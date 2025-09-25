México Deportes

Travieso Arce paga la apuesta millonaria que perdió en la pelea Canelo vs Crawford y lanza exigencia a Saúl Álvarez

El ex boxeador mexicano cumplió su palabra tras perder por apoyar a Canelo Álvarez

Por Luz Coello

Travieso Arce pagó apuesta que
Travieso Arce pagó apuesta que perdió por apoyar a Canelo ante Crawford (X/ @Eltraviesoarce5)

Cuando Saúl Canelo Álvarez perdió ante Terence Crawford, cientos de seguidores quedaron atónitos por el resultado, otros más también derrocharon cantidades exorbitantes de dinero por las apuestas que realizaron a favor del Canelo y que terminaron pagando. Uno de los casos más virales fue el del influencer Paulo Chavira, quien presumió que apostó USD 100 mil.

Jorge El Travieso Arce fue otra de las figuras célebres que también perdió dinero al apostar a favor de Canelo. Por medio de redes sociales dio a conocer el pacto que realizó con uno de sus vecinos, pusieron en juego USD 10 mil, es decir alrededor de 175 mil pesos mexicanos.

Una vez que Canelo perdió los cinturones de los supermedianos, el exboxeador subió un video en el que compartió el momento en el que pagó la apuesta. Pese al dinero que perdió, reconoció la derrota y aprovechó para mandar un mensaje a Saúl Álvarez.

Travieso Arce paga apuesta que perdió por derrota de Canelo Álvarez y le lanza un mensaje

El ex boxeador cumplió su palabra y pagó la millonaria apuesta que puso en juego a favor de Canelo Álvarez ante Terence Crawford. (Crédito: X/ @Eltraviesoarce5)

En la grabación que compartió el Travieso Arce, mostró la cantidad que pagó. “Vecinos, aquí estamos. Deudas del juego son deudas de honor”, expresó en el inicio de la grabación al momento que estrechó la mano a su vecino.

“Pa’ todas la raza que está diciendo cuándo voy a pagar esto”, enunció el excampeón mundial antes de contar dólar por dólar que le entregó al ganador de la apuesta. En las imágenes se puede observar que ponen en la mesa los billetes para evidenciar la transparencia.

Pese a que aún no está confirmado una posible revancha, el ex concursante de Master Chef reiteró su apoyo al tapatío. “En la revancha, voy a ir con el Canelo. Yo voy con el mexicano a muerte”, sentenció. Su oponente rectificó su decisión de ir por Crawford, así que el Travieso expresó: “Pero ahora me vas a dar dos unos tú a mí, porque Crawford ganó, tiene la ventaja”.

Canelo perdió ante Terence Crawford
Canelo perdió ante Terence Crawford (REUTERS)

Pero antes de cortar su video, Jorge El Travieso Arce se dirigió a Canelo Álvarez y le exigió que en su siguiente pelea se prepare más y entrene.

“Vámonos, vea. Ánimo, sin lloranda, Mari Carmen. ¡Au! Que están los cueros. En la revancha, Canelo, no te confíes, güey ¡por favor entrena, Canelo!“, finalizó.

Luego de la derrota de Canelo Álvarez y la pérdida de los títulos unificados, se desconoce cuál será su siguiente objetivo en el boxeo profesional, ya que aún tiene dos peleas pendientes con Riyadh Season Boxing.

