Este será el rival de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 enfrentará a Chile en Octavos de Final del Mundial juvenil. Imagen cuenta de X @miseleccionsubs

La Selección Mexicana Sub-20 ya conoce a su rival para los Octavos de Final del Mundial de la categoría: será Chile, país anfitrión del torneo.

El duelo se disputará el martes 7 de octubre a las 13:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en Valparaíso.

El equipo dirigido por Eduardo Arce logró avanzar como segundo lugar del Grupo C, luego de empatar ante Brasil y España, y vencer por la mínima a Marruecos en la última jornada.

Con cinco puntos y una diferencia de goles favorable, México superó a España en la tabla y aseguró su pase a la fase de eliminación directa.

El gol del triunfo ante Marruecos fue obra de Gilberto Mora, quien convirtió un penal al minuto 51, tras una mano en el área rival.

El equipo dirigido por Eduardo Arce avanzó como segundo del Grupo C tras empatar con Brasil y España y vencer a Marruecos. Imagen cuenta de X @fifaworldcup_es

Durante el partido el mediocampista, Mateo Levy, tuvo que abandonar el campo minutos después por una conmoción cerebral tras un choque aéreo. Fue atendido en el terreno de juego y trasladado a un hospital, donde se reporta estable.

Chile, anfitrión y segundo del Grupo A

Chile clasificó como segundo del Grupo A, detrás de Senegal, luego de sumar cuatro puntos en tres partidos. El conjunto sudamericano venció a Uzbekistán, empató con Canadá y cayó ante los africanos en la última fecha.

Aunque no mostró una ofensiva contundente, destacó por su orden defensivo, su disciplina táctica y por el respaldo de su afición en cada encuentro disputado en casa.

El cruce ante México representa un reto importante para los locales, que buscarán aprovechar el impulso de jugar en casa. Para el Tri, será una oportunidad de consolidar su estilo de juego y avanzar a los Cuartos de Final en un torneo que ha sido exigente desde la fase de grupos.

El historial entre ambas selecciones en torneos juveniles es limitado, pero con antecedentes de duelos cerrados y marcadores ajustados.

Gilberto Mora anotó el gol del triunfo ante Marruecos. Imagen cuenta de X @fifaworldcup_es

El partido será transmitido por TUDN, aunque el canal específico está por confirmar. La FIFA estableció que en caso de empate en tiempo regular, se jugarán tiempos extra y, de persistir la igualdad, se definirá en penales.

México busca superar lo hecho en la edición anterior del Mundial Sub-20, donde fue eliminado en fase de grupos. Esta generación ha mostrado solidez táctica, capacidad de adaptación ante rivales de alto nivel y una mentalidad competitiva que será puesta a prueba en territorio chileno.

El duelo ante Chile será clave para definir el futuro del equipo mexicano en el torneo y marcar el rumbo de una generación que aspira a trascender.