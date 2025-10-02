México Deportes

Hugo Sánchez pide a Chucho Ramírez sobre Lillini como director de Selecciones Menores: “Apoyan más a un extranjero”

El exjugador del Real Madrid reiteró que la Federación Mexicana no respalda a sus propios formadores

Por Jesús F. Beltrán

El analista aseguró que en México no se les da trato digno ni reconocimiento a los técnicos formadores.

Hugo Sánchez, el máximo referente del futbol mexicano y exdelantero del Real Madrid y Pumas, volvió a encender la polémica al criticar a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por la designación de Andrés Lillini al frente de la Dirección de Selecciones Nacionales, cuestionando que no se haya considerado a un técnico mexicano con trayectoria probada como Jesús “Chucho” Ramírez.

Las declaraciones del “Pentapichichi” se dieron en el marco del aniversario número 20 del histórico título mundial conseguido por la Selección Mexicana Sub-17 en Perú 2005, dirigida por Chucho Ramírez, que marcó un antes y un después en el futbol nacional.

“¿Por qué carajos no está Chucho Ramírez en la Dirección de Selecciones Nacionales en lugar de Andrés Lillini?”, lanzó Sánchez durante un programa de televisión, asegurando que el estratega mexicano tiene la preparación, la experiencia y la capacidad que demanda un cargo de esa magnitud.

Pumas buscaría un equipo en la Liga de Desarrollo, señaló Chucho Ramírez (Foto: Twitter/ @PumasMX)

Sánchez resaltó que Ramírez no solo fue el responsable de conseguir el primer campeonato mundial para México en divisiones menores, sino que también ha dejado huella como formador de jóvenes talentos. “Es mexicano, tiene una gran sabiduría y nos está dando una cátedra. No entiendo por qué no aprovechan a este señor que hizo campeón del mundo a México”, añadió.

El exfutbolista también recordó que en su momento apoyó a figuras como Alfredo Tena para ocupar puestos clave en la estructura de selecciones, pero sus propuestas fueron desestimadas. “No me han hecho puñetero caso. Chucho Ramírez se lo merece porque ha demostrado capacidad y conocimientos. En México apoyan más a los extranjeros que a los mexicanos, y eso me jode muchísimo”, expresó con molestia.

El histórico delantero recordó el campeonato mundial juvenil y exigió mayor apoyo para el técnico mexicano.

El debate sobre el poco reconocimiento que reciben los formadores nacionales se intensificó con las palabras de Paco Gabriel de Anda, quien coincidió con Sánchez al señalar que en México no se les otorga el valor que merecen. “Lo que hizo Chucho Ramírez no se le da el valor, y ni se le dará. En países como Argentina, Uruguay o España, los formadores son tratados como técnicos de primera división, se les paga bien y se les respeta, lo que les permite dedicarse en cuerpo y alma. Aquí no sucede”, afirmó el exjugador y comentarista.

De Anda incluso mencionó la figura de Jesús “Güero” Murillo como otro gran referente en la formación de talentos, subrayando la importancia de revalorar a quienes han construido las bases del futbol mexicano.

El caso de Ramírez revive una discusión constante: ¿por qué los técnicos extranjeros ocupan posiciones de jerarquía en la estructura del futbol nacional, mientras los mexicanos con méritos comprobados quedan relegados? La reflexión se da justo cuando se cumplen dos décadas de un logro histórico que puso a México en el mapa del futbol juvenil y que aún hoy se considera uno de los momentos más importantes en la historia del balompié tricolor.

