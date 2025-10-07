México Deportes

Ex directivo de Chivas revela que Omar Bravo sería removido como imagen del Mundial 2026 por acusaciones graves

El exdelantero de Chivas enfrenta acusaciones de abuso sexual infantil agravado y su futuro como embajador de Guadalajara está en duda

Por Jesús F. Beltrán

El alcalde de Zapopan confirmó
El alcalde de Zapopan confirmó que el exfutbolista sigue enlistado como embajador, pero su continuidad dependerá del proceso judicial.

La detención del exdelantero mexicano Omar Bravo, ídolo histórico de las Chivas de Guadalajara, continúa generando repercusiones tanto en el ámbito deportivo como institucional.

Acusado de abuso sexual infantil agravado, el exjugador fue arrestado el pasado sábado 4 de octubre en Zapopan, Jalisco, y su situación legal ha puesto en duda su continuidad como embajador de la sede de Guadalajara para la Copa del Mundo de 2026, que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Juan José Frangie, ex directivo del Rebaño Sagrado y actual presidente municipal de Zapopan y responsable de la organización del Mundial en dicha sede, confirmó que Bravo aún figura oficialmente como embajador, aunque reconoció que su permanencia depende del curso judicial del caso.

“Lo teníamos enlistado como embajador del Mundial. Todo va a determinar lo que el juez y todo el procedimiento legal determine. En caso de que salga culpable, pues se quitará de la lista”, declaró Frangie en entrevista.
El caso del exdelantero causa
El caso del exdelantero causa impacto en la estructura local de la Copa del Mundo, confirmó el presidente municipal de Zapopan.

El funcionario también expresó su sorpresa ante la noticia, recordando su relación profesional y personal con Bravo.

“Tengo una amistad con él y desgraciadamente sucede esto. Es situación de la Fiscalía que tome las medidas. Un jugador muy disciplinado, muy tranquilo, que no tenía ningún vicio ni nada; una gran sorpresa y una tragedia lo que está sucediendo”, añadió.

Frangie, quien fue directivo de Chivas entre 2005 y 2007, coincidió con Bravo durante una de las etapas más exitosas del club. Bajo la dirección de José Manuel de la Torre, Omar Bravo fue pieza clave en la obtención del título del Apertura 2006, además de participar en la Copa Libertadores.

Su trayectoria en el futbol mexicano lo convirtió en uno de los referentes ofensivos más importantes de su generación. Nacido el 4 de marzo de 1980 en Los Mochis, Sinaloa, Bravo fue seleccionado nacional y participó en el Mundial de Alemania 2006, donde marcó dos goles ante Irán en el debut de México, contribuyendo a la victoria 3-1 en Núremberg.

Quién es Omar Bravo, ex
Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador de Chivas que fue imputado por abuso sexual infantil agravado. (Cuartoscuro)

Frangie recordó ese episodio al hablar del impacto de las acusaciones:

“Omar ‘N’ jugó el Mundial de Alemania, por cierto, metió gol (en realidad metió dos) en el primer partido. Es una gente muy disciplinada, lo que sucedió ayer pues al que más sorpresa me causó fue a mí. En ese caso no metería yo las manos, es un asunto muy delicado y si es culpable tendrá que pagar las consecuencias.”

El proceso judicial determinará si el exjugador puede conservar su nombramiento como representante del evento mundialista. Por ahora, Bravo permanece bajo investigación de la Fiscalía de Jalisco, mientras las autoridades locales y la organización del Mundial 2026 evalúan los pasos a seguir.

Prensa chilena calienta el partido del Mundial Sub-20 ante México con burlas a Gilberto Mora y referencia al 7-0

“Desde La Tribuna” compartió un mensaje que reavivó recuerdos del 7-0 de la Copa América Centenario y encendió el ambiente previo

Prensa chilena calienta el partido

Ernesto Rivera busca seguir los pasos de Checo Pérez y dará el salto a la Fórmula 3 en 2026

Rivera suma experiencia en el automovilismo internacional y ha logrado podios y victorias en categorías como la F4 Española y la Eurocup-3

Ernesto Rivera busca seguir los

¿Cuántos años podría pasar en prisión Omar Bravo si es encontrado culpable de abuso sexual infantil?

El exfutbolista de Chivas fue detenido en Zapopan y enfrenta una acusación formal por abuso sexual infantil agravado; permanece bajo prisión preventiva en Puente Grande

¿Cuántos años podría pasar en

Caso Omar Bravo: lo que se sabe hasta ahora sobre la denuncia en su contra por abuso sexual infantil

El exfutbolista de las Chivas fue detenido el fin de semana luego de que una menor de edad lo acusara de acosarla por varios años

Caso Omar Bravo: lo que

Pitbull Cruz vs Lamont Roach se enfrentarán en diciembre por el título interino del CMB

El campeón mexicano regresará a la acción en una contienda que ha generado altas expectativas

Pitbull Cruz vs Lamont Roach
Harfuch da primera hipótesis sobre

Harfuch da primera hipótesis sobre el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón en Guerrero: “fue su propio chofer”

De Posadas Ocampo a Bertoldo Pantaleón Estrada, tres décadas de violencia contra líderes religiosos en México

Operativo militar en carretera Tampico–Mante por “situación de riesgo” habría dejado muertos y heridos

Aseguran a hombre que llevaba 40 kilos de metanfetamina en un autobús en Michoacán

Detienen a Jason Duncker en Monterrey, miembro del Cártel de Sinaloa y afiliado al Cártel del Golfo

Harfuch niega inseguridad en Polanco

Harfuch niega inseguridad en Polanco de CDMX y da nuevos detalles sobre caso Micky Hair: “Una ejecución directa”

“No sé de quién hablas”: Adrián Di Monte reacciona con sarcasmo al ingreso de Sandra Itzel a La Granja VIP

Madrina de Christian Nodal desmiente supuesto rechazo a Ángela Aguilar y manda un contundente mensaje a Cazzu

¿Por qué Verónica Castro requiere de silla de ruedas y oxígeno? Aparición en CDMX genera preocupación

“No te quieren ver ni en pintura”: Ceriani insinúa que los Aguilar tienen poder para vetar a Emiliano de los Billboard

Prensa chilena calienta el partido

Prensa chilena calienta el partido del Mundial Sub-20 ante México con burlas a Gilberto Mora y referencia al 7-0

Ernesto Rivera busca seguir los pasos de Checo Pérez y dará el salto a la Fórmula 3 en 2026

¿Cuántos años podría pasar en prisión Omar Bravo si es encontrado culpable de abuso sexual infantil?

Caso Omar Bravo: lo que se sabe hasta ahora sobre la denuncia en su contra por abuso sexual infantil

Pitbull Cruz vs Lamont Roach se enfrentarán en diciembre por el título interino del CMB