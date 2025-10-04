Carlos Acevedo es una de las sorpresas en la nueva convocatoria de la Selección Nacional de México (Deportes de USA TODAY)

La Selección Nacional de México publicó el día de hoy la lista de jugadores de convocados para los duelos que disputará este mes contra Colombia y Ecuador. Sin embargo, dentro de los 25 seleccionados resalta el nombre de Carlos Acevedo, quien tuvo que esperar años para volver a vestir la camiseta nacional.

Acevedo suma 38 atajadas en el Torneo Apertura 2025 y se ha consolidado como el segundo portero con más intervenciones de la competencia. Estas cifras lo posicionan entre los arqueros más consistentes de la Liga MX, justo cuando recibe un llamado relevante para continuar avanzando en su trayectoria profesional en busca de pelear por un puesto en la próxima cita mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Los otros guardametas que fueron llamados por Javier Aguirre son Luis Ángel Malagón del club América y Raúl “Tala” Rangel de las Chivas.

Jul 31, 2025; Commerce City, Colorado, USA; Colorado Rapids defender Andreas Maxs¿ (5) attempts at Santos Laguna goalkeeper Carlos Acevedo (1) as midfielder Ronaldo Prieto (22) defends in the first half at Dick's Sporting Goods Park. Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images

¿Cuál fue el último partido que jugó Carlos Acevedo con la Selección Nacional de México?

El último partido que jugó Carlos Acevedo con la Selección Mexicana fue el 19 de abril de 2023, en un duelo frente a Estados Unidos que concluyó en empate a un gol. Luego de esa presentación, el arquero lagunero no había vuelto a ser convocado por el representativo nacional, a pesar de que fue considerado en la lista para la Copa América 2024, donde no llegó a disputar minutos durante el torneo.

Cabe señalar que en los más recientes llamados del Tricolor, el cuerpo técnico de Javier Aguirre había optado por otros guardametas en sus convocatorias, pues Malagón y Raúl Rangel ocuparon el puesto en los recientes compromisos correspondientes a la fecha FIFA, en los choques frente a Japón y Corea del Sur.

Carlos Acevedo no fue incluido en la última convocatoria de la Selección Mexicana (Foto: Instagram/@carlos_al1)

¿Cuál es la lista convocados de la Selección Nacional de México?

Dentro de las sorpresas en la lista de convocados también se encuentran Diego Lainez, Alexis Gutiérrez o Kevin Álvarez.

Porteros:

Luis Ángel Malagón (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas:

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Ramón Juárez (América)

Israel Reyes (América)

Kevin Álvarez (América)

Jorge Sánchez (Cruz Azul)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Johan Vásquez (Genoa)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas:

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Alexis Gutiérrez (América)

Érick Sánchez (América)

Erik Lira (Cruz Azul)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Luis Romo (Chivas)

Diego Lainez (Tigres)

Marcel Ruiz (Toluca)

Delanteros:

Santiago Giménez (AC Milan)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Germán Berterame (Rayados)

César Huerta (Anderlecht)

Hirving Lozano (San Diego FC)

Alexis Vega (Toluca)