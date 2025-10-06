México Deportes

Gobernador de Jalisco promete justicia en el caso de Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas acusado de abuso sexual infantil

Pablo Lemus Navarro se pronunció sobre el caso que involucró al histórico goleador del Guadalajara

Por Luz Coello

Guardar
Quién es Omar Bravo, ex
Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador de Chivas que fue imputado por abuso sexual infantil agravado. (Cuartoscuro)

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se pronunció públicamente sobre el caso de presunto abuso sexual infantil que involucra al ex futbolista Omar ‘N’, quien fue figura en Chivas. En una conferencia de prensa realizada este 6 de octubre se comprometió a hacer justicia a las víctimas, por lo que garantizó un proceso legal adecuado para que Omar pague las consecuencias.

Omar ‘N’ se encuentra en prisión preventiva tras la imputación del delito de abuso sexual infantil agravado, por lo que Pablo Lemus enfatizó que harán valer la ley en este caso. Pese a su cercanía con el ex delantero, expresó que hay cosas que no se pueden ocultar.

El gobernador enfatizó la postura del gobierno local frente a este tipo de delitos: “Nosotros en Jalisco estamos demostrando que se imparte justicia, a diferencia de lo que sucede en otros estados de la República, donde prefieren proteger a algunas otras personalidades, en Jalisco no se hace eso. En Jalisco si alguien comete un delito, y más si es en contra de nuestras niñas y de nuestros niños, lo tiene que pagar”, sostuvo.

Pablo Lemus Navarro, gobernador de
Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

En cuanto a su cercanía con el goleador histórico del club Deportivo Guadalajara, lamentó que una figura del futbol mexicano esté involucrada en estos hechos, pero insistió en el correcto actuar de las autoridades y la fiscalía.

“Algo que yo lamento muchísimo, es algo que nos duele, primero como aficionados del fútbol, como aficionado de Chivas. Conozco a Omar, lo conozco desde hace algunos años, pero nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. El abuso sexual infantil es uno de los delitos más graves y quién la hace, la tiene que pagar”, declaró el mandatario estatal.

Ex futbolista de Chivas, Omar “N”, enfrenta cargos por abuso sexual infantil

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) informó que el ex goleador fue imputado formalmente por el delito de abuso sexual infantil agravado, y permanecerá bajo prisión preventiva mientras se define su vinculación a proceso.

El acusado ya fue puesto
El acusado ya fue puesto a disposición de las autoridades en el penal de Puente Grande donde se determinará su situación. (FGE Jalisco)

Según el boletín de prensa difundido por la FGE, la imputación se realizó la mañana del 5 de octubre, luego de que Omar “N” fuera puesto a disposición de un juzgado especializado. La Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia asumió la intervención en el caso, dada la naturaleza de los hechos denunciados.

Según las investigaciones en curso, se presume que Omar ‘N’ habría abusado en distintas ocasiones de una adolescente durante los últimos meses. La información oficial indica que el ex futbolista ya fue imputado formalmente y que permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades estatales aseguraron que cuentan con pruebas suficientes para sustentar la acusación. “De acuerdo con las investigaciones, se presume que Omar ‘N’ habría abusado en distintas ocasiones de una adolescente durante los últimos meses. Las investigaciones en curso permitirán obtener mayores datos de prueba que permitan esclarecer los hechos”, se lee en el comunicado.

Temas Relacionados

Omar BravoOmar 'N'Chivasabuso sexualJaliscomexico-deportes

Más Noticias

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones

El “Junior” explicó cómo el boxeo le ayudó a seguir adelante para afrontar problemas personales

Julio César Chávez Jr. confiesa

Captan al equipo del boxeador Pablo Peraza limpiando el ring con la bandera de México en una pelea en Francia

El boxeador originario de Mérida, Yucatán no subió al ring con suficientes toallas y usaron el lábaro patrio para limpiar

Captan al equipo del boxeador

México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA

Ambas selecciones llegan con planteles renovados y buscan ajustar sus estrategias de cara a la Copa del Mundo

México vs Colombia: cuándo, dónde

¿Habrá revancha entre Juan Manuel Márquez y Pacquiao? Esto dijo el boxeador mexicano

El regreso del filipino al boxeo profesional abrió la puerta a un nuevo combate entre los históricos peleadores

¿Habrá revancha entre Juan Manuel

“No esperé que me detuvieran”: Julio César Chávez Jr. habla por primera vez sobre sus problemas legales

El púgil mexicano narra cómo fue sorprendido por la policía y detalla el proceso que enfrenta para seguir en el ring bajo condiciones judiciales en Estados Unidos.

“No esperé que me detuvieran”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Chino”, presunto implicado en

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

Golpe millonario al tráfico de especies: FGR vincula a proceso a tres personas por cargamento valuado en más de 130 mdp

Alcalde de Chilpancingo reclama justicia para Alejandro Arcos a un año de su asesinato: “La Fiscalía sigue sin cumplirle a la sociedad”

ENTRETENIMIENTO

Papá de Abelito aclara supuesto

Papá de Abelito aclara supuesto enojo porque su hijo no ganó La casa de los famosos México

En solo una semana, Aarón Mercury será parte de este reality show tras fin de La casa de los famosos México

Gobierno de Nuevo León tuvo que desmentir un comunicado de suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en LCDLF

FICM 2025 reunirá a Jodie Foster, Juliette Binoche, Stellan Skarsgård y más estrellas: todos los invitados especiales

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. confiesa

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones

Captan al equipo del boxeador Pablo Peraza limpiando el ring con la bandera de México en una pelea en Francia

México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA

¿Habrá revancha entre Juan Manuel Márquez y Pacquiao? Esto dijo el boxeador mexicano

“No esperé que me detuvieran”: Julio César Chávez Jr. habla por primera vez sobre sus problemas legales