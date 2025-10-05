Chile vs México cambia de horario: a qué hora será el partido de octavos de final del Mundial Sub-20

La selección mexicana avanzó a octavos de final de la Copa Mundial Sub 20 y se enfrentará a Chile (X/ @miseleccionsubs)

La selección mexicana sub-20 avanzó a los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025 tras vencer 1 - 0 a Marruecos, ahora se enfrentarán a los anfitriones del torneo. Luego de superar el “grupo de la muerte”, los dirigidos por Eduardo Arce se preparan para la siguiente ronda del campeonato.

México se enfrentará a Chile en un partido de eliminación directa, el duelo promete ser de los más atractivos de la eliminatoria de octavos de final. Una vez que el Tri conoció a su rival, la FIFA realizó cambios en la programación del duelo, por lo que cambiaron de horario.

Por medio de un comunicado oficial, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer que el partido de Chile vs México Sub-20 fue reprogramado, en un inicio se anunció que se jugaría el martes 7 de octubre a las 13:30 horas (centro de México), ahora se jugará más tarde.

La selección mexicana buscará su pase a la siguiente ronda frente a Marruecos. Imagen cuenta de X @miseleccionsubs

Chile vs México Sub-20: cuándo y dónde a qué hora ver el partido de octavos de final del Mundial

Los octavos de final del Mundial Sub-20 se jugarán el 7, 8 y 9 de octubre. El partido de la selección mexicana será el martes 7 de octubre ante los anfitriones de la competencia. Por ello, la FIFA optó por priorizar un horario estelar para este duelo, así que lo recorrieron unas horas para que sea por la noche del martes.

México se medirá ante Chile en el Mundial Sub-20 a las 20:00 horas (zona regional), es decir en el país será a las 17:00 horas (centro de México).

“La FIFA informa que el partido correspondiente a Octavos de Final de la Copa del Mundo Sub-20 Chile 2025 entre Chile y la Selección Nacional de México, a disputarse originalmente el martes 7 de octubre a las 13:30 hrs TC, cambió de horario y ahora el encuentro se llevará a cabo a las 17:00 hrs TC”, compartió la FMF.

México empató 2 - 2 con Brasil en el inicio del Mundial Sub 20 (X/ @miseleccionsubs)

La clasificación de la selección mexicana a los octavos de final del Mundial Sub-20 quedó sellada tras un partido en el que la diferencia la marcó un penalti convertido por Gilberto Mora ante Marruecos. Con ese único gol se ubicó en el segundo lugar de la tabla, y con cinco puntos dejó fuera a España y Brasil.

Chile vs México Sub-20 - octavos de final Copa Mundial Sub 20

Fecha: martes 7 de octubre

Horario: 17:00 hrs (centro de México)

Sede: Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso Chile

Transmisión: ViX