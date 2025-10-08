México Deportes

¿Generación dorada? Gilberto Mora asegura que México tiene todo para ser campeones del Mundial Sub-20

El medio ofensivo de los Xolos de Tijuana ha cautivado a los amantes del fútbol mexicano y, pese a su corta edad, ya sueña con ser el mejor dle mundo

Por Mariana Campos

Guardar
El seleccionado nacional confía en
El seleccionado nacional confía en que el grupo tiene grandes chances de seguir en el campeonato. (X/ @miseleccionsubs)

El nombre de Gilberto Mora se ha convertido en un estandarte para la Selección Mexicana Sub-20 que actualmente participa en la Copa del Mundo Chile 2025. Su agilidad mental, visión de campo y talento con el balón lo ha hecho robarse las miradas de expertos y aficionados, sin embargo, el trabajo en equipo ha sido primordial a tal grado que, para el chico, les da las herramientas necesarias para proclamarse campeones.

Desde el inicio de este mundial se tenían altas expectativas, pero al estar en el ‘grupo de la muerte’ las probabilidades de que pudieran avanzar a los octavos de final se veían muy complicadas. Pese a ello, los empates con Brasil y España, además del triunfo contra Marruecos, los hicieron llenarse de confianza para llegar a la ronda de duelos definitivos con más confianza.

El rival a vencer era Chile, el local, a quien la propia prensa local había puesto como favorito y la misma que despreció a los mexicanos recordando el fatídico 7-0 que marcó un parteaguas en el fútbol azteca en la Copa Oro del 2016 y que, además era el referente más actual entre ambas selecciones.

Con todo en contra, el conjunto dirigido por Eduardo Arce salió al terreno de juego con la confianza de que su equipo cuenta con el talento suficiente para enfrentar a lo mejor de Sudamérica y de Europa. Con un contundente 4-1, el mini Tri dio un golpe de autoridad y, si bien Mora no pudo anotar en esta ocasión, fue parte fundamental para el funcionamiento del cuadro con una asistencia y siendo referente en la ancha.

El nivel que mostró México
El nivel que mostró México ante Chile le da ilusión a la afición. (REUTERS/Rodrigo Garrido)

¿Soñar con el campeonato del mundo?

Aunque aún falta decidir quién será el rival de México en los cuartos de final, Gilberto Mora tiene claro que la Selección Azteca tiene todo lo que se necesita para consolidarse como el mejor conjunto del orbe.

“Cada día se nota más la unión que tenemos, se ha hecho una selección muy fuerte... yo creo que tenemos para ser campeones del Mundo”, declaró el jugador de Xolos en entrevista para TUDN después del partido con Chile. “Yo trato de disfrutar en el campo, no siento presión al jugar, me gusta divertirme y jugar para el equipo. Voy a tratar de seguir así para el servicio del equipo”, agregó.

Un dato que a los seguidores del equipo nacional les hizo recordar a hazañas como la medalla de oro en Londres 2012 o Lima 2005 fue que el chico de 16 años (próximo a festejar su cumpleaños 17 el 14 de octubre) es que todo el grupo se encuentra unido. A lo largo de los cuatro partidos demostraron que no solo hay individualidades como la de Alexéi Domínguez, el propio Mora o Tahiel Jiménez, sino que hay una conjunción que ha llevado a los mexicanos a estar en sincronía, ambiente que Gilberto también ha notado:

Muy contento de estar con este grupo, somos como una familia y se nota mucho en el día a día que estamos más unidos y eso se refleja dentro del campo”.

Temas Relacionados

Gilberto MoraSelección Mexicana Sub-20Chile 2025mexico-deportes

Más Noticias

Así fue la reacción de los medios y afición de Chile tras la derrota ante México en el Mundial Sub-20: “Al menos no fueron 7″

Aficionados y prensa local cuestionaron la actuación de su selección tras perder 4-1 ante el Tri Sub-20

Así fue la reacción de

Las 5 leyendas de la Fórmula 1 que consagraron el título mundial en el Gran Premio de México

Desde John Surtees en 1964 hasta Max Verstappen en 2021, estos pilotos dejaron una huella imborrable en la historia del automovilismo mexicano

Las 5 leyendas de la

Suspenden de manera indefinida a Ángel ‘Tashiro’ Fierro por propinar patada durante pelea de box en Tijuana

Usuarios en redes sociales reaccionaron con indignación tras la polémica patada que Fierro le dio a su rival ‘Bombi’ Cordero

Suspenden de manera indefinida a

Gobierno de Jalisco revela nuevos señalamientos contra el exfutbolista Omar ‘N’, acusado de abuso sexual infantil

El hombre de 45 años de edad fue retenido por las autoridades debido a la gravedad del delito y a una alta probabilidad de fuga

Gobierno de Jalisco revela nuevos

Gilberto Mora reacciona al video viral donde una aficionada pide a Javier Aguirre que lo alejen del “bacardí”

El joven futbolista aseguró que su objetivo es seguir creciendo y representar con orgullo a la Selección Mexicana

Gilberto Mora reacciona al video
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional tendrá un papel

Guardia Nacional tendrá un papel clave para reforzar la seguridad en carreteras de México, afirma Sheinbaum

Chiapas y su crisis por violencia contra defensores de DDHH: 156 ataques en año y medio

“No somos la guerra contra el narco de Calderón”: Sheinbaum lamenta asesinato de trabajadores en Tamaulipas por militares

El 40% de los delitos en Mazatlán son cometidos por menores de edad, advierte la SSPM

Tragedia en fábrica de sombreros: joven muere atrapado durante incendio en San Francisco del Rincón, hay dos lesionados

ENTRETENIMIENTO

¿Wendy Guevara se peleó con

¿Wendy Guevara se peleó con Galilea Montijo? Video de la fiesta de La Casa de los Famosos México desata controversia en redes

Quién es Víctor Mendivil, el artista que reclama el trono de Peso Pluma y Natanael Cano en los corridos tumbados

Teorías conspirativas y pactos con el Diablo: Víctor Mendivil asalta Spotify con “Orula”, éxito que todo México canta

“Alguien que es ensamble”: Galilea Montijo reaviva la polémica entre Alexis Ayala y Guana en su fiesta

Kunno niega ser portavoz de Ángela Aguilar y revela qué le regalará por su cumpleaños: “No me corresponder hablar por ella”

DEPORTES

Así fue la reacción de

Así fue la reacción de los medios y afición de Chile tras la derrota ante México en el Mundial Sub-20: “Al menos no fueron 7″

Suspenden de manera indefinida a Ángel ‘Tashiro’ Fierro por propinar patada durante pelea de box en Tijuana

Gobierno de Jalisco revela más acusaciones contra el exfutbolista Omar ‘N’, acusado de abuso sexual infantil

Gilberto Mora reacciona al video viral donde una aficionada pide a Javier Aguirre que lo alejen del “bacardí”

CMLL presenta cartelera de la segunda fase del Campeonato Universal de Amazonas 2025