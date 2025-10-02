Abierto Mexicano de Tenis 2026: grandes figuras confirmadas, sorpresas y un embajador histórico

El Abierto Mexicano de Tenis 2026 reunirá a tres jugadores del Top 10 ATP en Acapulco. REUTERS/Henry Romero

El puerto de Acapulco alista todos los preparativos para el Abierto Mexicano de Tenis 2026, uno de los torneos más importantes de Latinoamérica.

Entre el 21 y el 28 de febrero, la ciudad será escenario de un cuadro de jugadores encabezado por tres integrantes del Top 10 del ranking ATP, una alineación que realza el atractivo internacional del certamen.

La cuenta oficial de X del Abierto Mexicano confirmó la convocatoria, que ya empieza a captar la atención tanto de la afición local como internacional.

Alexander Zverev (No. 3), Ben Shelton (No. 6) y Lorenzo Musetti (No. 9) lideran una edición marcada por la presencia de estrellas y promesas del circuito. Junto a ellos, el torneo contará con la participación de figuras como Casper Ruud (No. 12), Alejandro Davidovich Fokina (No. 20), Flavio Cobolli (No. 22), Grigor Dimitrov (No. 27) y Frances Tiafoe (No. 28), quienes ya fueron anunciados de forma oficial.

Alexander Zverev, Ben Shelton y Lorenzo Musetti encabezan la lista de estrellas confirmadas para el torneo. REUTERS/Tingshu Wang

Esta variedad de nombres garantiza una competencia de alto nivel para el público y potencia la importancia del AMT en la gira mundial.

Alexander Zverev representará uno de los principales atractivos para la afición mexicana. El alemán vivió dos momentos decisivos en Acapulco: alcanzó la final en 2019 y levantó el trofeo en 2021 al superar a Stefanos Tsitsipas.

Su regreso, junto al de otros jugadores frecuentes en el certamen, confirma la preferencia de estos profesionales por el entorno, la organización y la calidad de las instalaciones de Acapulco.

Según palabras de Álvaro Falla, director ejecutivo de Mextenis y publicadas por el torneo, “seis jugadores dentro del Top 20, varios de ellos que regresan año con año porque disfrutan mucho de nuestro torneo y de Acapulco”.

Uno de los principales anuncios de la edición 2026 es la integración de Juan Martín del Potro como embajador histórico del evento. El argentino, campeón del torneo en 2018, será protagonista de distintas actividades junto a los aficionados, reforzando el vínculo entre la competencia y el público.

Juan Martín del Potro será embajador histórico del torneo y participará en actividades con los aficionados. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Del Potro mantiene una relación cercana con la afición mexicana y su presencia agrega un valor diferencial a la próxima edición.

Año con año, el Abierto Mexicano de Tenis fortalece su reputación a nivel global por su capacidad de atraer a jugadores destacados y organizar una semana de tenis competitivo en un entorno privilegiado.

La venta de boletos ya inició en los canales oficiales, mientras los organizadores prevén el anuncio de más invitados internacionales para los próximos meses.

Acapulco, una vez más, se prepara para ser el epicentro del deporte blanco en la región y recibir a miles de espectadores que buscan presenciar una de las citas más esperadas del calendario ATP en Latinoamérica.