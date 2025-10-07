Ex directivo de Chivas revela que Omar Bravo sería removido como imagen del Mundial 2026 por acusaciones graves

El alcalde de Zapopan confirmó que el exfutbolista sigue enlistado como embajador, pero su continuidad dependerá del proceso judicial.

La detención del exdelantero mexicano Omar Bravo, ídolo histórico de las Chivas de Guadalajara, continúa generando repercusiones tanto en el ámbito deportivo como institucional.

Acusado de abuso sexual infantil agravado, el exjugador fue arrestado el pasado sábado 4 de octubre en Zapopan, Jalisco, y su situación legal ha puesto en duda su continuidad como embajador de la sede de Guadalajara para la Copa del Mundo de 2026, que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Juan José Frangie, ex directivo del Rebaño Sagrado y actual presidente municipal de Zapopan y responsable de la organización del Mundial en dicha sede, confirmó que Bravo aún figura oficialmente como embajador, aunque reconoció que su permanencia depende del curso judicial del caso.

“Lo teníamos enlistado como embajador del Mundial. Todo va a determinar lo que el juez y todo el procedimiento legal determine. En caso de que salga culpable, pues se quitará de la lista”, declaró Frangie en entrevista.

El caso del exdelantero causa impacto en la estructura local de la Copa del Mundo, confirmó el presidente municipal de Zapopan.

El funcionario también expresó su sorpresa ante la noticia, recordando su relación profesional y personal con Bravo.

“Tengo una amistad con él y desgraciadamente sucede esto. Es situación de la Fiscalía que tome las medidas. Un jugador muy disciplinado, muy tranquilo, que no tenía ningún vicio ni nada; una gran sorpresa y una tragedia lo que está sucediendo”, añadió.

Frangie, quien fue directivo de Chivas entre 2005 y 2007, coincidió con Bravo durante una de las etapas más exitosas del club. Bajo la dirección de José Manuel de la Torre, Omar Bravo fue pieza clave en la obtención del título del Apertura 2006, además de participar en la Copa Libertadores.

Su trayectoria en el futbol mexicano lo convirtió en uno de los referentes ofensivos más importantes de su generación. Nacido el 4 de marzo de 1980 en Los Mochis, Sinaloa, Bravo fue seleccionado nacional y participó en el Mundial de Alemania 2006, donde marcó dos goles ante Irán en el debut de México, contribuyendo a la victoria 3-1 en Núremberg.

Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador de Chivas que fue imputado por abuso sexual infantil agravado. (Cuartoscuro)

Frangie recordó ese episodio al hablar del impacto de las acusaciones:

“Omar ‘N’ jugó el Mundial de Alemania, por cierto, metió gol (en realidad metió dos) en el primer partido. Es una gente muy disciplinada, lo que sucedió ayer pues al que más sorpresa me causó fue a mí. En ese caso no metería yo las manos, es un asunto muy delicado y si es culpable tendrá que pagar las consecuencias.”

El proceso judicial determinará si el exjugador puede conservar su nombramiento como representante del evento mundialista. Por ahora, Bravo permanece bajo investigación de la Fiscalía de Jalisco, mientras las autoridades locales y la organización del Mundial 2026 evalúan los pasos a seguir.