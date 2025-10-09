México Deportes

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Argentina en Mundiales?

Goles, eliminaciones y tensión juvenil, el cruce entre potencias latinas suma un nuevo capítulo este fin de semana en Chile

Por Gerardo Lezama

México y Argentina se enfrentan
México y Argentina se enfrentan en cuartos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025 (X/ @miseleccionsubs)

Este sábado 11 de octubre, México y Argentina se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025.

El duelo se disputará en el Estadio Nacional de Santiago, a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Ambas selecciones llegan invictas: México goleó 4-1 a Chile en octavos, mientras que Argentina superó 4-0 a Nigeria.

El cruce revive una rivalidad histórica en torneos FIFA, que abarca desde la categoría Mayor hasta juveniles. El ganador avanzará a semifinales y se acercará a la posibilidad de disputar el título juvenil más importante del ciclo.

Será un choque de estilos, generaciones y narrativas, con talento emergente, presión continental y antecedentes que elevan la expectativa entre aficiones y analistas.

Cuatro derrotas en la máxima categoría

Argentina domina el historial en
Argentina domina el historial en Mundiales de la FIFA con cuatro triunfos sobre México

En la historia de los Mundiales de la FIFA, México y Argentina se han enfrentado cuatro veces en la categoría Mayor, todas con triunfo albiceleste. El primer encuentro fue en Uruguay 1930, con marcador de 6-3 en fase de grupos.

En Alemania 2006, se vivió uno de los duelos más intensos: empate 1-1 en tiempo regular y victoria argentina 2-1 en tiempo extra, con gol de Maxi Rodríguez.

En Sudáfrica 2010, nuevamente en octavos de final, Argentina ganó 3-1 con goles de Carlos Tévez y Gonzalo Higuaín. El último cruce fue en Qatar 2022, durante la fase de grupos, donde Lionel Messi y Enzo Fernández marcaron en el 2-0 que encaminó a Argentina hacia el título. En total, México ha recibido 13 goles y marcado 5 en estos enfrentamientos.

Más equilibrio en juveniles

El duelo revive una histórica
El duelo revive una histórica rivalidad en torneos FIFA, desde la Mayor hasta juveniles REUTERS/Matthew Childs

En torneos Sub-20, México y Argentina han cruzado caminos tres veces. El único triunfo mexicano fue en Nigeria 1999, con una goleada 4-1 en octavos de final. En Canadá 2007, durante los cuartos de final, Argentina se impuso 1-0.

El tercer duelo juvenil fue en Colombia 2011, donde los sudamericanos ganaron nuevamente por la mínima en fase de grupos.

En la categoría Sub-17, el único antecedente se remonta a Finlandia 2003, con victoria albiceleste 3-2 en fase de grupos. Aunque los marcadores han sido más cerrados en juveniles, Argentina mantiene la ventaja con cuatro triunfos sobre uno mexicano.

El partido del sábado representa una nueva oportunidad para México de acortar la distancia en el historial juvenil y avanzar a semifinales.

Con talento emergente, intensidad táctica y presión continental, el cruce promete goles, tensión y narrativa renovada en una rivalidad que sigue creciendo en cada edición mundialista.

