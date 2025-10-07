Julio César Chávez Jr. confesó que “le dolió” la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford

Julio César Chávez confesó que "le dolió" la derrota de Canelo ante Crawford (Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

La derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford sigue generando conversación. Ahora en esta ocasión, Julio César Chávez Jr. se sinceró sobre lo que sintió cuando el tapatío perdió los cinturones del CMB, AMB, OMB y FIB. A ocho años de aquella pelea que marcó al boxeo mexicano entre Canelo y el Junior, el hijo de Julio César Chávez González compartió su opinión del presente del tapatío.

Chávez Jr. aseguró que le dolió ver perder a Canelo Álvarez, ignoró la rivalidad que tuvieron hace años y lamentó la manera en la que México se quedó sin campeón indiscutido en los supermedianos. En una reciente entrevista con Carlos Zar Aguilar para TUDN reveló cómo vio esa pelea.

Canelo perdió ante Terence Crawford por decisión unánime con las tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113, a lo largo de la pelea, el mexicano mostró la dificultad que enfrentó para seguir el ritmo de Crawford y descifrar su estilo.

Julio César Chávez Jr. lamenta derrota de Canelo y enaltece su carrera en el boxeo

Julio César Chávez Jr. lamenta derrota de Canelo (Gary A. Vasquez-Imagn Images vía REUTERS)

Lo primero que reconoció el Junior fue la rivalidad que existió entre ambos cuando eran más jóvenes y el tapatío iniciaba su camino en búsqueda de títulos mundiales. Con el paso de los años, Chávez Jr. confesó estar orgulloso del Canelo y lamentó su derrota.

“Canelo, ahora que perdió... siempre fue como una rivalidad ahí con Canelo. Pero me duele que Canelo pierda, yo estoy orgulloso del Canelo porque creo que en un momento hubo una pelea entre yo y él y qué mejor que Canelo haya quedado con esa estafeta"

En la misma charla para TUDN, Julio César Chávez Jr. destacó la disciplina y el esfuerzo de Álvarez a lo largo de su carrera. En contraste con lo que él logró en esos años, aceptó que supo aprovechar oportunidades, así que consideró que es triste que el boxeo mexicano no tenga un campeón como Canelo.

Chávez Jr. acepta que Canelo es el mejor del box actual (Joe Camporeale-USA TODAY Sports/File photo via Reuters)

“Él fue el disciplinado, el que le ha echado muchas ganas. Yo pienso que es triste para el boxeo mexicano ¿no? porque nos convenía que Canelo ganara para que hubiera más boxeo en México".

Por último, llenó de elogios a Canelo por todo lo que ha logrado. El ex campeón reconoció la trayectoria de Álvarez y la importancia de su figura dentro del boxeo nacional e internacional. “Canelo es un gran campeón, hay que reconocerlo, un gran peleador, sabemos que que no le gusta mucho a las personas ha hecho increíblemente muchas cosas, estoy orgullo del Canelo que ponga en alto el boxeo mexicano”, finalizó.