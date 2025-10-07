México Deportes

Trevor Lawrence comanda triunfo de los Jaguars y sorprende con jugada llamada “¡México!” ante los Chiefs

El quarterback de los Jaguars cambió la jugada en el momento justo y su comando se volvió viral en redes sociales

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Oct 6, 2025; Jacksonville, Florida,
Oct 6, 2025; Jacksonville, Florida, USA; Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) rolls out during the first quarter against the Kansas City Chiefs at EverBank Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

En una noche cargada de emoción y dramatismo, Trevor Lawrence se consolidó como la gran figura de los Jacksonville Jaguars al liderar la ofensiva que selló el triunfo por 31-28 frente a los Kansas City Chiefs, en el encuentro de Monday Night Football de la NFL. Con su actuación, el mariscal de campo reafirmó su liderazgo y guió a su equipo a una importante victoria que los coloca con marca de 4-1 en la temporada.

Lawrence completó 221 yardas por pase, lanzó un envío de anotación y añadió dos touchdowns por tierra, siendo determinante en el cierre del duelo. Los Chiefs, actuales campeones de la Conferencia Americana (AFC), sufrieron así su tercer descalabro en lo que va de la campaña, en un partido que mantuvo el suspenso hasta la última serie ofensiva.

Sin embargo, más allá del resultado, lo que generó conversación en redes y entre los comentaristas fue un curioso momento en el primer cuarto, cuando el quarterback de Jacksonville utilizó el nombre de México como clave de comunicación antes de ejecutar una jugada ofensiva.

El episodio ocurrió cuando restaba un minuto para el final del primer cuarto. Los Jaguars avanzaban dentro del territorio rival, colocándose en la yarda 29 de Kansas City. Al percatarse de un cambio en la formación defensiva de los Chiefs, Lawrence realizó una modificación en la jugada y exclamó con fuerza: “¡México, México!”, orden que fue captada con total claridad por los micrófonos de la transmisión de ESPN.

El cambio resultó un acierto. Inmediatamente después, Lawrence conectó un pase preciso con Brian Thomas Jr., consiguiendo un primer down clave que mantuvo viva la ofensiva y dejó al equipo a centímetros de una nueva anotación.

El uso de nombres de países como señas verbales no es inusual en la NFL, pero siempre genera curiosidad entre los aficionados. En este caso, el uso del nombre de México recordó a una vieja costumbre de Peyton Manning, quien durante su carrera con los Indianapolis Colts y los Denver Broncos también empleó la palabra “México” como comando en sus cambios de jugada previos al centro.

Oct 6, 2025; Jacksonville, Florida,
Oct 6, 2025; Jacksonville, Florida, USA; Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) runs against Kansas City Chiefs linebacker Leo Chenal (54) during the second half at EverBank Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

La referencia fue tomada con humor por los fanáticos mexicanos, quienes inundaron las redes con mensajes de orgullo al escuchar el nombre del país en uno de los partidos más vistos de la jornada.

Para Lawrence, el momento quedó como una anécdota en una noche donde volvió a demostrar su madurez y capacidad de liderazgo en los momentos críticos. Con este resultado, Jacksonville mantiene su buen paso y se posiciona como uno de los equipos más sólidos de la conferencia.

Temas Relacionados

Trevor LawrenceJaguarsNFLKansas City Chiefsmexico-deportes

Más Noticias

Ramón Morales rompe el silencio y niega burlarse del caso Omar Bravo: “No hagan chisme donde no hay”

El exmediocampista rojiblanco negó cualquier burla o referencia hacia su excompañero y calificó la situación como una coincidencia desafortunada

Ramón Morales rompe el silencio

Ex directivo de Chivas revela que Omar Bravo sería removido como imagen del Mundial 2026 por acusaciones graves

El exdelantero de Chivas enfrenta acusaciones de abuso sexual infantil agravado y su futuro como embajador de Guadalajara está en duda

Ex directivo de Chivas revela

Prensa chilena calienta el partido del Mundial Sub-20 ante México con burlas a Gilberto Mora y referencia al 7-0

“Desde La Tribuna” compartió un mensaje que reavivó recuerdos del 7-0 de la Copa América Centenario y encendió el ambiente previo

Prensa chilena calienta el partido

Ernesto Rivera busca seguir los pasos de Checo Pérez y dará el salto a la Fórmula 3 en 2026

Rivera suma experiencia en el automovilismo internacional y ha logrado podios y victorias en categorías como la F4 Española y la Eurocup-3

Ernesto Rivera busca seguir los

¿Cuántos años podría pasar en prisión Omar Bravo si es encontrado culpable de abuso sexual infantil?

El exfutbolista de Chivas fue detenido en Zapopan y enfrenta una acusación formal por abuso sexual infantil agravado; permanece bajo prisión preventiva en Puente Grande

¿Cuántos años podría pasar en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Van 19 personas procesadas por

Van 19 personas procesadas por el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, asegura Gertz Manero

Cárteles y pandillas ofrecen recompensas de hasta 10 mil dólares por agentes de ICE, acusa Kristi Noem

Asesina a un policía en Ensenada y recibe 36 años de condena

Homicidios a la baja en México: reducen 32% a nivel nacional desde la llegada de Claudia Sheinbaum

Harfuch da primera hipótesis sobre el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón en Guerrero: “Fue su propio chofer”

ENTRETENIMIENTO

Alexis Ayala acusa de oportunismo

Alexis Ayala acusa de oportunismo a Paty Díaz, actriz que lo señaló de violencia: “Esta ola es mía”

¿Cuántos seguidores aumentó? Así reaccionó Abelito cuando se enteró del impacto que tuvo en redes sociales tras LCDLFM

“Estrategia para hacer publicidad”: Eugenio Derbez opina sobre la infidelidad que Dalílah Polanco reveló en LCDLF

Emiliano Aguilar lanza indirecta contra Ángela y Nodal tras asegurar que alguien intervino para que lo ‘vetaran’ de los Billboard 2025

Reportan la desaparición de la madre de Nicandro Díaz, diagnosticada con Alzheimer y figura clave en su testamento

DEPORTES

Ramón Morales rompe el silencio

Ramón Morales rompe el silencio y niega burlarse del caso Omar Bravo: “No hagan chisme donde no hay”

Ex directivo de Chivas revela que Omar Bravo sería removido como imagen del Mundial 2026 por acusaciones graves

Prensa chilena calienta el partido del Mundial Sub-20 ante México con burlas a Gilberto Mora y referencia al 7-0

Ernesto Rivera busca seguir los pasos de Checo Pérez y dará el salto a la Fórmula 3 en 2026

¿Cuántos años podría pasar en prisión Omar Bravo si es encontrado culpable de abuso sexual infantil?