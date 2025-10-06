Gobernador de Jalisco promete justicia en el caso de Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas acusado de abuso sexual infantil

Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador de Chivas que fue imputado por abuso sexual infantil agravado. (Cuartoscuro)

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se pronunció públicamente sobre el caso de presunto abuso sexual infantil que involucra al ex futbolista Omar ‘N’, quien fue figura en Chivas. En una conferencia de prensa realizada este 6 de octubre se comprometió a hacer justicia a las víctimas, por lo que garantizó un proceso legal adecuado para que Omar pague las consecuencias.

Omar ‘N’ se encuentra en prisión preventiva tras la imputación del delito de abuso sexual infantil agravado, por lo que Pablo Lemus enfatizó que harán valer la ley en este caso. Pese a su cercanía con el ex delantero, expresó que hay cosas que no se pueden ocultar.

El gobernador enfatizó la postura del gobierno local frente a este tipo de delitos: “Nosotros en Jalisco estamos demostrando que se imparte justicia, a diferencia de lo que sucede en otros estados de la República, donde prefieren proteger a algunas otras personalidades, en Jalisco no se hace eso. En Jalisco si alguien comete un delito, y más si es en contra de nuestras niñas y de nuestros niños, lo tiene que pagar”, sostuvo.

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

En cuanto a su cercanía con el goleador histórico del club Deportivo Guadalajara, lamentó que una figura del futbol mexicano esté involucrada en estos hechos, pero insistió en el correcto actuar de las autoridades y la fiscalía.

“Algo que yo lamento muchísimo, es algo que nos duele, primero como aficionados del fútbol, como aficionado de Chivas. Conozco a Omar, lo conozco desde hace algunos años, pero nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. El abuso sexual infantil es uno de los delitos más graves y quién la hace, la tiene que pagar”, declaró el mandatario estatal.

Ex futbolista de Chivas, Omar “N”, enfrenta cargos por abuso sexual infantil

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) informó que el ex goleador fue imputado formalmente por el delito de abuso sexual infantil agravado, y permanecerá bajo prisión preventiva mientras se define su vinculación a proceso.

El acusado ya fue puesto a disposición de las autoridades en el penal de Puente Grande donde se determinará su situación. (FGE Jalisco)

Según el boletín de prensa difundido por la FGE, la imputación se realizó la mañana del 5 de octubre, luego de que Omar “N” fuera puesto a disposición de un juzgado especializado. La Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia asumió la intervención en el caso, dada la naturaleza de los hechos denunciados.

Según las investigaciones en curso, se presume que Omar ‘N’ habría abusado en distintas ocasiones de una adolescente durante los últimos meses. La información oficial indica que el ex futbolista ya fue imputado formalmente y que permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades estatales aseguraron que cuentan con pruebas suficientes para sustentar la acusación. “De acuerdo con las investigaciones, se presume que Omar ‘N’ habría abusado en distintas ocasiones de una adolescente durante los últimos meses. Las investigaciones en curso permitirán obtener mayores datos de prueba que permitan esclarecer los hechos”, se lee en el comunicado.