El juez de Coahuila determina que Alejandro Irarragorri no enfrenta cargos penales tras investigación de la FGR y el SAT. (Jovani Pérez)

El juez de control del Estado de Coahuila de Zaragoza determinó que Alejandro Irarragorri no está vinculado a ningún proceso penal, según informó este miércoles Club Santos Laguna mediante un comunicado oficial emitido desde Torreón, Coahuila.

La resolución se basa en una investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la que se concluyó que no existen elementos para iniciar procedimiento penal alguno contra el empresario y directivo deportivo.

El caso se originó tras una revisión fiscal en la que se analizaron operaciones financieras vinculadas a empresas del entorno deportivo.

La indagatoria fue conducida por autoridades federales, y aunque se especuló sobre posibles irregularidades, el juez concluyó que no hay elementos que configuren delito alguno, por lo que Irarragorri no enfrenta cargos ni señalamientos judiciales.

En el comunicado, Santos Laguna reafirma su respaldo institucional a Alejandro Irarragorri, destacando su trayectoria y compromiso con el desarrollo deportivo y social en México.

La resolución judicial confirma que no existen elementos para procesar a Irarragorri por operaciones financieras en el entorno deportivo. Imagen cuenta de X @ClubSantos

La directiva del club subraya que continuará colaborando activamente con él en los proyectos que encabeza, tanto dentro como fuera del ámbito futbolístico.

“El club reconoce y respalda la integridad profesional del señor Alejandro Irarragorri, y continuará trabajando junto a él en favor del deporte y el desarrollo social”, señala el documento firmado por Juan Pablo Serrano y Sergio Muguía, representantes oficiales del club.

La postura institucional busca cerrar cualquier especulación sobre el caso y reafirmar la confianza del club en su liderazgo.

La resolución judicial fortalece la posición de Irarragorri, quien ha sido pieza clave en la evolución del modelo deportivo de Santos Laguna, así como en iniciativas de impacto social en la región y a nivel nacional.

Bajo su liderazgo, el club ha impulsado proyectos de formación juvenil, infraestructura deportiva y programas comunitarios que han sido reconocidos por su alcance e innovación.

Club Santos Laguna respalda públicamente a Alejandro Irarragorri y destaca su trayectoria en el desarrollo deportivo y social de México. (aleirarragorri)

Con esta resolución, el club también busca proteger la reputación institucional de sus líderes ante la opinión pública y medios especializados.

La claridad legal permite enfocar esfuerzos en lo deportivo, sin distracciones externas, y refuerza el mensaje de que Santos Laguna opera con transparencia, responsabilidad y apego a la legalidad vigente.

El comunicado fue emitido el 8 de octubre de 2025, desde Torreón, Coahuila, y representa una declaración oficial que aclara la situación legal del directivo.

Santos Laguna reiteró que seguirá colaborando con Irarragorri en iniciativas que promuevan valores, inclusión y formación de talento nacional, reafirmando su compromiso con el deporte como herramienta de transformación social.