Toño de Valdés, conductor de Televisa, fue operado de emergencia tras un fuerte dolor de estómago

El comentarista deportivo recordó el difícil episodio de salud que vivió y lo llevó a ser hospitalizado

Por Jazmín González

Toño de Valdés habló sobre
Toño de Valdés habló sobre su estado de salud en el podcast “Amigos”. (X/ @TUDNMEX)

Toño de Valdés, reconocido conductor de Televisa y figura central en TUDN, recordó en el pódcast “Amigos” el difícil episodio de salud que vivió y lo llevó a ser hospitalizado de emergencia en días pasados.

Tras la revisión de los médicos, el comentarista de deportes fue intervenido quirúrgicamente al ser diagnosticado con aneurisma, situación que causó inquietud en el ámbito periodístico y entre sus seguidores.

El periodista Toño de Valdés
El periodista Toño de Valdés fue operado de emergencia. (Instagram/ @adevaldes)

La razón por la que Toño de Valdés fue operado de emergencia

Durante el pódcast producido por Enrique Burak, Toño de Valdés detalló que un fuerte dolor abdominal lo llevó a buscar atención medica, y fue ahí donde los especialistas detectaron la presencia de aneurismas.

Según el conductor de TUDN, la mayoría de esos casos suelen pasar desapercibidos por su carácter asintomático, por lo que representan un riesgo letal en caso de que exista una ruptura.

De un dolor de estómago terminamos en urgencias, descubrieron aneurismas, que son totalmente asintomáticas, pero si se revientan son mortales. Son cosas muy peligrosas”, compartió.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Sin embargo, la revisión inicial se ocasionó ante la molestia por la presencia de piedras, pero fue eso lo que permitió el hallazgo de los aneurismas y la realización de un tratamiento oportuno. Luego de una cirugía exitosa, el comunicador se encuentra actualmente fuera de peligro.

El periodista deportivo compartió su experiencia con humor, pero resaltó que es importante que los oyentes se mantengan al pendiente de su salud, pues los aneurismas son “algo severo”.

Pese a que actualmente ya se encuentra bien, la situación generó inquietud entre sus colegas y personajes del ámbito deportivo, con quienes ha compartido la cobertura de Juegos Olímpicos, Super Bowls y Copas Mundiales.

Quién es Toño de Valdés, periodista deportivo de Televisa

Toño de Valdés, cuyo nombre completo es José Antonio de Valdés Franco, originario de la Ciudad de México, es uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país.

(Captura de video)
(Captura de video)

A lo largo de más de cuatro décadas, ha desarrollado una extensa carrera como cronista, comentarista y conductor en Televisa y TUDN, pues ha participado en grandes eventos relacionados con el deporte.

Su ingreso a Televisa ocurrió en 1978, y desde entonces, se ha mantenido activo en noticieros y programas relevantes como “Despierta”, “Acción” y “La Jugada”.

Su amplia trayectoria en el periodismo deportivo lo llevó a ser reconpcido con el Premio ANTENA de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) en 2016. Mientras que en noviembre de 2023 fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo por el Club de Periodistas de México.

