Gabriela Rodríguez hace historia y gana la plata en el Mundial de Tiro en Europa

La mexicana sacó la casta pasando por grandes potencias mundiales. (TW Olimpismo Mexicano)

Gabriela Rodríguez se convirtió en una deportista histórica luego de que ganara la medalla de plata en el Mundial de Tiro Deportivo en Grecia, marcando un antes y un después para el deporte mexicano.

La atleta de Saltillo, Coahuila, obtuvo el segundo lugar en la modalidad de skeet individual femenil, un logro que la posiciona como la figura más destacada de Latinoamérica en la competencia y pone fin a una sequía de 38 años sin medallas mundiales para México en esta disciplina.

Rodríguez alcanzó una puntuación de 54 puntos, quedando a solo tres unidades de la estadounidense Samantha Simonton, quien se adjudicó el oro con 57. El podio lo completó la sueca Victoria Larsson, que sumó 44 puntos y se llevó el bronce. La competencia se desarrolló en Malakasa, una localidad cercana a Atenas, donde la mexicana llegó con la meta clara de obtener su primera presea en un certamen mundial, objetivo que finalmente cumplió.

Rodríguez se afianza como la mejor tiradora de México. (REUTERS/Amr Alfiky)

Rompe sequía de medallas para México

El impacto de este resultado trasciende lo individual. México no subía al podio en un Mundial de Tiro Deportivo desde 1987, cuando Núria Ortiz obtuvo el bronce. La medalla de Rodríguez rompe una larga espera de casi cuatro décadas y la consolida como una referente internacional en el tiro deportivo, revitalizando el interés y las expectativas en torno a esta disciplina en el país.

La trayectoria de Gabriela Rodríguez ha sido ascendente desde sus primeros pasos en el ámbito internacional. Con 28 años, debutó en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, convirtiéndose en la primera mexicana en participar en tiro olímpico tras más de treinta años de ausencia nacional en esa especialidad. Más recientemente, en París 2024, logró ubicarse en el séptimo lugar de su prueba, confirmando su presencia constante entre la élite mundial. Además, en septiembre pasado, Rodríguez se adjudicó la medalla de oro en el XXI Campeonato de Tiro Deportivo en República Dominicana, lo que le aseguró su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Sus actuaciones en JJOO la ubican dentro de las mejores atletas de nuestro país actualmente. (REUTERS/Amr Alfiky)

El presente y futuro de Rodríguez apuntan hacia nuevos retos. Su reciente éxito en Grecia la proyecta como una de las deportistas mexicanas a seguir en el ciclo olímpico rumbo a Los Angeles 2028, donde buscará consolidarse entre las mejores del mundo y continuar ampliando su legado en el tiro deportivo internacional.

El rendimiento mostrado por Rodríguez en las últimas competencias reafirma su posición como una de las principales figuras del deporte mexicano y mantiene vivas las expectativas sobre su desempeño en los próximos escenarios internacionales.