México Deportes

Piovi renueva con La Máquina: contrato extendido hasta 2028

El defensor argentino firmó una ampliación de contrato con Cruz Azul, la directiva cementera reconoció su compromiso y lo consolida como pieza clave del proyecto deportivo

Por Gerardo Lezama

Guardar
Gonzalo Piovi renovó con Cruz
Gonzalo Piovi renovó con Cruz Azul hasta 2028 y se consolida como pilar defensivo del equipo. Imagen cuenta de X @CruzAzul

Gonzalo Piovi renovó su contrato con Cruz Azul hasta diciembre de 2028, consolidándose como uno de los pilares defensivos del equipo y parte esencial del proyecto deportivo a largo plazo.

La extensión fue confirmada por el club a través de sus canales oficiales, destacando la entrega y profesionalismo del zaguero argentino desde su llegada.

Con esta renovación, la directiva cementera refuerza su apuesta por la continuidad y estabilidad en zonas clave del campo. Piovi ha sido titular en 11 partidos del torneo actual, acumulando 955 minutos y cuatro amonestaciones, lo que lo posiciona como uno de los jugadores más confiables en la última línea.

Su desempeño ha sido constante y su liderazgo en el campo ha contribuido a mantener la solidez defensiva de La Máquina.

Video sobre la renovación de contrato de Gonzalo Piovi con Cruz Azul hasta el año 2028. (Crédito: Cuenta de X @CruzAZul)

La decisión de ampliar su vínculo responde también a una valoración institucional de su compromiso. Piovi no solo ha cumplido en lo deportivo, sino que ha mostrado disposición plena para mantenerse en el club, incluso ante ofertas externas.

La directiva reconoció su actitud y premió su lealtad con un contrato que lo vincula por tres años más, en un momento clave para la consolidación del plantel.

La renovación de Piovi se suma a las de Lorenzo Faravelli y Carlos Rodríguez, quienes también aseguraron su continuidad recientemente.

Además, se espera que Erik Lira formalice su extensión en las próximas semanas. El objetivo es claro: mantener un núcleo competitivo que permita a Cruz Azul sostener su protagonismo en Liga MX y afrontar con solidez los próximos torneos.

El defensor argentino rechazó el
El defensor argentino rechazó el interés de Inter Miami, incluso con la intervención de Messi, para seguir en La Máquina. Imagen cuenta de X @CruzAzul

Inter Miami lo buscó, pero Piovi eligió quedarse

Durante la pasada Leagues Cup, Gonzalo Piovi fue seguido de cerca por el Inter Miami, equipo que mostró interés en incorporarlo a su plantilla.

Las negociaciones avanzaron hasta el punto de establecer contacto directo con el entorno del jugador, e incluso se reportó que Lionel Messi participó en el intento de convencerlo, como parte del proyecto deportivo del club estadounidense.

Sin embargo, las conversaciones no llegaron a concretarse debido a diferencias en la forma de pago. Inter Miami propuso un esquema de pagos diferidos que no convenció a la directiva de Cruz Azul, la cual se mantuvo firme en sus condiciones.

A pesar del interés, Piovi no presionó su salida ni manifestó intención de abandonar el proyecto cementero, lo que fue interpretado como una muestra de compromiso por parte de la dirigencia.

La postura del defensor fue clave para que el club decidiera avanzar en su renovación. Al mantenerse enfocado en el trabajo diario y respetar los tiempos institucionales, Piovi fortaleció su posición dentro del equipo y se ganó la confianza de los altos mandos. Hoy, su continuidad representa una apuesta por la estabilidad y el liderazgo en la defensa celeste.

Temas Relacionados

Cruz AzulGonzalo PioviInter MiamiLiga MXLeonel Messimexico-deportes

Más Noticias

Así será TRIONDA, el balón oficial para el Mundial 2026 que se usará en el Estadio Azteca para la inauguración

La selección mexicana se encargará de protagonizar el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México

Así será TRIONDA, el balón

Nicolás Larcamón revela quién es el mejor jugador del torneo y no es de Cruz Azul

El estratega argentino y su equipo se enfrentarán a Tigres este fin de semana

Nicolás Larcamón revela quién es

Debut amargo de Mateo Chávez: AZ Alkmaar cae goleado en Conference League

El joven lateral mexicano sumó sus primeros minutos en Europa en una dura jornada, tras ingresar por la expulsión de un compañero en Chipre

Debut amargo de Mateo Chávez:

Este es el regalo del Mundial 2026 que recibieron finalistas de La Casa de los Famosos México

La FIFA se encargó de hacerles llegar un presente a quienes llegaron a la final del reality

Este es el regalo del

¿Rodrigo Huescas se podría perder el Mundial 2026? Este es el tiempo que estará fuera de las canchas

El lateral derecho sufrió una rotura de ligamentos cruzados

¿Rodrigo Huescas se podría perder
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunto reclutador del

Detienen a presunto reclutador del crimen organizado y liberan a tres jóvenes en Ojuelos, Jalisco

Procesan a tres presuntos miembros del CJNG detenidos en Michoacán con armas de fuego, drogas y explosivos

Procesan a cuatro personas capturadas con armas de fuego largas, chalecos y 27 vehículos en Nayarit

Este es el brazo armado del CJNG al que pertenecía “El Fabuloso”, detenido en Michoacán

Capturan en Baja California a Andrew “N”, hombre norteamericano buscado por tráfico de armas en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Erika Buenfil posa desnuda por

Erika Buenfil posa desnuda por primera vez a sus 61 años: “Fue atreverme”

La Casa de los Famosos EN VIVO hoy 2 de octubre: sigue la tarde de los habitantes

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de octubre

La Casa de los Famosos México 2025 arranca preventa de boletos para la gran final en cines

Sergio Mayer explica por qué el Team Noche fue opacado poco a poco por Dalilah y Shiky pese a “no dar contenido”

DEPORTES

Así será TRIONDA, el balón

Así será TRIONDA, el balón oficial para el Mundial 2026 que se usará en el Estadio Azteca para la inauguración

Nicolás Larcamón revela quién es el mejor jugador del torneo y no es de Cruz Azul

Debut amargo de Mateo Chávez: AZ Alkmaar cae goleado en Conference League

Este es el regalo del Mundial 2026 que recibieron finalistas de La Casa de los Famosos México

¿Rodrigo Huescas se podría perder el Mundial 2026? Este es el tiempo que estará fuera de las canchas