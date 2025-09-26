Real Oviedo cae ante Barcelona y se complica en la lucha por la permanencia en LaLiga REUTERS/Pankra Nieto

Real Oviedo, el club español que forma parte del Grupo Pachuca, sufrió una dura derrota ante el FC Barcelona en la jornada más reciente de La Liga, resultado que lo mantiene en zona de descenso y enciende las alarmas sobre el futuro del proyecto internacional del grupo mexicano.

El conjunto asturiano no logró contener el poder ofensivo del equipo blaugrana, que impuso condiciones desde el inicio y se llevó los tres puntos con autoridad.

La caída ante uno de los gigantes del fútbol español agrava la situación de Real Oviedo, que lucha por mantenerse en la máxima categoría tras haber ascendido recientemente.

El equipo, que representa una apuesta estratégica del Grupo Pachuca para expandir su modelo deportivo en Europa, enfrenta ahora una crisis de resultados que podría comprometer su permanencia en Primera División.

Desde su incorporación al Grupo Pachuca, Real Oviedo ha buscado replicar el éxito de clubes como León y Pachuca en México, apostando por una estructura sólida, desarrollo de talento y una gestión profesional.

El club asturiano, parte del Grupo Pachuca, permanece en zona de descenso tras la derrota REUTERS/Pankra Nieto

Sin embargo, los resultados en La Liga no han acompañado esa visión, y el equipo se encuentra en una posición delicada que exige respuestas inmediatas tanto en lo deportivo como en lo institucional.

La derrota ante el Barcelona no solo refleja la diferencia de planteles y presupuestos entre ambos clubes, sino también la urgencia de replantear estrategias para evitar el descenso.

El calendario no favorece al conjunto carbayón, que deberá enfrentar rivales directos en las próximas jornadas, donde cada punto será vital para mantenerse con vida en la competencia.

La afición oviedista, que ha respaldado con entusiasmo el regreso del equipo a Primera División, comienza a mostrar preocupación ante la falta de resultados.

Las redes sociales se han llenado de mensajes que exigen cambios en la dirección técnica y una mayor inversión en refuerzos que puedan marcar diferencia en el tramo final de la temporada.

La afición exige cambios y refuerzos ante la crisis de resultados y el riesgo de descenso. REUTERS/Pankra Nieto

Por su parte, el Grupo Pachuca enfrenta el reto de sostener su apuesta europea en medio de un entorno competitivo y exigente. La experiencia adquirida en el fútbol mexicano podría no ser suficiente para garantizar el éxito en España, donde las dinámicas de mercado, la presión mediática y el nivel de los rivales imponen desafíos adicionales.

Con la temporada entrando en su fase decisiva, Real Oviedo necesita reaccionar de inmediato si quiere evitar el regreso a Segunda División.

El proyecto internacional del Grupo Pachuca está en juego, y los próximos partidos serán determinantes para definir si la inversión en el fútbol español se consolida o se convierte en una lección costosa.