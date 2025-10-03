México Deportes

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan los boletos para el partido de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico

El equipo universitario recibirá al Rebaño Sagrado en un duelo de importancia para ambos y seguir en zona de repechaje

Por Luz Coello

Guardar
El enfrentamiento entre Pumas y
El enfrentamiento entre Pumas y Chivas promete ser un duelo de alto voltaje en la Liga MX. (Ilustración: Jovani Pérez)

El club Universidad Nacional se prepara para enfrentarse a las Chivas, esto como parte de las actividades de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX. Este partido toma relevancia para ambos equipos, pues son rivales directos en la posición de la tabla, por lo que será fundamental la victoria y los tres puntos de la fecha.

Pumas enfrenta una de sus semanas más complicadas de la temporada. El equipo ocupa la posición 10 con 13 unidades, pero viene de caer ante América por 4-1. La derrota no solo dejó una herida en lo anímico, sino también en lo táctico, ya que no podrá contar con Efraín Juárez debido a la expulsión sufrida en ese partido.

La racha negativa de los universitarios comienza a preocupar, especialmente porque la recta final del torneo no admite margen de error. El equipo necesita con urgencia los tres puntos para mantenerse en la zona de repechaje y no comprometer sus aspiraciones.

¿Cuánto cuestan los boletos del Pumas vs Chivas en el Estadio Olímpico?

Efraín Juárez se perderá el
Efraín Juárez se perderá el Pumas vs Chivas por su reciente expulsión (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pese a la situación que afronta el cuadro universitario, la directiva invitó a todos los aficionados a no perderse el compromiso ante el Rebaño en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, partido que se jugará el próximo domingo 5 de octubre a las 19:00 horas.

Por ello, por medio de redes sociales dio a conocer los preciso de los boletos, cabe recodar que la venta es por el servicio de Ticketmaster. Los precios que revelaron no incluyen cargos por servicio, así que el costo final podría aumentar.

Estos son los precios de los boletos para el partido de la fecha 12 del campeonato:

  • Cabecera norte: $270
  • Cabecera sur: $420
  • Pebetero: $430
  • Planta baja: $510
  • Palomar: $580
  • Palomar goya: $630
  • Platea: $930
  • Palco: $930

La rivalidad entre Chivas de Guadalajara y Pumas UNAM forma parte de las más notables del fútbol mexicano, aunque no es un clásico, las finales y antecedentes han marcado un precedente.

Esto cuestan los boletos para
Esto cuestan los boletos para el Pumas vs Chivas de la Jornada 12 del Apertura 2025 (X/ @PumasMX)

En esta ocasión, el partido toma relevancia al tratarse de rivales directos que históricamente han peleado por objetivos similares, pelear lugares de repechaje. Para Pumas, la ausencia de Juárez será un reto añadido, también contarán con la ausencia de Memo Martínez.

Chivas afronta la fecha con una racha de dos victorias consecutivas a cuestas. El cuadro dirigido por Gabriel Milito escaló hasta la novena posición con 14 puntos, superando a su rival de turno en la tabla de colocaciones por la mínima diferencia.

Datos del partido Pumas vs Chivas

  • Fecha y Hora: domingo 5 de octubre, horario por confirmar
  • Estadio: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México
  • Árbitro: Daniel Quintero
  • Transmisión: TUDN y Canal 5

Temas Relacionados

PumasChivasLiga MXPumas vs ChivasApertura 2025mexico-deportes

Más Noticias

Terence Crawford confiesa que ya tenía el plan para vencer a Canelo antes de enfrentarlo: “Sabía que le iba a ganar”

El estadounidense subió hasta tres categorías de peso para arrebatarle el campeonato indiscutido de las 168 libras al tapatío

Terence Crawford confiesa que ya

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

El lateral derecho sufrió una rotura de ligamentos cruzados y puede perderse la Copa del Mundo 2026

Chaco Gimenez le manda mensaje

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

El mexicano reapareció en AEW tras dejar la empresa de TKO, su salida se dio sin cláusula de exclusividad ni comunicado oficial

¿Por qué fue despedido el

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire

El “Dinamita” es una de las voces autorizadas de este deporte y puso dos nombres sobre la mesa que podrían sustituir al tapatío

Juan Manuel Márquez revela los

NFL en México: cuándo y donde será el regreso del futbol americano a CDMX

Roger Goodell anunció que el americano volverá a la capital del país, donde los fanáticos han aumentado

NFL en México: cuándo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan asesinato de “El Ave”,

Reportan asesinato de “El Ave”, presunto operador de la Familia Michoacana en Morelos

Aseguran fusiles de asalto tras huida de sujetos en inmediaciones de una gasolinera en Jalisco

Niegan amparo a Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso

Sentencian a hombre que trató de subir más de 300 kilos de marihuana a una grúa en Nuevo León

Detienen a presunto reclutador del crimen organizado y liberan a tres jóvenes en Ojuelos, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 3 de septiembre

“Avatar: El camino del agua” vuelve a las salas de cine de México para reestreno de una semana

Alexis Ayala responde contundente a las acusaciones de maltrato por parte de Paty Díaz, su ex pareja

La millonaria fortuna que tendría Aarón Mercury de haber llegado a la final de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México: cómo votar más de 10 veces para hacer ganar a tu favorito

DEPORTES

Terence Crawford confiesa que ya

Terence Crawford confiesa que ya tenía el plan para vencer a Canelo antes de enfrentarlo: “Sabía que le iba a ganar”

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire

NFL en México: cuándo y donde será el regreso del futbol americano a CDMX