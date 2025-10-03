México Deportes

IA revela el marcador entre la Selección de México y Marruecos en el Mundial Sub-20

Una herramienta de inteligencia artificial analizó el desempeño reciente y plantillas para anticipar el desenlace del encuentro

Por Gerardo Lezama

Guardar
La inteligencia artificial predice empate
La inteligencia artificial predice empate 1-1 entre México y Marruecos en el Mundial Sub-20 de Chile. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

La inteligencia artificial anticipa el marcador entre la Selección de México y Marruecos en la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20 de Chile.

Tras el análisis de variables de juego, desempeño individual, antecedentes recientes y proyección estadística, la predicción apunta a un empate 1-1 entre ambas selecciones.

La proyección estima que México marcará, pero no podrá mantener la ventaja, ante un rival ya clasificado que mantendría su estructura principal.

Gilberto Mora perfila su nombre como candidato a anotar para el representativo nacional, mientras que Yassir Zabiri destaca en el frente de ataque africano. En este escenario, el equipo mexicano quedaría pendiente de otros resultados para conocer su futuro en el torneo.

La simulación estadística se realiza bajo parámetros tácticos, tendencia de goles, rendimiento colectivo y rotaciones probables.

La proyección estadística anticipa que
La proyección estadística anticipa que México deberá esperar otros resultados para definir su pase a octavos. (Jovani Pérez / Infobae México)

El empate predicho se sustenta en la eficiencia ofensiva de ambos planteles y en ajustes defensivos identificados a lo largo de sus duelos grupales.

El enfrentamiento se disputará este sábado 4 de octubre, a las 14:00 horas (tiempo de Chile), en el estadio Elías Figueroa Brander, y podrá verse en señal de cable por TUDN y ViX en México.

El presente de México y Marruecos

Marruecos lidera el grupo tras
Marruecos lidera el grupo tras vencer a España y Brasil, y ya tiene asegurada su clasificación a octavos. (AP Photo/Matias Delacroix)

El plantel mexicano, bajo la dirección de Eduardo Arce Peña, obtuvo empates ante Brasil (2-2) y España (2-2). A lo largo de la fase de grupos, México ha mostrado vocación ofensiva con promedio de dos goles por juego, aunque también ha permitido anotaciones durante la segunda mitad de ambos partidos.

La generación de peligro tiene como protagonistas a Gilberto Mora, autor de dos goles y una asistencia, y a Alexéi Domínguez, quien inauguró el marcador en el encuentro inicial.

Por su parte, Marruecos ocupa el primer lugar del grupo tras vencer a España (2-0) y a Brasil (2-1). El equipo africano cuenta con la presencia confirmada de Gessime Yassine, Yassir Zabiri y Othmane Maamma, sus principales referentes ofensivos y participantes en todos los goles del equipo en el certamen.

Marruecos únicamente ha recibido un gol, mostrando control defensivo y aprovechando su capacidad para recuperar y salir rápido en transiciones, además de una presión alta cuando el partido se encuentra igualado y la necesidad de sostener la ventaja resulta clave en sus planteamientos.

Definición y escenario del grupo

México suma dos empates y
México suma dos empates y necesita al menos un punto para mantener opciones de avanzar en el Mundial Sub-20. (Photo by Raul BRAVO / AFP)

México está obligado a sumar para mantener opciones de avanzar. Un triunfo le otorga el boleto a octavos, mientras que el empate proyectado por la inteligencia artificial mantiene viva la esperanza, quedando la definición en manos de la diferencia de goles y resultados en otros grupos.

Marruecos, con seis puntos y la clasificación asegurada, afronta el encuentro sin la presión de cerrar la fase con la obligación de buscar el resultado, lo que podría derivar en movimientos en su alineación y una posible rotación de elementos titulares pensando en la siguiente ronda del campeonato juvenil.

Temas Relacionados

Selección MexicanaSelección de MarruecosMundial Sub-20FIFAFutbolmexico-deportes

Más Noticias

Juan Manuel Márquez revela por qué no aceptaría una pelea de exhibición contra Manny Pacquiao: “Nos vamos a matar”

El mexicano y el filipino protagonizaron una de las rivalidades más sobresalientes de los últimos años

Juan Manuel Márquez revela por

MLB, Liga MX y NFL: la agenda deportiva imprescindible del 3 al 5 de octubre

Con la pasión de las series divisionales, la tensión de los clásicos en fútbol y la expectativa de la Semana 5 de NFL, los amantes del deporte viven jornadas de alto voltaje que marcan el mes

MLB, Liga MX y NFL:

Otro luchador mexicano podría salir de WWE: Santos Escobar publica raro mensaje

El luchador mexicano podría ser la siguiente baja latina en la compañía tras la salida de Andrade El Ídolo

Otro luchador mexicano podría salir

AAA y WWE confirman revancha por el Campeonato Reina de Reinas en Héroes Inmortales 2025

Faby Apache, Natalya y Lady Flammer se volverán a ver las caras otra vez tras lo sucedido en Triplemanía XXXIII

AAA y WWE confirman revancha

Adam Page defiende a la audiencia mexicana tras comerciales de ICE en AEW Dynamite

Hangman, el campeón mundial de AEW criticó la transmisión de anuncios de inmigración durante el programa y pidió a los fans manifestar su descontento

Adam Page defiende a la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla,

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla, por tentativa de homicidio tras cuatro años prófugo de la justicia

Violencia en Culiacán: un agente asesinado y tres expolicías lesionados tras atentado en zona pública deportiva

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas repelen ataque armado en ejido La Llorona, Reynosa, no hay heridos ni detenidos

Secuestran a escolta del hijo de Rocha Moya, lo liberan tras operativo: hay tres heridos y una persona muerta

Tiroteo nocturno en Aguaruto, Sinaloa, deja un policía muerto y tres lesionados en campo de voleibol

ENTRETENIMIENTO

Belinda se someterá a una

Belinda se someterá a una operación: “Literalmente todos los días estoy en rehabilitación”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la tarde de hoy 3 de octubre

Tunden a Mariana Botas por supuesto desplante a Alexis Ayala durante su reencuentro en LCDLFMX

Zoé anuncia sexta fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos y preventa

‘Peacemaker’ domina el ranking de series en HBO Max México para maratonear el fin de semana

DEPORTES

Juan Manuel Márquez revela por

Juan Manuel Márquez revela por qué no aceptaría una pelea de exhibición contra Manny Pacquiao: “Nos vamos a matar”

MLB, Liga MX y NFL: la agenda deportiva imprescindible del 3 al 5 de octubre

Otro luchador mexicano podría salir de WWE: Santos Escobar publica raro mensaje

AAA y WWE confirman revancha por el Campeonato Reina de Reinas en Héroes Inmortales 2025

Adam Page defiende a la audiencia mexicana tras comerciales de ICE en AEW Dynamite