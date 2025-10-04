México Deportes

Este será el rival de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial Sub-20

Tras vencer al cuadro de Marruecos, el TRI ya tiene su oponente para la siguiente fase del torneo

Por Gerardo Lezama

Guardar
La Selección Mexicana Sub-20 enfrentará
La Selección Mexicana Sub-20 enfrentará a Chile en Octavos de Final del Mundial juvenil. Imagen cuenta de X @miseleccionsubs

La Selección Mexicana Sub-20 ya conoce a su rival para los Octavos de Final del Mundial de la categoría: será Chile, país anfitrión del torneo.

El duelo se disputará el martes 7 de octubre a las 13:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en Valparaíso.

El equipo dirigido por Eduardo Arce logró avanzar como segundo lugar del Grupo C, luego de empatar ante Brasil y España, y vencer por la mínima a Marruecos en la última jornada.

Con cinco puntos y una diferencia de goles favorable, México superó a España en la tabla y aseguró su pase a la fase de eliminación directa.

El gol del triunfo ante Marruecos fue obra de Gilberto Mora, quien convirtió un penal al minuto 51, tras una mano en el área rival.

El equipo dirigido por Eduardo
El equipo dirigido por Eduardo Arce avanzó como segundo del Grupo C tras empatar con Brasil y España y vencer a Marruecos. Imagen cuenta de X @fifaworldcup_es

Durante el partido el mediocampista, Mateo Levy, tuvo que abandonar el campo minutos después por una conmoción cerebral tras un choque aéreo. Fue atendido en el terreno de juego y trasladado a un hospital, donde se reporta estable.

Chile, anfitrión y segundo del Grupo A

Chile clasificó como segundo del Grupo A, detrás de Senegal, luego de sumar cuatro puntos en tres partidos. El conjunto sudamericano venció a Uzbekistán, empató con Canadá y cayó ante los africanos en la última fecha.

Aunque no mostró una ofensiva contundente, destacó por su orden defensivo, su disciplina táctica y por el respaldo de su afición en cada encuentro disputado en casa.

El cruce ante México representa un reto importante para los locales, que buscarán aprovechar el impulso de jugar en casa. Para el Tri, será una oportunidad de consolidar su estilo de juego y avanzar a los Cuartos de Final en un torneo que ha sido exigente desde la fase de grupos.

El historial entre ambas selecciones en torneos juveniles es limitado, pero con antecedentes de duelos cerrados y marcadores ajustados.

Gilberto Mora anotó el gol
Gilberto Mora anotó el gol del triunfo ante Marruecos. Imagen cuenta de X @fifaworldcup_es

El partido será transmitido por TUDN, aunque el canal específico está por confirmar. La FIFA estableció que en caso de empate en tiempo regular, se jugarán tiempos extra y, de persistir la igualdad, se definirá en penales.

México busca superar lo hecho en la edición anterior del Mundial Sub-20, donde fue eliminado en fase de grupos. Esta generación ha mostrado solidez táctica, capacidad de adaptación ante rivales de alto nivel y una mentalidad competitiva que será puesta a prueba en territorio chileno.

El duelo ante Chile será clave para definir el futuro del equipo mexicano en el torneo y marcar el rumbo de una generación que aspira a trascender.

Temas Relacionados

Selección MexicanaSelección de ChileMundial-sub20FIFAFutbolmexico-deportes

Más Noticias

México derrota un gol por cero al cuadro de Marruecos y avanza a Octavos de Final del Mundial Sub-20

Gilberto Mora convirtió el único gol del partido, derivado de un penal que se marcó por una mano del rival

México derrota un gol por

Mateo Levy sufrió una conmoción cerebral en el partido de México vs Marruecos: ¿Cómo está su estado de salud?

El canterano de Cruz Azul había iniciado en el once titular

Mateo Levy sufrió una conmoción

Mark Sánchez, ex jugador mexicano de la NFL sufrió ataque con arma blanca en Indianápolis

El ahora comentarista de Fox Sports se encontraba en la ciudad para cubrir el juego Colts vs Raiders

Mark Sánchez, ex jugador mexicano

Andrade El Ídolo demuestra que no extraña WWE y gana título de peso pesado de compañía independiente de lucha libre

El gladiador mexicano no pierde el tiempo en causar impacto ahora que su última etapa en la WWE ha llegado a su fin

Andrade El Ídolo demuestra que

Penta Zero Miedo habla de su futuro en WWE y sus posibles ingresos con TNA y AAA: “Yo vengo a conquistar todo”

El luchador compartió su visión sobre su identidad y lo que representa dentro del cuadrilátero

Penta Zero Miedo habla de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae presunto implicado en el

Cae presunto implicado en el homicidio de mando policiaco de la SSC, asesinado frente a su esposa en Chalco, Edomex

Colombia entrega en extradición a mexicana acusada de trata de personas y explotación sexual: así operaba

Se desata balacera en plena fiesta patronal de Tepaltepec, Michoacán; una pareja fue asesinada

Retuvo a su hija de dos años con machete en Nogales, Sonora, pero autoridades lograron rescatarla

Operativo en Durango da con bodegas de huachicol y narcolaboratorios repletos de precursores químicos

ENTRETENIMIENTO

¿Aldo o Dalilah? Este es

¿Aldo o Dalilah? Este es el habitante con más probabilidades de ganar ‘La Casa de los Famosos México’

Aseguran que Dalílah Polanco ganaría La Casa de los Famosos 3 por esta delicada razón

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 4 de octubre en la última tarde de sábado antes de LA GRAN FINAL

Diego de Erice revela amenazas de muerte contra la producción de La Casa de los Famosos México; aseguran que fueron los fans de Noche

José Eduardo Derbez ignora públicamente a Dalílah Polanco y enciende la polémica en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

México derrota un gol por

México derrota un gol por cero al cuadro de Marruecos y avanza a Octavos de Final del Mundial Sub-20

Mateo Levy sufrió una conmoción cerebral en el partido de México vs Marruecos: ¿Cómo está su estado de salud?

Mark Sánchez, ex jugador mexicano de la NFL sufrió ataque con arma blanca en Indianápolis

Andrade El Ídolo demuestra que no extraña WWE y gana título de peso pesado de compañía independiente de lucha libre

Penta Zero Miedo habla de su futuro en WWE y sus posibles ingresos con TNA y AAA: “Yo vengo a conquistar todo”