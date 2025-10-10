México Deportes

Revelan cómo se encuentra Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas, desde que ingresó a prisión por presunto abuso sexual

El abogado del exjugador del Guadalajara compartió detalles de la situación emocional en la que se encuentra su cliente

Por Luz Coello


El exfutbolista se encuentra en prisión preventiva por su imputación de abuso sexual (RS)

Desde el 5 de octubre, Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas, permanece bajo prisión preventiva, tras ser imputado por las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) por el delito de abuso sexual infantil agravado. Según el comunicado oficial, la fiscalía cuenta con pruebas suficientes para sustentar el caso, y la audiencia para el proceso está programada para el 10 de octubre.

La controversia en torno al proceso legal que enfrenta Omar Bravo por el presunto delito de abuso sexual ha causado una serie de reacciones. Recientemente, el abogado del goleador histórico del club Guadalajara compartió detalles de cómo se encuentra su cliente.

El exfutbolista se encuentra detenido en el penal de Puente Grande, las autoridades justificaron mantenerlo detenido hasta el día de su audiencia que determinará su situación legal. El abogado de Omar ‘N’ reveló detalles de cómo se encuentra su cliente.

Esta es la situación de Omar ‘N’ desde que ingresó a prisión por presunto abuso


Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador de Chivas que fue imputado por abuso sexual infantil agravado. (Cuartoscuro)

Leobardo Treviño, abogado del exjugador de Chivas, explicó en entrevista al programa De Primera Mano de Imagen Televisión cómo se encuentra Omar tras ser arrestado e imputado. Lo primero que reveló es que ya visitó a su cliente para darle continuidad a su caso. Hasta el momento se desconoce si más personas lo han visitado.

La última visita que realizó el abogado fue el martes 7 de octubre y describió que Omar Bravo se encuentra “tranquilo” pese a la gravedad de sus actos y las pruebas que presentó la parte demandante. En cuanto al tiempo que podría pasar en prisión, Leobardo Treviño precisó que el exjugador del Guadalajara está consciente de la pena que podría recibir en caso de ser vinculado y declarado culpable.

Está tranquilo, está muy consciente de la situación y tiene en sus manos el peor escenario, y el mejor escenario que ya se los planteamos”, precisó.

Defensa de Omar ‘N’ apelará a la suspensión condicional del proceso


Juan Soltero, abogado de la víctima que denunció a Omar Bravo. (YouTube Ahtziri Cárdenas/Captura de pantalla)

El abogado defensor de Omar Bravo afirmó que, tras revisar la carpeta de investigación, el caso presenta circunstancias que permiten considerar la figura jurídica de suspensión condicional del proceso. “Por lo que hemos advertido en la carpeta, es un asunto que amerita e incluso se puede llegar a alcanzar algo que se conoce en el derecho como: suspensión condicional del proceso”, aseguró la defensa durante sus declaraciones.

Sobre la posibilidad de aplicar dicha figura, el abogado explicó que este mecanismo legal implica opciones como procedimiento abreviado, salidas alternas o terminación anticipada del proceso. Destacó que la suspensión condicional no representa ausencia de responsabilidad o impunidad. “No significa que no la paga el que la hace, se cumpliría con la ley. Se puede acceder a una situación de esa naturaleza, lo cual no significa que haya impunidad, no significa que no la pagó”, detalló el representante legal de Omar Bravo.

La defensa también confirmó que la víctima señalada en la denuncia es la hijastra del exfutbolista, hija de la pareja sentimental de Omar Bravo. La denuncia fue presentada formalmente por Cecilina ‘N’, quien aportó como evidencia vídeos y capturas de pantalla contenidas en la carpeta de investigación.

