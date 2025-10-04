México Deportes

¿Cuál fue el último partido que jugó Carlos Acevedo con la Selección Nacional de México?

El arquero lagunero es una de las sorpresas en la nueva convocatoria del Tricolor

Por César Márquez

Guardar
Carlos Acevedo es una de
Carlos Acevedo es una de las sorpresas en la nueva convocatoria de la Selección Nacional de México (Deportes de USA TODAY)

La Selección Nacional de México publicó el día de hoy la lista de jugadores de convocados para los duelos que disputará este mes contra Colombia y Ecuador. Sin embargo, dentro de los 25 seleccionados resalta el nombre de Carlos Acevedo, quien tuvo que esperar años para volver a vestir la camiseta nacional.

Acevedo suma 38 atajadas en el Torneo Apertura 2025 y se ha consolidado como el segundo portero con más intervenciones de la competencia. Estas cifras lo posicionan entre los arqueros más consistentes de la Liga MX, justo cuando recibe un llamado relevante para continuar avanzando en su trayectoria profesional en busca de pelear por un puesto en la próxima cita mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Los otros guardametas que fueron llamados por Javier Aguirre son Luis Ángel Malagón del club América y Raúl “Tala” Rangel de las Chivas.

Jul 31, 2025; Commerce City,
Jul 31, 2025; Commerce City, Colorado, USA; Colorado Rapids defender Andreas Maxs¿ (5) attempts at Santos Laguna goalkeeper Carlos Acevedo (1) as midfielder Ronaldo Prieto (22) defends in the first half at Dick's Sporting Goods Park. Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images

¿Cuál fue el último partido que jugó Carlos Acevedo con la Selección Nacional de México?

El último partido que jugó Carlos Acevedo con la Selección Mexicana fue el 19 de abril de 2023, en un duelo frente a Estados Unidos que concluyó en empate a un gol. Luego de esa presentación, el arquero lagunero no había vuelto a ser convocado por el representativo nacional, a pesar de que fue considerado en la lista para la Copa América 2024, donde no llegó a disputar minutos durante el torneo.

Cabe señalar que en los más recientes llamados del Tricolor, el cuerpo técnico de Javier Aguirre había optado por otros guardametas en sus convocatorias, pues Malagón y Raúl Rangel ocuparon el puesto en los recientes compromisos correspondientes a la fecha FIFA, en los choques frente a Japón y Corea del Sur.

Carlos Acevedo no fue incluido
Carlos Acevedo no fue incluido en la última convocatoria de la Selección Mexicana (Foto: Instagram/@carlos_al1)

¿Cuál es la lista convocados de la Selección Nacional de México?

Dentro de las sorpresas en la lista de convocados también se encuentran Diego Lainez, Alexis Gutiérrez o Kevin Álvarez.

Porteros:

  • Luis Ángel Malagón (América)
  • Raúl Rangel (Chivas)
  • Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas:

  • Mateo Chávez (AZ Alkmaar)
  • Ramón Juárez (América)
  • Israel Reyes (América)
  • Kevin Álvarez (América)
  • Jorge Sánchez (Cruz Azul)
  • César Montes (Lokomotiv Moscú)
  • Johan Vásquez (Genoa)
  • Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas:

  • Orbelín Pineda (AEK Atenas)
  • Alexis Gutiérrez (América)
  • Érick Sánchez (América)
  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
  • Luis Romo (Chivas)
  • Diego Lainez (Tigres)
  • Marcel Ruiz (Toluca)

Delanteros:

  • Santiago Giménez (AC Milan)
  • Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
  • Germán Berterame (Rayados)
  • César Huerta (Anderlecht)
  • Hirving Lozano (San Diego FC)
  • Alexis Vega (Toluca)

Temas Relacionados

Carlos AcevedoSelección Nacional de MéxicoMéxicoAcevedoPorterosmexico-deportes

Más Noticias

Muere a los 58 años de edad, Edu dos Santos, ícono de las Águilas del América

Figura clave en los 90, brilló con técnica y carisma, seleccionado con Brasil y dejó huella en el Azteca

Muere a los 58 años

Tigres vs Cruz Azul: dónde, cuándo y a qué hora ver partido en vivo de la jornada 12 del Apertura 2025

El cuadro felino recibirá a la Máquina de Nicolás Larcamón este sábado en el Estadio Universitario de la UANL

Tigres vs Cruz Azul: dónde,

Lista la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Colombia y Ecuador

Entre los ausentes se encuentran Raúl Jiménez y Edson Álvarez, ambos serían por las lesiones que vienen arrastrando

Lista la convocatoria de la

Tigres vs Cruz Azul, IA revela al ganador del partido

Será un duelo clave en el Volcán, ya que Tigres recibe a Cruz Azul por el liderato del Apertura, IA anticipa partido parejo y táctico

Tigres vs Cruz Azul, IA

Juan Manuel Márquez revela por qué no aceptaría una pelea de exhibición contra Manny Pacquiao: “Nos vamos a matar”

El mexicano y el filipino protagonizaron una de las rivalidades más sobresalientes de los últimos años

Juan Manuel Márquez revela por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “Terry”, integrante de

Capturan a “Terry”, integrante de la célula de los Mal Portados en CDMX

Cae en Morelos “La Voz”, hija del exlíder del Cártel de Tláhuac

Detienen a “El Coyote”, presunto líder de brazo armado de La Barredora

Aseguran armas, granadas y equipo táctico del CJNG en Michoacán tras enfrentamiento: agresores huyeron heridos

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla, por tentativa de homicidio tras cuatro años prófugo de la justicia

ENTRETENIMIENTO

¿Le gustó a los mexicanos?

¿Le gustó a los mexicanos? Los mejores memes que dejó “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la tarde de hoy 3 de octubre

La íntima petición que Alexis Ayala le hizo a su esposa, Cinthia Aparicio, tras salir de LCDLFMX

La noche que México no durmió: cuando Verónica Castro y Juan Gabriel mantuvieron despierto a su público

Susana Zabaleta acusa a ex de Ricardo Pérez de recibir dinero para hablar del comediante

DEPORTES

Muere a los 58 años

Muere a los 58 años de edad, Edu dos Santos, ícono de las Águilas del América

Tigres vs Cruz Azul: dónde, cuándo y a qué hora ver partido en vivo de la jornada 12 del Apertura 2025

¿Cómo quedará el América vs Santos de acuerdo a la IA?

Lista la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Colombia y Ecuador

Tigres vs Cruz Azul, IA revela al ganador del partido