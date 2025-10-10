La indirecta que Jorge Pietrasanta lanzó al América por el éxito de la selección mexicana sub-20 en el Mundial

Jorge Pietrasanta lanzó indirecta al club América por el éxito de la sub-20 en el Mundial (X/ @miseleccionsubs)

La selección mexicana sub-20 ha tenido una actuación sobresaliente en la Copa Mundial Chile 2025 de la categoría, el equipo dirigido por Eduardo Arce logró su clasificación a cuartos de final tras eliminar al anfitrión del torneo con una goleada de 1 - 4. Entre las estrellas que han sobresalido está Gilberto Mora, jugador de Xolos de Tijuana.

En medio del éxito del Tri sub-20, Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, aprovechó esta situación para lanzar una indirecta al club América. Y es que, entre los jóvenes que han llamado la atención de clubes europeos sobresalió que ninguno pertenece al conjunto azulcrema, equipo con más títulos en la primera división de la Liga MX.

Pietrasanta se ha caracterizado por ser un arduo crítico al equipo de Coapa, así que en esta ocasión no desaprovechó la oportunidad. Fue por medio de redes sociales que lanzó su comentario.

¿Qué dijo Pietrasanta del América por el éxito de la selección mexicana sub-20?

México avanzó a cuartos de final del Mundial Sub-20 (X/ @miseleccionsubs)

A través de su cuenta oficial de X, el comentarista deportivo lanzó una indirecta por la ausencia de jugadores americanistas en el combinado nacional que está compitiendo en el Mundial Sub-20, así que aseguró que el club América no aportó ningún futbolista.

"Una pregunta: ¿Cuántos jugadores del América tiene la sub20 en el Mundial?“, publicó.

De inmediato, su opinión generó una serie de reacciones de los aficionados, principalmente contra Jorge Pietrasanta por su conocido apoyo a Chivas. "Cero jugadores, así como los títulos de las chivas en los últimos 8 años“, ”Una pregunta;¿Cuantos títulos tiene chivas y América en los últimos 20 años ?" y "Noticia de último minuto, chivas es campeón de la copa ‘tenemos canteranos en la sub-20′ con esto las poderosas y populares chivas ya llevan 4 títulos en el año, imparables!“, fueron algunos de los comentarios que surgieron.

Esto dijo Jorge Pietrasanta contra América (X/ @J_Pietra)

Estos son los clubes que aportaron jugadores a la selección mexicana sub-20

La selección de Lalo Arce se conforma de una lista de 21 jugadores, la gran mayoría milita en la Liga MX y ya tuvo minutos en Primera División:

Porteros

Pablo Lara (Pumas)

Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)

Juan Liceaga (Tapatío)

Defensas

Everardo López (Toluca)

Jaziel Mendoza (Cruz Azul)

Diego Ochoa (FC Juárez)

Rodrigo Pachuca (Puebla)

César Bustos (Rayados)

Medios

Diego Sánchez (Tigres)

Obed Vargas (Seattle Sounders)

César Garza (Dundee)

Iker Fimbres (Rayados)

Elías Montiel (Pachuca)

Alexéi Domínguez (Pachuca)

Amaury Morales (Cruz Azul)

Delanteros

Yael Padilla (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Oswaldo Virgen (Toluca)

Mateo Levy (Cruz Azul)

Tahiel Jiménez (Santos Laguna)

Hugo Camberos (Chivas)