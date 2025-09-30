México Deportes

CMLL arranca octubre con la eliminación al Campeonato Mundial de las Amazonas 2025 y la defensa del título mundial de Bandido

El CMLL inicia el Mes de las Amazonas con la primera eliminatoria rumbo al título femenil y la defensa de Bandido del Campeonato Mundial de ROH ante Hechicero

Por Jesús F. Beltrán

El Mes de las Amazonas
El Mes de las Amazonas inicia con una batalla clave: Olympia, India Sioux, La Catalina, Lluvia, Princesa Sugehit y Candela

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) inicia este viernes 3 de octubre de 2025 el esperado Mes de las Amazonas, una temporada especial dedicada al talento femenil de la empresa fundada por Salvador Lutteroth. El evento abrirá con una cartelera de lujo en la Arena México, en la que se pondrá en marcha la primera fase de eliminación rumbo al Campeonato Universal de Amazonas y, además, se vivirá un duelo estelar de corte internacional con la defensa del Campeonato Mundial de Ring of Honor (ROH) por parte de Bandido.

El vuelo de La Catalina
El vuelo de La Catalina sobre Persephone. (Foto: Cortesía CMLL)

La función tendrá como combate principal la eliminatoria femenil en la que Olympia, India Sioux, La Catalina, Lluvia, Princesa Sugehit y Candela se enfrentarán en busca de convertirse en la primera retadora oficial por el Campeonato Universal de Amazonas 2025. La apuesta por impulsar a las gladiadoras se refuerza con un cartel que combina experiencia y juventud en el cuadrilátero.

Por su parte, Bandido tendrá una prueba de fuego cuando exponga su Campeonato Mundial de ROH frente a Hechicero, en una lucha que promete ser de las más destacadas de la noche. El gladiador lagunero, reconocido por su técnica, llega con la motivación de destronar a su compatriota y sumar otro logro a su trayectoria internacional.

Bandido venció a Takeshita en
Bandido venció a Takeshita en una lucha estelar mientras sus compañeros mexicanos fueron superados en sus respectivos combates. (Captura de pantalla)

El programa también contempla un atractivo choque de relevos increíbles, con la unión de Atlantis, Atlantis Jr. y Templario contra la tercia ruda compuesta por Último Guerrero, Difunto y Okumura, lo que asegura un enfrentamiento de estilos y generaciones.

Templario se llevó la victoria
Templario se llevó la victoria con una maniobra aérea espectacular, respaldado por Atlantis Jr. y Esfinge en una tercia que dominó de principio a fin. (Cortesía CMLL)

En la rama femenil, otro duelo llamativo será el enfrentamiento de La Jarochita, Skadi y Tabata ante el equipo rudo conformado por Zeuxis, Persephone y Sanely, donde la experiencia y la fuerza buscarán imponerse en la antesala de las batallas eliminatorias.

La velada comenzará con un choque de relevos australianos entre Rey Cometa, Fuego y Espíritu Negro contra Raider, Espanto Jr. y El Gallero, un arranque explosivo que promete encender el ambiente desde el primer momento.

El CMLL inicia el Mes
El CMLL inicia el Mes de las Amazonas con la primera eliminatoria rumbo al título femenil y la defensa de Bandido del Campeonato Mundial de ROH ante Hechicero.

Aunque el CMLL cuenta con convenios televisivos, ninguno incluye transmisiones en vivo de sus eventos magnos. Por ello, la única vía oficial para disfrutar de esta función será a través del canal de YouTube del CMLL, mediante la membresía Fan Leyenda, que tiene un costo de 699 pesos mensuales y garantiza acceso a todas las funciones en vivo, incluidas las celebraciones de aniversario.

El Mes de las Amazonas 2025 representa una oportunidad histórica para que las luchadoras del CMLL sigan consolidando su presencia en los carteles estelares y, al mismo tiempo, una vitrina internacional para talentos mexicanos como Bandido, quien buscará mantener en alto el prestigio de la lucha libre nacional ante rivales de gran categoría.

