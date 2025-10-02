Monterrey Femenil vs Vancouver Whitecaps: a qué hora y dónde ver a las Rayadas en la Concacaf W Champions Cup

El conjunto rayado necesita sumar de 3 puntos contra uno de los equipos más complicados de la NWSL. (Jovani Pérez / Infobae México)

Las Rayadas de Monterrey afronta un partido crucial en la Concacaf W Champions Cup: este jueves 2 de octubre, el equipo regiomontano recibirá a Vancouver Whitecaps en la Jornada 4 del torneo, con la obligación de sumar tres puntos en casa para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a las semifinales. Con solo tres puntos obtenidos en seis disputados, la escuadra mexicana necesita la victoria para llegar con opciones a la última fecha del grupo.

La importancia del encuentro radica en que Rayadas, uno de los dos equipos de la Liga MX Femenil que repite participación en la Concacaf W Champions Cup, se encuentra en una situación límite. Mientras América ya aseguró el liderato de su grupo, Monterrey corre el riesgo de quedar eliminada nuevamente en la fase de grupos, como ocurrió la temporada pasada. En esa ocasión, el equipo terminó en el tercer lugar con siete puntos, apenas uno menos que NJ/NY Gotham FC, que posteriormente se coronó campeón del certamen.

Las Rayadas no han podido replicar su éxito dentro de la Liga MX en un plano internacional. (Credit: Mark Smith-Imagn Images)

¿Cómo llegan las mexicanas al encuentro?

El presente de Rayadas ha estado marcado por cambios en el banquillo y resultados contrastantes. Tras la derrota 4-0 ante Tigres en el Clásico Regio, que derivó en la salida de la entrenadora Amelia Valverde, el equipo ha mostrado una reacción positiva: suma tres victorias en sus últimos cuatro partidos. La única caída reciente se produjo en casa, con un 0-2 frente a Pachuca, actual campeón de la Liga MX Femenil. Monterrey venció 0-1 a Toluca y 0-5 a Necaxa como visitante, y en la Concacaf W Champions Cup logró una contundente goleada 8-0 sobre Alianza FC, lo que alimenta la expectativa de que pueda mantener el ritmo ante un rival que ha mostrado debilidades.

En el contexto histórico del torneo, Rayadas participa por segundo año consecutivo en la Concacaf W Champions Cup. La temporada anterior, el equipo logró victorias destacadas, como el 5-0 frente a Frazsiers Whip de Jamaica y el 3-0 ante Alajuelense, aunque no le alcanzó para avanzar. Este año, la goleada sobre Alianza FC refuerza el pronóstico favorable para las mexicanas, que buscarán evitar una eliminación temprana y emular el paso de América, ya clasificado a la siguiente ronda.

Pese a ser uno de los equipos favoritos, no han podido consolidarse en este torneo. (Credit: Mark Smith-Imagn Images)

El rival de turno, Vancouver Whitecaps, llega a Monterrey con un panorama complicado: acumula dos derrotas en el torneo, ha recibido ocho goles y solo ha marcado uno. Estos números reflejan las dificultades defensivas y ofensivas del conjunto canadiense, lo que convierte a Rayadas en favorito para el duelo, aunque la presión de la obligación de ganar añade un componente de tensión al partido.

En el plano individual, Alice Soto se presenta como la principal carta ofensiva de Rayadas y del torneo, al liderar la tabla de goleo con tres anotaciones. La delantera comparte la cima con Rosemonde Kouassi, Summer Yates, Irene Paredes y Kiana Palacios, quienes también suman tres goles. La actuación de Soto será clave para las aspiraciones de su equipo en este compromiso.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido entre Rayadas de Monterrey y Vancouver Whitecaps se disputará el jueves 2 de octubre en el Estadio BBVA en punto de las 19:00 (tiempo del centro de México) por la señal de ESPN y Disney+.