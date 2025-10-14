México Deportes

Filtran el uniforme de portero de la selección mexicana para el Mundial 2026 inspirado en diseños de Jorge Campos

El “Brody” es uno de los máximos referentes del futbol mexicano y sus uniformes coloridos marcaron una época

Por Luz Coello

Guardar
Filtran el uniforme de portero
Filtran el uniforme de portero de la selección mexicana para el Mundial 2026 inspirado en diseños de Jorge Campos (REUTERS/Henry Romero)

En ocho meses será la inauguración de la Copa Mundial 2026, la selección mexicana tendrá su debut como anfitrión del torneo de la FIFA. En medio de la incertidumbre que genera el desempeño deportivo del equipo de Javier Aguirre, en redes sociales empezaron a circular imágenes de cómo será el uniforme del Tri.

Cabe destacar que previamente ya se filtraron imágenes de las camisetas de visitantes y local, en esta ocasión revelaron detalles del jersey que llevarán los porteros, pues cada selección tiene una camiseta especial para sus arqueros. En el caso de México, se adelantó que la indumentaria estaría inspirada en los diseños coloridos de Jorge Campos.

El Brody fue un futbolista de época que dejó un legado dentro y fuera de la cancha; sus uniformes coloridos y llamativos dejaron un legado en el diseño de ropa deportiva, por lo que el Tricolor se inspiraría en esta herencia para potencializarla durante el Mundial 2026.

Filtran jersey de la selección mexicana inspirada en Jorge Campos

Jorge Campos fue homenajeado en
Jorge Campos fue homenajeado en el popular anime de finales del siglo XX. (X/90sfootball)

A través de redes sociales circuló una imagen que dio muestra de cómo sería el uniforme de porteros, y sobresalió que el diseño de la indumentaria retomó elementos gráficos de los jersey de Jorge Campos.

De acuerdo con lo que se puede ver en la imagen que compartió la cuenta @opaleak se puede observar que la camiseta y el pantalón corto son de un color rosa intenso combinado con figuras geométricas en tonos azul, morado y amarillo. Estos gráficos sobresalen por las formas garigoleadas.

El diseño también destaca el logotipo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en el pecho y a un costado se observa el logo de la marca Adidas, encargada de diseñar el uniforme de la selección mexicana. También destaca que el uniforme de porteros posee una bandera de México en la esquina superior izquierda.

Filtran supuesto jersey inspirado en
Filtran supuesto jersey inspirado en Jorge Campos (X/ @opaleak)

Hasta el momento, la FMF no ha confirmado alguna información sobre el supuesto uniforme del Tri para la Copa Mundial 2026.

Así sería el jersey de visitante de la selección mexicana para el Mundial 2026

A medida que se acerca la inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, la atención de los aficionados se ha centrado en la posible nueva indumentaria de la selección mexicana. La filtración de imágenes y videos en redes sociales ha desatado un intenso debate sobre el diseño del jersey de visitante que el equipo nacional podría lucir durante el torneo, en el que será uno de los anfitriones.

Filtran supuesto jersey de la
Filtran supuesto jersey de la selección mexicana inspirado en Jorge Campos (X/ @opaleak)

El periodista y coleccionista César Patricio difundió recientemente un video en el que se aprecian detalles del uniforme que, aunque aún no ha sido presentado oficialmente por la FMF, ya circula entre fanáticos y coleccionistas. Según lo mostrado, la camiseta de visitante sería completamente blanca, con franjas verdes y rojas ubicadas en los hombros y el cuello, mientras que tanto el escudo de la selección como el logotipo de la marca aparecen en color verde.

En redes compartieron detalles de cómo sería la camiseta que usará la selección mexicana como visitante en el Mundial 2026. (Crédito: IG/ @cesarpatricio_)

En la parte posterior, a la altura del cuello, destaca la leyenda “somos México” escrita en letras tricolor, y el diseño general incorpora gráficos de grecas que resultan muy visibles a simple vista. La propuesta, reportada también por el portal Footy Headlines, sugiere que la FMF habría optado por un regreso a las raíces, inspirándose en la emblemática indumentaria utilizada durante el Mundial de Francia 1998

Temas Relacionados

selección mexicanajerseyuniformeJorge Camposmexico-deportes

Más Noticias

Javier Aguirre confiesa que la portería de la selección mexicana “le genera dudas” tras goleada ante Colombia

Tras la goleada que recibió Luis Malagón, el técnico del Tri confesó sus dudas sobre el arquero

Javier Aguirre confiesa que la

Omar Bravo pierde papel de embajador de Guadalajara para el Mundial 2026 tras ser vinculado por presunto abuso sexual

El exfutbolista de Chivas permanecerá en prisión preventiva por seis meses

Omar Bravo pierde papel de

FMF defiende a Javier Aguirre para seguir al frente del Tri rumbo al Mundial 2026: este es el plan de preparación

Ivar Sisniega expresó su confianza en el proyecto del “Vasco”, cumplirán con los partidos amistosos que solicitó el técnico

FMF defiende a Javier Aguirre

Julio César Chávez defiende la inocencia de su hijo Junior: “Si fuera narcotraficante, yo mismo lo meto a la cárcel”

El ex campeón mundial volvió a defender al “Junior” por el proceso legal que afronta

Julio César Chávez defiende la

Julio César Chávez Jr. volverá a pelear en diciembre: CMB confirma su participación en torneo conmemorativo

El “Junior” alista su regreso al ring tras perder ante Jake Paul y los problemas legales que afrontó por supuestos vínculos con narcotraficantes

Julio César Chávez Jr. volverá
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres hombres asegurados

Sentencian a tres hombres asegurados con más de 350 kilos de cocaína en Chiapas

Aseguran más de 14 millones de pesos en cocaína en Tapachula, Chiapas

De España al Reclusorio Sur: vinculan a proceso a Ricardo “R”, “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Apple México: Fuerza

Top 10 Apple México: Fuerza Regida encabeza el ranking las canciones más reproducidas del momento

Cazzu en México: la cantante revela qué fue lo que más le dolió de la entrevista de Adela Micha a Christian Nodal

Erik Rubín ya dejó la casa que compartía con Andrea Legarreta y su hija Mía cuenta cómo ha cambiado su relación

Ranking Netflix México: Top 10 de las series más vistas para pasar horas frente a la pantalla

Piden donaciones para que familia de Fede Dorcaz pueda llevar el cuerpo del modelo a Argentina

DEPORTES

Javier Aguirre confiesa que la

Javier Aguirre confiesa que la portería de la selección mexicana “le genera dudas” tras goleada ante Colombia

Omar Bravo pierde papel de embajador de Guadalajara para el Mundial 2026 tras ser vinculado por presunto abuso sexual

FMF defiende a Javier Aguirre para seguir al frente del Tri rumbo al Mundial 2026: este es el plan de preparación

Julio César Chávez defiende la inocencia de su hijo Junior: “Si fuera narcotraficante, yo mismo lo meto a la cárcel”

Julio César Chávez Jr. volverá a pelear en diciembre: CMB confirma su participación en torneo conmemorativo