolista de Cruz Azul que recibió un balazo en la pierna

Bryan “Cuco” Angulo resultó herido por el impacto de bala Foto:cuartoscuro

Ya han pasado más de cuatro años desde que Cruz Azul fue campeón de la Liga MX y ese momento volvió a ser recordado por los aficionados celestes luego de que un jugador que perteneció al histórico plantel fue víctima de un ataque.

Se trata de Bryan “Cuco” Angulo, quien fue parte del conjunto que rompió la sequía de 24 años sin título de Liga MX para la institución cementera, al consagrarse campeón en el Clausura 2021. Aunque no participó en la serie final ante Santos Laguna, su contribución a lo largo del torneo fue parte del camino hacia el campeonato.

Juan Reynoso cuando salió campeón con Cruz Azul el 2021 de la Liga MX. | Foto: Mexsport

¿Cuál es el estado de salud de Bryan Angulo tras recibir un balazo en la pierna

Según los primeros reportes, Bryan “Cuco” Angulo resultó herido por el impacto de bala, pero su estado de salud se reporta como estable y fuera de peligro. El ataque ocurrió cuando un hombre armado abrió fuego contra el grupo de jugadores, aunque las autoridades investigan si el incidente fue un intento de robo o una agresión dirigida específicamente contra el delantero ecuatoriano que perteneció a Cruz Azul.

“Bryan el Cuco Angulo ( campeón con Cruz Azul en 2021 ) sufrió un ataque armado hace unas horas, donde recibió un balazo en una pierna. El Ecuatoriano se encuentra disputando el ascenso a primera división con Porto Viejo. Se reporta fuera de peligro”, informó el periodista Carlos Córdova.

Por su parte, la respuesta de la Policía Nacional de Ecuador fue inmediata. Horas después del atentado, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos sospechosos, quienes están siendo investigados por tentativa de asesinato. Los detenidos permanecen bajo investigación mientras se esclarecen los motivos detrás del ataque.

Además, en medio de la tensión generada por el atentado, el club LDU Portoviejo emitió un comunicado oficial en el que confirmó la existencia de amenazas previas relacionadas con el partido programado para el viernes 17 de octubre frente a Búhos ULVR.

Bryan Angulo de Cruz Azul festeja el gol anotado en un partido del torneo Apertura 2021 de la Liga MX entre Club Cruz Azul y Club Toluca en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

Bryan Angulo y su paso con Cruz Azul

Cuco” Angulo no tuvo el mejor desempeño mientras estuvo en Cruz Azul. En el Clausura 2022 solo sumó una anotación en 10 encuentros. Durante el Apertura 2021, el delantero logró cuatro goles en 16 cotejos, mientras que en el Guardianes 2021 jugó 11 partidos y marcó tres veces en la Liga BBVA MX.

Cabe mencionar que Angulo también vistió la camiseta de Xolos donde también dejó dudas, dado que en más de 20 partidos solo consiguió cuatro goles. Previamente, el atacante tuvo un paso por el Emelec de Ecuador, donde acumuló más de 66 tantos, pero la adaptación a México resultó difícil.