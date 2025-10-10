México Deportes

Miguel Herrera, contra las cuerdas en Costa Rica: el empate que complica el Mundial del 2026

El equipo centroamericano acumula tres igualadas sin goles en la eliminatoria y necesita triunfos urgentes para seguir con vida

Por Gerardo Lezama

Miguel Herrera enfrenta su momento
Miguel Herrera enfrenta su momento más crítico como técnico de Costa Rica tras empate ante Honduras. (REUTERS/Mayela Lopez)

Miguel Herrera atraviesa su momento más crítico como director técnico de la Selección de Costa Rica. El empate 0-0 ante Honduras en San Pedro Sula, por la tercera fecha de la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026, dejó al equipo centroamericano con apenas tres puntos en el Grupo C, producto de tres igualadas consecutivas.

El resultado, lejos de calmar las aguas, intensificó las dudas sobre el proyecto del entrenador mexicano, que no ha logrado consolidar una propuesta ofensiva ni convencer a la afición.

Costa Rica dominó en posesión y mostró orden táctico, pero volvió a carecer de contundencia en el último tercio. La falta de gol se ha convertido en una constante preocupante, y aunque Herrera defendió el rendimiento colectivo, afirmando que “no es tan malo el resultado”, la realidad es que el equipo ya no depende de sí mismo para clasificar directamente.

El empate sin goles deja
El empate sin goles deja a Costa Rica con tres puntos y sin depender de sí misma para clasificar al Mundial 2026. (TW Selección Costa Rica)

Haití y Honduras lideran el grupo con cinco unidades, mientras que Costa Rica necesita ganar sus tres partidos restantes y esperar combinaciones favorables.

Las decisiones del “Piojo” también han generado controversia. La convocatoria dejó fuera a jugadores como Brandon Aguilera y Ariel Lassiter, mientras que apostó por veteranos como Celso Borges.

Esta elección ha sido cuestionada por medios y aficionados, que reclaman una renovación más profunda y un estilo de juego más agresivo. La falta de variantes ofensivas y la escasa generación de peligro han sido señaladas como síntomas de un proyecto que no termina de despegar.

La presión mediática y popular ha ido en aumento. En redes sociales y programas deportivos se especula sobre una posible renuncia o cese del técnico si no hay una mejora inmediata en los resultados.

Herrera, por su parte, ha pedido paciencia y ha insistido en que el grupo está comprometido con el objetivo mundialista. Sin embargo, el margen de error se ha reducido al mínimo, y cada jornada se ha convertido en una prueba de fuego para su continuidad.

La falta de gol y
La falta de gol y las decisiones de Herrera generan dudas sobre el proyecto de la Selección de Costa Rica. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kevin Jairaj

El próximo partido será en casa ante Nicaragua, un rival que ya complicó a Costa Rica en el debut. El equipo deberá sumar de a tres y mostrar una versión más convincente si quiere mantener vivas sus aspiraciones.

Además, deberá enfrentar a Haití y cerrar ante Honduras, en un calendario que exige máxima eficacia. El futuro de Miguel Herrera como seleccionador depende de lo que ocurra en estas fechas decisivas, donde no solo se juega la clasificación, sino también la credibilidad de su proyecto.

Además del rendimiento deportivo, el entorno institucional también comienza a mostrar fisuras. Algunos directivos han manifestado preocupación por la falta de resultados y el desgaste del vínculo con la afición.

La Federación Costarricense de Fútbol evalúa escenarios, mientras Herrera insiste en que el grupo mantiene la convicción de clasificar.

