Marineros vs Azulejos: cuándo, a qué hora y dónde ver a los mexicanos que buscan su pase a la Serie Mundial

La representación mexicana ha sido fundamental para los equipos de la MLB. (Jovani Pérez / Infobae México)

La noche del domingo representó un momento histórico para los Seattle Mariners, que vencieron 3-1 a los Toronto Blue Jays en el Juego 1 de la Serie de Campeonato. Con varios mexicanos en las filas de ambos equipos, en Infobae México te decimos a qué hora y dónde ver el segundo partido entre los finalistas de la Liga Americana

Este triunfo les otorga la ventaja inicial en la serie y los acerca a la posibilidad de disputar la primera Serie Mundial de su historia, tras 24 años sin alcanzar esta instancia. La actuación de figuras como Bryce Miller, Cal Raleigh, Jorge Polanco, el pitcher mexicano Andrés Muñoz y Randy Arozarena fue determinante en un encuentro marcado por la tensión característica de los playoffs de la MLB 2025.

Se espera una guerra entre ambos conjuntos dentro del terreno de juego. (Credit: John E. Sokolowski-Imagn Images)

Los marineros aztecas que quieren hacer historia

El significado de esta victoria va más allá del marcador. Para Seattle, la serie actual representa la oportunidad de romper una larga sequía y abrir un nuevo capítulo en la franquicia. No participaban en una Serie de Campeonato desde hace más de dos décadas y ahora están a solo unos juegos de disputar el máximo título del béisbol profesional.

El contexto añade dramatismo: el equipo llegó a Toronto después de un extenuante partido de 15 entradas y casi cinco horas frente a los Detroit Tigers, apenas dos días antes, en el decisivo Juego 5 de la Serie Divisional. Tras ese maratón y un viaje de costa a costa realizado casi al amanecer del sábado, los Mariners se presentaron en el Rogers Centre con la energía justa para afrontar el reto.

El desarrollo del partido ofreció momentos de alta tensión y calidad. El inicio fue favorable para los locales, cuando George Springer conectó un cuadrangular solitario en el primer lanzamiento, adelantando a los Blue Jays. Sin embargo, Bryce Miller, único abridor saludable y disponible para Seattle tras el uso de Logan Gilbert y Luis Castillo en el relevo, asumió la responsabilidad con apenas tres días de descanso y después de recuperarse de espolones óseos en el codo derecho, su segunda estancia en la lista de lesionados en la temporada. Miller, de 27 años, respondió con solidez: lanzó seis entradas en las que permitió solo dos imparables y una carrera, retirando a 13 bateadores consecutivos entre la segunda y la sexta entrada.

El mexicano Muñoz fue clave para la victoria en el juego 1 del equipo de Seattle. (Credit: John E. Sokolowski-Imagn Images)

En el montículo contrario, Kevin Gausman, junto con el catcher Alejandro Kirk, logró sortear una amenaza en la primera entrada y encadenó una racha de 16 bateadores dominados. Sin embargo, la ofensiva de Seattle encontró la manera de revertir la situación. Cal Raleigh, séptimo jugador en la historia de Grandes Ligas con una temporada de 60 o más cuadrangulares, igualó el marcador con un jonrón de 420 pies. Poco después, Jorge Polanco aprovechó un pasaporte de Julio Rodríguez y un lanzamiento descontrolado para anotar la carrera que puso a los Mariners al frente.

El desenlace del encuentro se definió en los episodios finales. Randy Arozarena fue protagonista tanto a la defensiva como a la ofensiva: realizó una gran atrapada en la séptima entrada y, en la octava, se robó segunda y tercera base, lo que permitió a Polanco remolcar la última carrera del partido ante un bullpen de los Blue Jays que no logró contener la presión. La combinación de velocidad y oportunismo de Arozarena resultó clave para ampliar la ventaja de Seattle.

El cubano-mexicano volvió a mostrar su poderío tanto a la defensiva como generando una de las tres carreras del día. (Chris Young/The Canadian Press vía AP)

Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido

De cara al Juego 2, la serie se presenta abierta y con altas expectativas. Los Mariners buscarán consolidar su ventaja antes de regresar a casa, mientras que los Blue Jays intentarán igualar la serie para mantener vivas sus aspiraciones. El partido se llevará a cabo este lunes 13 de octubre en el Rogers Centre de Toronto, en Canadá, en punto de las 15:03 horas (tiempo del centro de México) por FOX (TV por cable), Caliente TV y MLB.tv.

El desenlace de este enfrentamiento determinará en gran medida el rumbo de la Serie de Campeonato y la posibilidad de que Seattle alcance, por primera vez, la ansiada Serie Mundial. En los momentos finales del partido, el bullpen de los Mariners se encargó de cerrar la puerta a cualquier intento de remontada, con Andrés Muñoz al frente del relevo para asegurar la victoria y dejar a Seattle un paso más cerca de su objetivo histórico.