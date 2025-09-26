México Deportes

Terence Crawford asegura que su nombre será recordado tras vencer a Canelo Álvarez: “Va a valer más que la bolsa”

El estadounidense se convirtió en el primer boxeador en unificar todos los campeonatos en tres divisiones diferentes

Por César Márquez

Ya pasaron casi dos semanas desde que Terence Crawford venció de manera contundente a Saúl Canelo Álvarez por decisión unánime. El pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, Bud dominó la mayoría del combate y tras imponer su estilo, terminó por arrebatarle los cuatro cinturones del peso supermediano al mexicano luego de que los jueces dieran como resultado en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Con este resultado, Crawford pasó a la historia como el primer peleador en unificar todos los títulos en tres divisiones diferentes en la era de los cuatro organismos de boxeo (CMB, AMB, OMB y FIB) y su era como monarca absoluto de las 168 libras.

Crawford asegura que su nombre será recordado tras vencer a Canelo

En una entrevista con el canal 4th&1 With Cam Newton, Terence Crawford aseguró que su nombre será recordado cuando él ya no esté tras vencer a Canelo Álvarez y agregó que ganarle al tapatío vale más que una bolsa de dinero.

“Cien años después van a hablar de, ¿Recuerdas a ese chico de Omaha, Nebraska, Bud Crawford? ¿Subió dos divisiones, de hecho tres divisiones, y venció a Canelo Álvarez? Mi nombre va a ser recordado y mencionado cuando ya no esté. Vencer a Canelo va a valer más que la bolsa al final del día. Porque van a hablar de mí cuando ya no esté“, declaró el estadounidense.

Bud Crawford rompió todo pronóstico y se convirtió en uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, además, quitó el famoso mito de que un peleador chico no le puede ganar a uno grande. Con casi 38 años, el norteamericano ha conseguido campeonatos en cinco divisiones diferentes y cuenta con un récord impecable de 42 victorias (31 por la vía del nocaut), 0 derrotas y ningún empate.

¿Crawford se quedará en las 168 libras?

Cabe señalar que una de las incertidumbres después de la pelea fue en qué división continuaría su carrera el estadounidense, pues cabe recordar que subió de peso hasta tres categorías para retar al mexicano. Sin embargo, hace algunos días Salvador Rodríguez de ESPN, informó que Crawford renunció a su campeonato superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Este panorama deja en claro que el peleador de Nebraska seguirá su carrera como boxeador profesional en la división de los supermedianos. Además, esto también se abre una posible revancha para Álvarez, quien ya no es campeón mundial después de 7 años.

