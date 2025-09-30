Ileana Dávila denuncia acoso sexual en sus inicios como entrenadora de futbol: “Hacían caballito para ver cómo me bañaba”

La estratega recordó que directivos como Ares de Parga y Sergio Egea rechazaron sus intentos por integrarse al futbol varonil como utilera. (Ilustración: Jesús Aviles)

El futbol mexicano enfrenta nuevamente un duro cuestionamiento tras las recientes declaraciones de la directora técnica Ileana Dávila, quien denunció haber sido víctima de acoso sexual durante su etapa de formación como estratega.

En entrevista con Oswaldo Alanís y Daniel Cessa para El Capitán Financiero, Dávila recordó los obstáculos que enfrentó desde sus primeros pasos en el balompié. Relató que, mientras cursaba sus estudios como entrenadora, existía una regla que obligaba a los estudiantes a ducharse después de ciertas actividades. Al ser la única mujer en su clase, se le permitía utilizar primero y sola el único baño disponible.

Pese a la oposición de directivos, Dávila fue reconocida por su trabajo en visorías y tomó el mando del equipo femenil en 2017.

Sin embargo, lo que parecía una medida de respeto escondía una grave situación. “Me enteré por el Rambo (Sosa) que los bajaba porque hacían caballito para ver cómo me bañaba”, confesó Dávila. La revelación dejó en evidencia el acoso del que fue víctima mientras intentaba formarse en un ámbito dominado por hombres.

La entrenadora también recordó los obstáculos que enfrentó al intentar abrirse camino en el futbol varonil. Durante una charla con Rodrigo Ares de Parga, por entonces directivo de Pumas, planteó la posibilidad de ser utilera del equipo masculino para aprender de cerca el funcionamiento profesional. La respuesta, según relató, fue una burla: “Se bota de la risa con un estilo de burla. Me dijo: ‘¡Estás loca!, ¿cómo crees?’”.

Ileana Dávila (Foto: Facebook@yleanadaro)

El episodio no terminó ahí. La situación fue compartida por el argentino Sergio Egea, quien también se tomó el planteamiento con escepticismo. “Pasa en ese momento Sergio Egea y le dice ‘ven, ven. ¿cómo ves que esta señorita quiere ser utilera del equipo de hombres?’”, recordó Dávila. Aunque Egea analizó la petición, la oportunidad nunca se concretó.

No obstante, su perseverancia le permitió hacerse un lugar en el futbol mexicano. En 2016, ingresó a las fuerzas básicas de Pumas, donde trabajó con categorías como la sub-10 y sub-13. Su constancia le abrió el camino para participar en las visorías del naciente proyecto de la Liga MX Femenil, y en 2017 fue reconocida como la primera entrenadora de Pumas Femenil.

Ileana Dávila (Foto: Facebook@yleanadaro)

Según relató, Ares de Parga y Egea insistían en que el primer director técnico del club debía ser un exjugador, pero el respaldo del entrenador Adolfo Abed, quien avaló su participación en todo el proceso de visorías, fue clave para que Dávila recibiera la oportunidad.

La entrenadora mexicana compartió el alarmante testimonio que sufrió para convertirse en entrenadora de futbol Crédito: YouTube / Capitán Financiero

Hoy, con una carrera que abrió camino para muchas otras mujeres, Ileana Dávila asegura que su esfuerzo ha rendido frutos: “El esfuerzo ha rendido frutos en beneficio de la Liga MX Femenil”. Sus palabras reflejan no solo una trayectoria de superación personal, sino también los retos que aún persisten para las mujeres en el futbol mexicano.