México Deportes

Codazo a Aguirre y falta a Zúñiga: Curro Hernández, es señalado por omisiones en el América vs San Luis

Las Águilas presentaron un queja formal por omisiones arbitrales ante la Liga MX, citando agresiones no sancionadas con antecedentes de 3 torneos

Por Gerardo Lezama

Guardar
América presenta queja formal por
América presenta queja formal por arbitraje de Fernando Hernández ante la Comisión de Arbitraje y Liga MX. Foto: Cuartoscuro

El Club América presentó una queja formal ante la Comisión de Arbitraje y la Liga MX por el desempeño del árbitro Fernando “Curro” Hernández durante el partido contra Atlético San Luis, correspondiente a la Jornada 10 del torneo Apertura 2025.

Aunque el equipo azulcrema obtuvo la victoria por marcador de 0-1, la directiva considera que hubo omisiones graves en jugadas que comprometieron la integridad física de sus jugadores.

La inconformidad se centra en dos acciones específicas que no fueron revisadas por el VAR. La primera ocurrió cuando Rodrigo Aguirre recibió un codazo en el rostro tras un choque con el portero Andrés Sánchez.

El delantero tuvo que abandonar el encuentro por una lesión en el ojo y su participación en el próximo Clásico Capitalino ante Pumas está en duda.

La segunda jugada involucró a Raúl Zúñiga, quien fue golpeado en las costillas por el mismo guardameta sin que se sancionara falta alguna.

El club azulcrema denuncia omisiones
El club azulcrema denuncia omisiones graves en el uso del VAR durante el partido contra Atlético San Luis. Imagen cuenta de X @ClubAmerica

América argumenta que estas decisiones evidencian una falta de criterio arbitral y una omisión en el uso del videoarbitraje, lo que pone en riesgo la seguridad de los futbolistas.

Además, el club documentó antecedentes de situaciones similares en las que Fernando Hernández estuvo involucrado, ya sea como árbitro central o como responsable del VAR.

Entre los casos citados se encuentra la lesión de Víctor Dávila en octubre de 2024, cuando sufrió una fractura de peroné en un partido ante Xolos sin que se sancionara la falta correspondiente.

También se menciona la Final del Apertura 2023, en la que Diego Valdés recibió una plancha por detrás a los 40 segundos de iniciado el encuentro. En esa ocasión, Hernández estaba asignado al VAR y no llamó al árbitro principal para revisar la jugada.

Otro antecedente es el del Clausura 2022, cuando Richard Sánchez fue víctima de una entrada fuerte por parte de Nicolás Ibáñez que no fue sancionada como expulsión.

Rodrigo Aguirre sufrió lesión en
Rodrigo Aguirre sufrió lesión en el ojo tras un codazo y es duda para el Clásico Capitalino. Imagen cuenta de X @ClubAmerica

La queja presentada por América solicita una revisión institucional del historial de Fernando Hernández, así como medidas que garanticen la aplicación correcta del reglamento y la protección de los jugadores en futuros encuentros.

En Coapa existe preocupación por la reincidencia de este tipo de omisiones y por el impacto que pueden tener en el rendimiento deportivo y la salud de sus futbolistas.

Hasta el momento, ni la Comisión de Arbitraje ni la Liga MX han emitido una postura oficial sobre el reclamo. Se espera que en los próximos días se analicen las jugadas señaladas y se determine si hubo errores de procedimiento que ameriten sanción o ajustes en las designaciones arbitrales.

Temas Relacionados

Club AméricaArbitrajeLiga MXApertura 2025Fernando Hernándezmexico-deportes

Más Noticias

Tijuana vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 11 y la despedida de Jesús Corona

El arquero de 44 años se retirará del futbol profesional enfrentando al equipo de sus amores

Tijuana vs Cruz Azul: dónde

Terrible Morales defiende a Canelo Álvarez sobre las críticas de Juan Manuel Márquez: “Es un peleador que por sí solo habla”

“El Dinamita” ha sido uno de los críticos más fuertes en la carrera del campeón tapatío

Terrible Morales defiende a Canelo

América vs Pumas, IA revela quién ganará el clásico capitalino

Proyección basada en datos sugiere desenlace interesante, factores como ritmo competitivo, localía y antecedentes perfilan el escenario

América vs Pumas, IA revela

Liga MX, derby madrileño, béisbol y NFL, el menú deportivo del fin de semana

Choques históricos, etapas cruciales y partidos que definirán posiciones marcan la agenda, con especial atención en el clásico América vs Pumas y el Derby Madrileño

Liga MX, derby madrileño, béisbol

Andrés Guardado revela que Atlas impidió su fichaje con el Real Madrid tras el mundial Alemania 2006

El exfutbolista contó cómo los Rojinegros rechazaron la oferta de los Merengues por considerarla una falta de respeto

Andrés Guardado revela que Atlas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Topo”, integrante

Quién es “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido, y cuál sería su relación con Sandra Cuevas

Fiscalía de CDMX confirma detención de Angie Miller, novia del músico colombiano B King

Cae en CDMX “El Topo”, integrante de La Unión Tepito y exfuncionario de la alcaldía Cuauhtémoc

“Sigues tú, Paloma”: dejan amenazas de muerte en puerta del Palacio Municipal a alcaldesa de Acayucan, Veracruz

Así fue la ocasión cuando un líder de ‘La Barredora’ se sometió a cirugía plástica para evadir a la justicia y al CJNG | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Xavi acompañará a los habitantes durante la fiesta de hoy 26 de septiembre

Aislinn Derbez confiesa que tuvo celos de Regina Blandón durante las grabaciones de La Familia P.Luche

Fans del Cuarto Noche le ponen apodo a Dalílah Polanco ante su creciente popularidad

Mariana Treviño defiende a Guana de los comentarios despectivos de Alexis Ayala sobre ser “ensamble de teatro musical”

El impresionante cambio físico de Aarón Mercury para entrar a La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Tijuana vs Cruz Azul: dónde

Tijuana vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 11 y la despedida de Jesús Corona

Terrible Morales defiende a Canelo Álvarez sobre las críticas de Juan Manuel Márquez: “Es un peleador que por sí solo habla”

América vs Pumas, IA revela quién ganará el clásico capitalino

Liga MX, derby madrileño, béisbol y NFL, el menú deportivo del fin de semana

Andrés Guardado revela que Atlas impidió su fichaje con el Real Madrid tras el mundial Alemania 2006