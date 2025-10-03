Pumas vs Chivas: cuánto cuestan los boletos para el partido de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico

El enfrentamiento entre Pumas y Chivas promete ser un duelo de alto voltaje en la Liga MX. (Ilustración: Jovani Pérez)

El club Universidad Nacional se prepara para enfrentarse a las Chivas, esto como parte de las actividades de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX. Este partido toma relevancia para ambos equipos, pues son rivales directos en la posición de la tabla, por lo que será fundamental la victoria y los tres puntos de la fecha.

Pumas enfrenta una de sus semanas más complicadas de la temporada. El equipo ocupa la posición 10 con 13 unidades, pero viene de caer ante América por 4-1. La derrota no solo dejó una herida en lo anímico, sino también en lo táctico, ya que no podrá contar con Efraín Juárez debido a la expulsión sufrida en ese partido.

La racha negativa de los universitarios comienza a preocupar, especialmente porque la recta final del torneo no admite margen de error. El equipo necesita con urgencia los tres puntos para mantenerse en la zona de repechaje y no comprometer sus aspiraciones.

¿Cuánto cuestan los boletos del Pumas vs Chivas en el Estadio Olímpico?

Efraín Juárez se perderá el Pumas vs Chivas por su reciente expulsión (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pese a la situación que afronta el cuadro universitario, la directiva invitó a todos los aficionados a no perderse el compromiso ante el Rebaño en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, partido que se jugará el próximo domingo 5 de octubre a las 19:00 horas.

Por ello, por medio de redes sociales dio a conocer los preciso de los boletos, cabe recodar que la venta es por el servicio de Ticketmaster. Los precios que revelaron no incluyen cargos por servicio, así que el costo final podría aumentar.

Estos son los precios de los boletos para el partido de la fecha 12 del campeonato:

Cabecera norte: $270

Cabecera sur: $420

Pebetero: $430

Planta baja: $510

Palomar: $580

Palomar goya: $630

Platea: $930

Palco: $930

La rivalidad entre Chivas de Guadalajara y Pumas UNAM forma parte de las más notables del fútbol mexicano, aunque no es un clásico, las finales y antecedentes han marcado un precedente.

Esto cuestan los boletos para el Pumas vs Chivas de la Jornada 12 del Apertura 2025 (X/ @PumasMX)

En esta ocasión, el partido toma relevancia al tratarse de rivales directos que históricamente han peleado por objetivos similares, pelear lugares de repechaje. Para Pumas, la ausencia de Juárez será un reto añadido, también contarán con la ausencia de Memo Martínez.

Chivas afronta la fecha con una racha de dos victorias consecutivas a cuestas. El cuadro dirigido por Gabriel Milito escaló hasta la novena posición con 14 puntos, superando a su rival de turno en la tabla de colocaciones por la mínima diferencia.

Datos del partido Pumas vs Chivas

Fecha y Hora: domingo 5 de octubre, horario por confirmar

Estadio: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Árbitro: Daniel Quintero

Transmisión: TUDN y Canal 5