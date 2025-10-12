Gilberto Mora rompe en llanto tras la eliminación de México Sub-20 en el Mundial Chile 2025

La frustración y tristeza por no lograr el objetivo fue un duro golpe para el chico. (Reuters)

Este sábado 12 de octubre el sueño del mini Tri en el Mundial de Chile 2025 llegó a su fin con la dolorosa derrota de 2-0 frente a su similar de Argentina. Pese a que hubo pocas llegadas en el encuentro, uno de los que no pudieron mostrarse en su totalidad fue Gilberto Mora, el más pequeño de toda la competencia, quien al finalizar el encuentro no pudo contener las lágrimas.

Con la ilusión de trascender, los dirigidos por Eduardo Arce buscaron penetrar la línea defensiva albiceleste, sin embargo, su experiencia en primera división y la marcación personal al jugador más desequilibrante de nuestro equipo tuvieron buenos resultados para los sudamericanos.

Tras el silbatazo final, los rostros de los jugadores aztecas se mostraron decepcionados y muy tristes, pero quien llamó la atención fue ‘Morita’ quien, pese a mostrar una gran madurez en el terreno de juego, no pudo evitar llorar pues en diversas ocasiones externó su deseo por salir campeón con México.

La escena rápidamente se hizo viral, pero en el momento fue Andrés Lillini, director de Selecciones Inferiores, quien corrió para contener al chico que, aunque destacó en el torneo, no pudo cumplir con la gran exigencia de la afición mexicana.

Lillini ha sido una parte fundamental para que los jóvenes mexicanos puedan apresurar su debut en primera división. (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Un partido amargo para México

Si bien la victoria de 4-1 frente a Chile aumentó la confianza en el cuadro azteca, en esta ocasión no alcanzó para revertir el historial negativo que tiene la Selección Nacional frente a la albiceleste en torneos oficiales.

Ante el descalabro, el técnico Eduardo Arce mostró su descontento ya que su objetivo era llevarse la copa: “No me quiero quedar en un conformismo del buen papel, nos hubiera gustado darles más alegrías de seguir compitiendo todavía en el torneo, porque pensábamos estar hasta el último momento, no supimos hoy concretar lo que teníamos que concretar”, dijo en entrevista para TUDN.

El técnico azteca se mostró decepcionado por el resultado. (REUTERS/Pablo Sanhueza)

¿Qué sigue para México?

Lucca Vuoso, Aldo de Nigris, Máximo Reyes y Abdon Turrubiates integran la prelista de la Selección Mexicana Sub-17 para la Copa del Mundo Sub-17 que se celebrará en Qatar del 3 al 27 de noviembre de 2025.

La ausencia de Gilberto Mora, canterano de Tijuana con experiencia en Primera División, destaca entre las decisiones del cuerpo técnico. El futbolista de 16 años no fue convocado para el torneo, pero con planes de reincorporarse a su club bajo la dirección de Javier Aguirre durante la última Fecha FIFA de 2025.

El equipo dirigido por Carlos Cariño obtuvo su pase al Mundial tras conquistar el campeonato local de Concacaf y buscará recuperar el prestigio de la categoría, en la que México ha sido campeón en 2005 y 2011.

En octubre, la Selección Mexicana Sub-17 realizará una concentración en el Centro de Alto Rendimiento, donde se definirá la lista final de convocados para el torneo.

Entre los seleccionados, Lucca Vuoso es hijo de Matías Vuoso; Aldo de Nigris comparte nombre y parentesco con el exdelantero de Rayados; Máximo Reyes es descendiente de Joaquín Reyes, exjugador de Santos; y Abdon Turrubiates es hijo del exportero Emmanuel Turrubiates.