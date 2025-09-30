México Deportes

Así fue la detención de Terence Crawford en EEUU tras el desfile para festejar su victoria ante Canelo Álvarez

El campeón unificado de los supermedianos no ha expresado alguna postura al respecto

Por Luz Coello

La era de Saúl Canelo Álvarez como campeón indiscutido de los supermedianos terminó a manos de Terence Crawford, la noche del 13 de septiembre el mexicano cayó por decisión dividida, desde entonces inició el legado de Crawford en las 168 libras, y como parte de los festejos de su triunfo histórico tuvo un desfile en Omaha, Estados Unidos.

Pero la celebración del Bud terminó opacado por una situación delicada, ya que fue detenido por policías a punta de pistola, hecho que generó una serie de reacciones entre la comunidad boxística por el tema de racismo que existe en Norteamérica.

En redes sociales se difundió un video del momento de la detención, y es que este suceso se dio horas después del desfile en su honor, por lo que rápidamente desató una serie de reacciones. Hasta el momento, Canelo no ha emitido algún tipo de postura del reciente incidente que enfrentó su último rival.

Así fue la detención de Terence Crawford en Omaha

Crawford fue detenido a punta de pistola en un confuso episodio

De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Policía de Omaha, el incidente ocurrió en la madrugada del domingo 28 de septiembre cuando agentes detuvieron el vehículo conducido por Crawford en la intersección de North 12th y Capitol Avenue. Según el comunicado oficial difundido por las autoridades, los policías actuaron tras observar una conducción que calificaron de imprudente, el límite de velocidad los había orillado a detener el vehículo del campeón mundial.

Durante la intervención, uno de los agentes habría detectado un arma de fuego en el piso del lado del conductor, lo que motivó a los oficiales a mostrarse armados y obligaron a que los cuatro ocupantes del automóvil descendieran para una revisión, a todos se les apuntó con las armas que portaban los oficiales.

“Por seguridad, se ordenó a los cuatro ocupantes que salieran del vehículo a punta de pistola”, detalló el informe policial. Las imágenes del operativo, grabadas tanto por transeúntes como por uno de los pasajeros del propio vehículo, se viralizaron rápidamente.

En uno de los videos difundidos se observa a Crawford levantando las manos, desabrochándose el cinturón de seguridad y repitiendo que no portaba armas, mientras un agente le apuntaba con su pistola reglamentaria. La grabación, acompañado por la leyenda “Así es ser negro en Estados Unidos”, provocó una reacción inmediata en redes sociales, donde vecinos, aficionados y dirigentes locales expresaron su indignación por el trato recibido por el boxeador.

Tras la inspección, la policía confirmó que el arma hallada pertenecía a un miembro del equipo de seguridad de Terence Crawford y que estaba registrada legalmente, al igual que las armas que portaban los demás acompañantes. Finalmente, el boxeador fue identificado como conductor y recibió una multa por conducción temeraria. “Más tarde, tras verificar su licencia de conducir, se identificó al conductor como el Sr. Crawford y se le impuso una multa por conducción temeraria”, precisó el comunicado.

