Jugador de Pumas se fractura previo al partido contra Chivas y se perderá el resto del torneo

El equipo universitario deberá reformular su ataque en el cierre de la jornada regular del campeonato de la Liga MX

Por Luz Coello

Memo Martínez se fracturó y
Memo Martínez se fracturó y se perderá el resto del torneo (Pumas MX)

Pumas se enfrenta a un panorama complicado de cara a la Jornada 12 del Apertura 2025, el equipo recibirá la visita de Chivas en el Estadio Olímpico Universitario, pero Efraín Juárez no podrá dirigir a los universitarios por la expulsión que recibió ante América.

La próxima cita ante Guadalajara, rival directo en la tabla, representa una oportunidad clave para revertir la tendencia negativa y mantener vivas las esperanzas de clasificación. Sin embargo, el conjunto del Pedregal enfrenta un nuevo problema.

Este 2 de octubre se dio a conocer que el club Universidad Nacional perdió a uno de sus delanteros por una fractura, es decir que se perderá lo que resta del campeonato. Se filtró el reporte de que Guillermo Martínez tuvo una fractura, así que tendrá que ser operado, lo que representa una baja sensible para la alineación de Juárez.

Memo Martínez se fractura y se pierde torneo con Pumas

Memo Martínez se fractura y
Memo Martínez se fractura y se pierde torneo con Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La fractura de Memo Martínez en el quinto metatarsiano del pie derecho ha representado un duro golpe para los Pumas de la UNAM en el torneo Apertura 2025. El delantero, considerado pieza clave en la ofensiva universitaria, deberá someterse a una cirugía que lo dejará fuera de las canchas durante el resto del certamen, según información confirmada por Récord,

El diagnóstico médico que se filtró en redes sociales indica que El Memote sufrió una fractura en el quinto metatarsiano, una lesión que requiere intervención quirúrgica inmediata. El cuerpo médico de Pumas decidió operar al jugador después de que las molestias aumentaron.

En cuanto al tiempo estimado de baja, prevén que sea entre tres a cuatro meses, según filtró W Deportes. Sin embargo, esto dependerá de la evolución del jugador. Con ello, Memo Martínez se perderá el resto del campeonato y regresaría para el Clausura 2025.

¿Cómo se fracturó Memo Martínez?

Guillermo Martínez tuvo una fractura
Guillermo Martínez tuvo una fractura ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

La lesión de Memo Martínez se produjo tras un impacto durante el partido ante Juárez, según reportes de medios deportivos. Sin embargo, Récord reveló que el atacante ya presentaba molestias desde días previos y que incluso disputó el Clásico Capitalino frente a América. La situación se agravó después de ese encuentro, lo que llevó al cuerpo médico a intervenir de manera definitiva.

La ausencia de Martínez obliga a Pumas a replantear su esquema ofensivo. El reemplazo natural sería José Juan Macías, quien ha mostrado una recuperación progresiva tras superar lesiones previas y ya suma dos goles en el presente torneo. Además, Santiago López se perfilaría como otra opción en el ataque universitario.

El equipo deberá afrontar una agenda exigente en las próximas jornadas, con partidos ante Chivas, Monterrey, San Luis, León, Tijuana y Cruz Azul, encuentros que serán determinantes para sus aspiraciones en la Liga MX.

