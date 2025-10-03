Piovi renueva con La Máquina: contrato extendido hasta 2028

Gonzalo Piovi renovó con Cruz Azul hasta 2028 y se consolida como pilar defensivo del equipo. Imagen cuenta de X @CruzAzul

Gonzalo Piovi renovó su contrato con Cruz Azul hasta diciembre de 2028, consolidándose como uno de los pilares defensivos del equipo y parte esencial del proyecto deportivo a largo plazo.

La extensión fue confirmada por el club a través de sus canales oficiales, destacando la entrega y profesionalismo del zaguero argentino desde su llegada.

Con esta renovación, la directiva cementera refuerza su apuesta por la continuidad y estabilidad en zonas clave del campo. Piovi ha sido titular en 11 partidos del torneo actual, acumulando 955 minutos y cuatro amonestaciones, lo que lo posiciona como uno de los jugadores más confiables en la última línea.

Su desempeño ha sido constante y su liderazgo en el campo ha contribuido a mantener la solidez defensiva de La Máquina.

Video sobre la renovación de contrato de Gonzalo Piovi con Cruz Azul hasta el año 2028. (Crédito: Cuenta de X @CruzAZul)

La decisión de ampliar su vínculo responde también a una valoración institucional de su compromiso. Piovi no solo ha cumplido en lo deportivo, sino que ha mostrado disposición plena para mantenerse en el club, incluso ante ofertas externas.

La directiva reconoció su actitud y premió su lealtad con un contrato que lo vincula por tres años más, en un momento clave para la consolidación del plantel.

La renovación de Piovi se suma a las de Lorenzo Faravelli y Carlos Rodríguez, quienes también aseguraron su continuidad recientemente.

Además, se espera que Erik Lira formalice su extensión en las próximas semanas. El objetivo es claro: mantener un núcleo competitivo que permita a Cruz Azul sostener su protagonismo en Liga MX y afrontar con solidez los próximos torneos.

El defensor argentino rechazó el interés de Inter Miami, incluso con la intervención de Messi, para seguir en La Máquina. Imagen cuenta de X @CruzAzul

Inter Miami lo buscó, pero Piovi eligió quedarse

Durante la pasada Leagues Cup, Gonzalo Piovi fue seguido de cerca por el Inter Miami, equipo que mostró interés en incorporarlo a su plantilla.

Las negociaciones avanzaron hasta el punto de establecer contacto directo con el entorno del jugador, e incluso se reportó que Lionel Messi participó en el intento de convencerlo, como parte del proyecto deportivo del club estadounidense.

Sin embargo, las conversaciones no llegaron a concretarse debido a diferencias en la forma de pago. Inter Miami propuso un esquema de pagos diferidos que no convenció a la directiva de Cruz Azul, la cual se mantuvo firme en sus condiciones.

A pesar del interés, Piovi no presionó su salida ni manifestó intención de abandonar el proyecto cementero, lo que fue interpretado como una muestra de compromiso por parte de la dirigencia.

La postura del defensor fue clave para que el club decidiera avanzar en su renovación. Al mantenerse enfocado en el trabajo diario y respetar los tiempos institucionales, Piovi fortaleció su posición dentro del equipo y se ganó la confianza de los altos mandos. Hoy, su continuidad representa una apuesta por la estabilidad y el liderazgo en la defensa celeste.