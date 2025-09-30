México Deportes

Ileana Dávila denuncia acoso sexual en sus inicios como entrenadora de futbol: “Hacían caballito para ver cómo me bañaba”

La entrenadora mexicana reveló que durante sus estudios sufrió acoso cuando compañeros intentaban espiarla mientras se duchaba tras las prácticas y cómo Ares de Parga la discriminó por ser mujer

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
La estratega recordó que directivos
La estratega recordó que directivos como Ares de Parga y Sergio Egea rechazaron sus intentos por integrarse al futbol varonil como utilera. (Ilustración: Jesús Aviles)

El futbol mexicano enfrenta nuevamente un duro cuestionamiento tras las recientes declaraciones de la directora técnica Ileana Dávila, quien denunció haber sido víctima de acoso sexual durante su etapa de formación como estratega.

En entrevista con Oswaldo Alanís y Daniel Cessa para El Capitán Financiero, Dávila recordó los obstáculos que enfrentó desde sus primeros pasos en el balompié. Relató que, mientras cursaba sus estudios como entrenadora, existía una regla que obligaba a los estudiantes a ducharse después de ciertas actividades. Al ser la única mujer en su clase, se le permitía utilizar primero y sola el único baño disponible.

Pese a la oposición de
Pese a la oposición de directivos, Dávila fue reconocida por su trabajo en visorías y tomó el mando del equipo femenil en 2017.

Sin embargo, lo que parecía una medida de respeto escondía una grave situación. “Me enteré por el Rambo (Sosa) que los bajaba porque hacían caballito para ver cómo me bañaba”, confesó Dávila. La revelación dejó en evidencia el acoso del que fue víctima mientras intentaba formarse en un ámbito dominado por hombres.

La entrenadora también recordó los obstáculos que enfrentó al intentar abrirse camino en el futbol varonil. Durante una charla con Rodrigo Ares de Parga, por entonces directivo de Pumas, planteó la posibilidad de ser utilera del equipo masculino para aprender de cerca el funcionamiento profesional. La respuesta, según relató, fue una burla: “Se bota de la risa con un estilo de burla. Me dijo: ‘¡Estás loca!, ¿cómo crees?’”.

Ileana Dávila (Foto: Facebook@yleanadaro)
Ileana Dávila (Foto: Facebook@yleanadaro)

El episodio no terminó ahí. La situación fue compartida por el argentino Sergio Egea, quien también se tomó el planteamiento con escepticismo. “Pasa en ese momento Sergio Egea y le dice ‘ven, ven. ¿cómo ves que esta señorita quiere ser utilera del equipo de hombres?’”, recordó Dávila. Aunque Egea analizó la petición, la oportunidad nunca se concretó.

No obstante, su perseverancia le permitió hacerse un lugar en el futbol mexicano. En 2016, ingresó a las fuerzas básicas de Pumas, donde trabajó con categorías como la sub-10 y sub-13. Su constancia le abrió el camino para participar en las visorías del naciente proyecto de la Liga MX Femenil, y en 2017 fue reconocida como la primera entrenadora de Pumas Femenil.

Ileana Dávila (Foto: Facebook@yleanadaro)
Ileana Dávila (Foto: Facebook@yleanadaro)

Según relató, Ares de Parga y Egea insistían en que el primer director técnico del club debía ser un exjugador, pero el respaldo del entrenador Adolfo Abed, quien avaló su participación en todo el proceso de visorías, fue clave para que Dávila recibiera la oportunidad.

La entrenadora mexicana compartió el alarmante testimonio que sufrió para convertirse en entrenadora de futbol Crédito: YouTube / Capitán Financiero

Hoy, con una carrera que abrió camino para muchas otras mujeres, Ileana Dávila asegura que su esfuerzo ha rendido frutos: “El esfuerzo ha rendido frutos en beneficio de la Liga MX Femenil”. Sus palabras reflejan no solo una trayectoria de superación personal, sino también los retos que aún persisten para las mujeres en el futbol mexicano.

Temas Relacionados

Ileana Dávilaacoso sexualAres de PargaPumasmexico-deportes

Más Noticias

¿Se adelanta su retiro? Canelo Álvarez deberá ser intervenido por grave lesión

El boxeador azteca ha hablado sobre su salida de los rings, pero parece que su salud podría influir de manera negativa

¿Se adelanta su retiro? Canelo

Dominik Mysterio vence a Rusev con trampa y recibe desafío de Penta Zero Miedo en WWE RAW

Dirty Dom retuvo el título Intercontinental con un faul, pero su celebración fue interrumpida por la amenaza del luchador de Ecatepec

Dominik Mysterio vence a Rusev

América Femenil vs Orlando Pride: cuándo, dónde y a qué hora ver a las Águilas en la Concacaf W Champions Cup

El conjunto de Coapa busca consolidarse en la primera fase del torneo como el mejor equipo de la Liga MX Femenil

América Femenil vs Orlando Pride:

Este es el millonario sueldo que Nacho Ambriz ganará en su regreso al club León

El estratega reconoció la presión que enfrenta y aseguró que James Rodríguez recuperará su protagonismo

Este es el millonario sueldo

Por qué expulsaron a Efraín Juárez en el América vs Pumas: destapan la ofensa que lanzó a los árbitros

El director técnico universitario salió al minuto 44 del clásico capitalino

Por qué expulsaron a Efraín
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinato de Miguel de la

Asesinato de Miguel de la Mora evidencia inseguridad en Polanco: 4 de cada 10 perciben peligro en Miguel Hidalgo

“Tienen derecho a atenderse”: Sheinbaum apoya atención a criminales en hospitales de Culiacán, Sinaloa

Civiles armados y militares se enfrentaron al sur de Culiacán; reportaron uso de helicóptero artillado

Grupo armado con rifles de alto poder despojan a civil de su camioneta último modelo en Guasave, Sinaloa

Miguel de la Mora, estilista asesinado en Polanco, era gran amigo de Diana Esparragoza, nieta del capo “El Azul”

ENTRETENIMIENTO

¿Juan Gabriel está vivo? Graban

¿Juan Gabriel está vivo? Graban a hombre idéntico al Divo de Juárez en París y reviven teorías sobre su muerte

Tania Rincón presume medalla tras carrera y redes la cuestionan: “¿Ésta vez no hiciste trampa?"

Fans de Aarón Mercury lanzan solicitud ante la Ley General de Transparencia por presunto fraude de Televisa y ViX

La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: así van las encuestas de votos para el ganador

Aseguran que Aldo de Nigris presenta un cuadro de ansiedad tras salida de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos

DEPORTES

¿Se adelanta su retiro? Canelo

¿Se adelanta su retiro? Canelo Álvarez deberá ser intervenido por grave lesión

Dominik Mysterio vence a Rusev con trampa y recibe desafío de Penta Zero Miedo en WWE RAW

América Femenil vs Orlando Pride: cuándo, dónde y a qué hora ver a las Águilas en la Concacaf W Champions Cup

Falla en juego mecánico deja lesionados en plena feria San Miguel de Arcángel: video se vuelve viral

Este es el millonario sueldo que Nacho Ambriz ganará en su regreso al club León