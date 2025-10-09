Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

Cuánto vale Gilberto Mora en el mercado de fichajes (REUTERS/Rodrigo Garrido)

El mercado de fichajes del fútbol mexicano ha centrado su atención en el precio de traspaso de Gilberto Mora, la joven promesa de Xolos de Tijuana. Debido a su sobresaliente participación en la Copa Mundial Sub-20 con la selección mexicana, el jugador de 16 años habría llamado la atención de diversos clubes.

Con la posibilidad de salir de la Liga MX, surgió la interrogante de a cuánto ascendió el valor del centrocampista mexicano. Recientemente, Rafaela Pimenta, agente del futbolista de Xolos, ofreció una entrevista para TUDN y adelantó detalles de cuánto es el valor de la joya mexicana que ha acaparado reflectores.

La postura de Rafaela Pimenta fue contundente, el valor de Gilberto Mora en el mercado europeo no se negocia por montos menores, y cualquier club que aspire a ficharlo deberá estar dispuesto a invertir una suma que refleje su potencial y proyección internacional.

¿Cuánto vale Gilberto Mora?

Rafaela Pimenta junto a Santiago Giménez y Gilberto Mora tras ganar la Copa Oro 2025. La brasileña representa a ambos futbolistas.

En entrevista con TUDN, Rafaela Pimenta aseguró que el valor de salida del mediocampista para una transferencia a Europa será muy superior a las cifras que se han especulado en las últimas semanas, y que cualquier club interesado deberá presentar una oferta considerablemente mayor.

La agente, reconocida por representar a figuras como Santiago Giménez y Erling Haaland, enfatizó que el canterano de Xolos no será vendido por menos de USD 15 millones, así que dejó en claro que el talento del futbolista mexicano exige una inversión acorde a su proyección internacional.

“Con 15 millones de dólares no compro una pierna de Gilberto Mora”, fue la respuesta de la agente cuando se le cuestionó el valor del jugador.

Según 365Scores, el Club Tijuana y la agente han acordado fijar el precio de salida de Mora en torno a los 20 millones de euros, con la posibilidad de negociar incluso desde el 50% del pase del jugador. Esta valuación se produce tras la irrupción internacional del mediocampista, quien ha captado la atención de la prensa y de los principales clubes europeos, especialmente después de su actuación en el Mundial Sub-20.

Gilberto Mora hizo historia con la Selección Mexicana. (X/@miseleccionmx)

Ante el creciente interés, ya se han presentado ofertas que habrían sido rechazadas, aunque hasta el momento no existen acercamientos confirmados por parte de equipos del viejo continente.

Interés de clubes europeos y perfil de Gilberto Mora

El seguimiento de los clubes europeos al talento de Mora ha sido por su perfil y la trayectoria de Gilberto Mora Zambrano, nacido en Tuxtla Gutiérrez el 14 de octubre de 2008. Con apenas 15 años, Mora debutó profesionalmente en la Liga MX durante el Apertura 2024, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en la historia de la competición.

Con apenas 15 años, Mora debutó profesionalmente en la Liga MX durante el Apertura 2024 (Isaiah J. Downing-Imagn Images via REUTERS)

Antes de cumplir los 16, ya había anotado su primer gol en la máxima categoría. Su regularidad en el Clausura 2025 le permitió ser convocado por la selección mexicana, donde participó como titular en la Copa Oro 2025, asistió en semifinales ante Honduras y formó parte del equipo que conquistó la final. Este desempeño lo consagró como el futbolista más joven en disputar y ganar una final internacional de selecciones mayores para México, consolidando su estatus como una de las mayores promesas del fútbol nacional.