Filtran el uniforme de portero de la selección mexicana para el Mundial 2026 inspirado en diseños de Jorge Campos (REUTERS/Henry Romero)

En ocho meses será la inauguración de la Copa Mundial 2026, la selección mexicana tendrá su debut como anfitrión del torneo de la FIFA. En medio de la incertidumbre que genera el desempeño deportivo del equipo de Javier Aguirre, en redes sociales empezaron a circular imágenes de cómo será el uniforme del Tri.

Cabe destacar que previamente ya se filtraron imágenes de las camisetas de visitantes y local, en esta ocasión revelaron detalles del jersey que llevarán los porteros, pues cada selección tiene una camiseta especial para sus arqueros. En el caso de México, se adelantó que la indumentaria estaría inspirada en los diseños coloridos de Jorge Campos.

El Brody fue un futbolista de época que dejó un legado dentro y fuera de la cancha; sus uniformes coloridos y llamativos dejaron un legado en el diseño de ropa deportiva, por lo que el Tricolor se inspiraría en esta herencia para potencializarla durante el Mundial 2026.

Filtran jersey de la selección mexicana inspirada en Jorge Campos

Jorge Campos fue homenajeado en el popular anime de finales del siglo XX. (X/90sfootball)

A través de redes sociales circuló una imagen que dio muestra de cómo sería el uniforme de porteros, y sobresalió que el diseño de la indumentaria retomó elementos gráficos de los jersey de Jorge Campos.

De acuerdo con lo que se puede ver en la imagen que compartió la cuenta @opaleak se puede observar que la camiseta y el pantalón corto son de un color rosa intenso combinado con figuras geométricas en tonos azul, morado y amarillo. Estos gráficos sobresalen por las formas garigoleadas.

El diseño también destaca el logotipo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en el pecho y a un costado se observa el logo de la marca Adidas, encargada de diseñar el uniforme de la selección mexicana. También destaca que el uniforme de porteros posee una bandera de México en la esquina superior izquierda.

Filtran supuesto jersey inspirado en Jorge Campos (X/ @opaleak)

Hasta el momento, la FMF no ha confirmado alguna información sobre el supuesto uniforme del Tri para la Copa Mundial 2026.

Así sería el jersey de visitante de la selección mexicana para el Mundial 2026

A medida que se acerca la inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, la atención de los aficionados se ha centrado en la posible nueva indumentaria de la selección mexicana. La filtración de imágenes y videos en redes sociales ha desatado un intenso debate sobre el diseño del jersey de visitante que el equipo nacional podría lucir durante el torneo, en el que será uno de los anfitriones.

Filtran supuesto jersey de la selección mexicana inspirado en Jorge Campos (X/ @opaleak)

El periodista y coleccionista César Patricio difundió recientemente un video en el que se aprecian detalles del uniforme que, aunque aún no ha sido presentado oficialmente por la FMF, ya circula entre fanáticos y coleccionistas. Según lo mostrado, la camiseta de visitante sería completamente blanca, con franjas verdes y rojas ubicadas en los hombros y el cuello, mientras que tanto el escudo de la selección como el logotipo de la marca aparecen en color verde.

En redes compartieron detalles de cómo sería la camiseta que usará la selección mexicana como visitante en el Mundial 2026. (Crédito: IG/ @cesarpatricio_)

En la parte posterior, a la altura del cuello, destaca la leyenda “somos México” escrita en letras tricolor, y el diseño general incorpora gráficos de grecas que resultan muy visibles a simple vista. La propuesta, reportada también por el portal Footy Headlines, sugiere que la FMF habría optado por un regreso a las raíces, inspirándose en la emblemática indumentaria utilizada durante el Mundial de Francia 1998