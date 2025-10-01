México Deportes

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

El ahora jugador de Boca Juniors colocó al arquero nacional dentro de los mejores cinco

Por César Márquez

Guardar
Agustín Marchesín revela su top
Agustín Marchesín revela su top 5 de mejores porteros mexicanos (Reuters)

Agustín Marchesín fue cuestionado por Gibran Araige sobre los mejores porteros con los que se topó en la Liga MX y sorprendió cuando incluyó a Corona, justo en la semana en que el arquero cementero se despidió de las canchas.

Cabe recordar que el adiós de José de Jesús Corona se produjo el pasado fin de semana, en el partido entre Cruz Azul y Xolos de Tijuana. Tras 90 minutos de juego, que concluyeron con victoria para el equipo fronterizo, todas las miradas se centraron en el veterano arquero.

El Cruz Azul disputa un
El Cruz Azul disputa un partido contra un rival de la Liga Mx Foto: Cuartoscuro

¿En qué lugar puso Marchesín a Corona dentro de los mejores porteros?

En su repaso por los mejores arqueros de la liga mexicana, Marchesín también mencionó a figuras como Oswaldo Sánchez, Carlos Acevedo, Alfredo Talavera y Guillermo Ochoa, todos ellos referentes en la portería mexicana. Sin embargo, la inclusión de Corona en este selecto grupo subraya el respeto que el exjugador del América siente por su colega, más allá de las rivalidades deportivas.

Es un portero que caminaba mucho“, afirmó de Chuy el ahora portero de Boca.

  1. Guillermo Ochoa
  2. Alfredo Talavera
  3. Jesús Corona
  4. Carlos Acevedo
  5. Oswaldo Sánchez

El portero argentino Agustín Marchesín alcanzó su etapa más destacada defendiendo la portería de Club América, donde fue pieza clave entre el 2017 y el 2019. Durante ese periodo, exhibió un sólido rendimiento al mantener su valla invicta en 50 de los 130 partidos que disputó. Además de sus logros individuales, el arquero contribuyó al éxito colectivo de las Águilas, que conquistaron tres trofeos bajo su resguardo: el torneo Apertura 2018, la Copa MX y el título de Campeón de Campeones de 2019.

Marchesín es una de las
Marchesín es una de las leyendas vivientes del América al ganar varios títulos. (Ilustración: Jesús Avilés)

¿Qué sigue para Jesús Corona luego de retirarse?

Al término del partido, Corona compartió sus reflexiones sobre el futuro y no descartó la posibilidad de regresar a Cruz Azul en una función diferente. “Va a ser un tiempo que me voy a tomar para analizarlo bien, seguir preparándome, pero espero seguir involucrado”, afirmó el exportero, dejando abierta la puerta a una nueva etapa en su vínculo con el club de sus amores. Sus palabras reflejaron tanto la dificultad de dejar la actividad profesional como el deseo de mantenerse cerca del fútbol y de la institución que marcó su carrera.

El retiro de Chuy deja un espacio importante en la portería de Cruz Azul y en la Liga MX. Como él mismo reconoció, ahora corresponde a las nuevas generaciones de arqueros buscar consolidarse en el fútbol mexicano.

Temas Relacionados

Agustín MarchesínJosé de Jesús CoronaJesús CoronaLiga MXPorterosmexico-deportes

Más Noticias

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

El experimentado cronista deportivo tendría posibilidades de volver a las transmisiones de la selección mexicana

Perro Bermúdez saldría del retiro

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

En menos de nueve meses se realizará la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca

FIFA revela fecha en que

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León

Su regreso como técnico del Club León generó revuelo en redes sociales, no solo por lo deportivo, sino por su apariencia física

¿Qué le pasó a Nacho

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?

El tapatío será operado del codo y su regreso al ring se postergará más tiempo de lo esperado

¿Cuándo volverá a pelear Canelo

Pumas pierde a Efraín Juárez dos jornadas tras su expulsión en el Clásico ante América

Fue sancionado por lenguaje inapropiado hacia el cuerpo arbitral durante el encuentro disputado en la colonia Nochebuena

Pumas pierde a Efraín Juárez
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mauricio Tabe anuncia operativos

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas hechizas y joyas tras revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Quién es “El Peque” y cuál es su relación con el CJNG en Chiapas

Aseguran más de mil litros de químicos para la fabricación de droga sintética en Sinaloa

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Diana Esparragoza se despide del

Diana Esparragoza se despide del estilista Miguel de la Mora tras su asesinato en Polanco y pide respeto

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy miércoles 1 de octubre

Conductora de “Me caigo de risa” denuncia amenazas de muerte a través de redes sociales

La Casa de los Famosos México 2025: comienza debate de finalistas de hoy 30 de septiembre

Charly López, ex de Ingrid Coronado, inicia romance con Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar: “Queda en familia”

DEPORTES

Perro Bermúdez saldría del retiro

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?

Pumas pierde a Efraín Juárez dos jornadas tras su expulsión en el Clásico ante América