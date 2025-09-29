Se cierra la lucha por el liderado de goleo en la Liga MX: Paulinho y Zendejas se meten a la pelea tras la jornada 11

Alejandro Zendejas tuvo una gran actuación ante los Pumas (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX nos trajo grandes juegos con bastantes goles que provocaron cambios en la tabla de goleo individual y un cierre en la lucha por el liderato.

El súper liderato de goleo lo mantiene Joao Pedro Geraldino, con ocho goles. El delantero del Atlético de San Luis sigue en la cima aún sin haber podido anotar en la derrota de su equipo ante el Pachuca.

Pisándole los talones está Joao Paulo Dias, con siete tantos. Paulinho metió uno de los tres goles que Toluca anotó en la victoria contra Mazatlán.

El tercer, cuarto y quinto puesto lo tienen jugadores del Monterrey: Sergio Canales y Germán Berterame, ambos con seis goles, así como Lucas Ariel Ocampos con cinco tantos. Solo este último logró anotar un gol la victoria de Rayados ante Santos Laguna.

De las novedades en este top es Alejandro Zendejas, del América, quien suma una media decena de goles luego de su doblete ante los Pumas.

Mientras que Ángel Baltazar Sepúlveda, del Cruz Azul, sigue sin poder anotar y se aleja poco a poco de la cima de la tabla de goleadores.

La tabla completa de goleo de la Liga MX

1. Joao Pedro Geraldino

Club: Atlético de San Luis

Goles: 8

Nacionalidad: Italiano

Un gol cada: 119.88 min

2. Joao Paulo Dias

Club: Toluca

Goles: 7

Nacionalidad: Portugués

Un gol cada: 81.14 min

3. Sergio Canales

Club: Monterrey

Goles: 6

Nacionalidad: Español

Un gol cada: 128.33 min

4. Germán Berterame

Club: Monterrey

Goles: 6

Nacionalidad: Argentino

Un gol cada: 161.00 min

5. Lucas Ariel Ocampos

Club: Monterrey

Goles: 5

Nacionalidad: Argentino

Un gol cada: 101.00 min

Paulinho sube en la lista de goleo de la Liga MX (REUTERS/Eloisa Sánchez)

6. Alejandro Zendejas

Club: América

Goles: 5

Nacionalidad: Mexicano

Un gol cada: 172.00 min

7. Ángel Baltazar Sepúlveda

Club: Cruz Azul

Goles: 5

Nacionalidad: Mexicano

Un gol cada: 118.60 min

8. Frank Thierry Boya

Club: Tijuana

Goles: 5

Nacionalidad: Belga

Un gol cada: 157.60 min

9. Óscar Eduardo Estupiñán

Club: FC Juárez

Goles: 5

Nacionalidad: Colombiano

Un gol cada: 115.40 min

10. Armando González

Club: Guadalajara

Goles: 5

Nacionalidad: Mexicano

Un gol cada: 138.60 min

Los máximos goleadores en la historia de la LigaMX

1. Evanivaldo Castro Cabinho: el histórico delantero de Pumas marcó 312 goles durante las 13 temporadas que jugó en el país. Con los universitarios conquistó el título de goleo en 4 temporadas consecutivas de 1975 a 1979.

2. Carlos Hermosillo: delantero que tuvo sus épocas de gloria con la Máquina Celeste del Cruz Azul con la que marcó 169 goles, más de la mitad de los 295 tantos que engalanan su carrera como jugador activo que finalizó en 2001. En seis ocasiones fue reconocido como campeón goleador del balompié azteca.

3. Jared Borgetti: conocido como “El Zorro del Desierto” tiene en su haber 252 tantos a lo largo de su carrera, para colocarse en el tercer lugar de la lista. La mayoría de los goles los anotó durante su paso por el Santos Laguna.

4. El paraguayo José Saturnino Cardozo anotó 249 goles durante su paso por México. Durante 11 temporadas permaneció activo con los Diablos Rojos del Toluca (1994-2005). Con este equipo también impuso un récord en torneos cortos con 29 anotaciones. En 2006 se convirtió en entrenador.

5. Horacio Casarín es recordado como uno de los primeros grandes ídolos del balompié. Su carrera inició en 1936 con el Necaxa, también brilló con los Potros de Hierro del Atlante, durante más de dos décadas rompió la red en 238 ocasiones. Entre otros grandes logros y el cariño de los aficionados, es recordado por haber anotado cinco goles en un partido.