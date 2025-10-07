Trevor Lawrence comanda triunfo de los Jaguars y sorprende con jugada llamada “¡México!” ante los Chiefs

Oct 6, 2025; Jacksonville, Florida, USA; Jacksonville Jaguars quarterback Trevor Lawrence (16) rolls out during the first quarter against the Kansas City Chiefs at EverBank Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

En una noche cargada de emoción y dramatismo, Trevor Lawrence se consolidó como la gran figura de los Jacksonville Jaguars al liderar la ofensiva que selló el triunfo por 31-28 frente a los Kansas City Chiefs, en el encuentro de Monday Night Football de la NFL. Con su actuación, el mariscal de campo reafirmó su liderazgo y guió a su equipo a una importante victoria que los coloca con marca de 4-1 en la temporada.

Lawrence completó 221 yardas por pase, lanzó un envío de anotación y añadió dos touchdowns por tierra, siendo determinante en el cierre del duelo. Los Chiefs, actuales campeones de la Conferencia Americana (AFC), sufrieron así su tercer descalabro en lo que va de la campaña, en un partido que mantuvo el suspenso hasta la última serie ofensiva.

Sin embargo, más allá del resultado, lo que generó conversación en redes y entre los comentaristas fue un curioso momento en el primer cuarto, cuando el quarterback de Jacksonville utilizó el nombre de México como clave de comunicación antes de ejecutar una jugada ofensiva.

El episodio ocurrió cuando restaba un minuto para el final del primer cuarto. Los Jaguars avanzaban dentro del territorio rival, colocándose en la yarda 29 de Kansas City. Al percatarse de un cambio en la formación defensiva de los Chiefs, Lawrence realizó una modificación en la jugada y exclamó con fuerza: “¡México, México!”, orden que fue captada con total claridad por los micrófonos de la transmisión de ESPN.

El cambio resultó un acierto. Inmediatamente después, Lawrence conectó un pase preciso con Brian Thomas Jr., consiguiendo un primer down clave que mantuvo viva la ofensiva y dejó al equipo a centímetros de una nueva anotación.

El uso de nombres de países como señas verbales no es inusual en la NFL, pero siempre genera curiosidad entre los aficionados. En este caso, el uso del nombre de México recordó a una vieja costumbre de Peyton Manning, quien durante su carrera con los Indianapolis Colts y los Denver Broncos también empleó la palabra “México” como comando en sus cambios de jugada previos al centro.

La referencia fue tomada con humor por los fanáticos mexicanos, quienes inundaron las redes con mensajes de orgullo al escuchar el nombre del país en uno de los partidos más vistos de la jornada.

Para Lawrence, el momento quedó como una anécdota en una noche donde volvió a demostrar su madurez y capacidad de liderazgo en los momentos críticos. Con este resultado, Jacksonville mantiene su buen paso y se posiciona como uno de los equipos más sólidos de la conferencia.