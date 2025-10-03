IA revela el marcador entre la Selección de México y Marruecos en el Mundial Sub-20

La inteligencia artificial predice empate 1-1 entre México y Marruecos en el Mundial Sub-20 de Chile. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

La inteligencia artificial anticipa el marcador entre la Selección de México y Marruecos en la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20 de Chile.

Tras el análisis de variables de juego, desempeño individual, antecedentes recientes y proyección estadística, la predicción apunta a un empate 1-1 entre ambas selecciones.

La proyección estima que México marcará, pero no podrá mantener la ventaja, ante un rival ya clasificado que mantendría su estructura principal.

Gilberto Mora perfila su nombre como candidato a anotar para el representativo nacional, mientras que Yassir Zabiri destaca en el frente de ataque africano. En este escenario, el equipo mexicano quedaría pendiente de otros resultados para conocer su futuro en el torneo.

La simulación estadística se realiza bajo parámetros tácticos, tendencia de goles, rendimiento colectivo y rotaciones probables.

La proyección estadística anticipa que México deberá esperar otros resultados para definir su pase a octavos. (Jovani Pérez / Infobae México)

El empate predicho se sustenta en la eficiencia ofensiva de ambos planteles y en ajustes defensivos identificados a lo largo de sus duelos grupales.

El enfrentamiento se disputará este sábado 4 de octubre, a las 14:00 horas (tiempo de Chile), en el estadio Elías Figueroa Brander, y podrá verse en señal de cable por TUDN y ViX en México.

El presente de México y Marruecos

Marruecos lidera el grupo tras vencer a España y Brasil, y ya tiene asegurada su clasificación a octavos. (AP Photo/Matias Delacroix)

El plantel mexicano, bajo la dirección de Eduardo Arce Peña, obtuvo empates ante Brasil (2-2) y España (2-2). A lo largo de la fase de grupos, México ha mostrado vocación ofensiva con promedio de dos goles por juego, aunque también ha permitido anotaciones durante la segunda mitad de ambos partidos.

La generación de peligro tiene como protagonistas a Gilberto Mora, autor de dos goles y una asistencia, y a Alexéi Domínguez, quien inauguró el marcador en el encuentro inicial.

Por su parte, Marruecos ocupa el primer lugar del grupo tras vencer a España (2-0) y a Brasil (2-1). El equipo africano cuenta con la presencia confirmada de Gessime Yassine, Yassir Zabiri y Othmane Maamma, sus principales referentes ofensivos y participantes en todos los goles del equipo en el certamen.

Marruecos únicamente ha recibido un gol, mostrando control defensivo y aprovechando su capacidad para recuperar y salir rápido en transiciones, además de una presión alta cuando el partido se encuentra igualado y la necesidad de sostener la ventaja resulta clave en sus planteamientos.

Definición y escenario del grupo

México suma dos empates y necesita al menos un punto para mantener opciones de avanzar en el Mundial Sub-20. (Photo by Raul BRAVO / AFP)

México está obligado a sumar para mantener opciones de avanzar. Un triunfo le otorga el boleto a octavos, mientras que el empate proyectado por la inteligencia artificial mantiene viva la esperanza, quedando la definición en manos de la diferencia de goles y resultados en otros grupos.

Marruecos, con seis puntos y la clasificación asegurada, afronta el encuentro sin la presión de cerrar la fase con la obligación de buscar el resultado, lo que podría derivar en movimientos en su alineación y una posible rotación de elementos titulares pensando en la siguiente ronda del campeonato juvenil.