Gonzalo Piovi revela a qué portero de la Liga MX le quiere hacer un gol

El lateral izquierdo estuvo cerca de salir en este mercado de fichajes y ahora se ha convertido en una jugador importante

Por César Márquez

Todo indica que Gonzalo Piovi
Todo indica que Gonzalo Piovi seguirá con Cruz Azul (REUTERS)

Gonzalo Piovi se ha convertido en un jugador importante para Cruz Azul durante todos los torneos que ha disputado. Desde su llegada a principios de 2024, pedido por Martín Anselmi, el defensor argentino no tuvo problemas con la adaptación y comenzó a aportar en lo defensivo y en lo ofensivo.

La regularidad y el nivel sostenido del lateral izquierdo le permitieron no solo afianzarse en la alineación principal en la mayoría de partidos, sino que también aumentara su valor en el mercado y llamara la atención de clubes del extranjero como el del Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS).

¿A qué portero de la Liga MX le quiere hacer gol Gonzalo Piovi?

En entrevista con Yosgart Gutiérrez para el podcast el RePortero, Gonzalo Piovi reveló a qué portero de la Liga MX le gustaría hacerle un gol. En la charla, el argentino confesó que le encantaría anotarle un tanto a Luis Ángel Malagón, guardameta del club América.

Sin embargo, también agregó que lo que más importa es ganar el partido contra el América, y si se llega a dar la anotación, pues qué mejor.

“A Malagón (a qué portero le gustaría hacerle gol). Eso principalmente (que gane Cruz Azul), después si lo vacunamos no sé, pero que ganemos”, contestó el argentino.

Cabe señalar que el cuadro cementero y el conjunto azulcrema se verán las caras hasta el próximo 18 de octubre cuando se dispute la jornada número 13 del Apertura 2025 en el Estadio Olímpico Universitario.

El lateral izquierdo estuvo cerca de salir en este mercado de fichajes y ahora se ha convertido en una jugador importante |Crédito: Facebook | El RePortero

¿Por qué no se fue Gonzalo Piovi de Cruz Azul?

La fallida transferencia de Gonzalo Piovi al Inter de Miami marcó uno de los episodios más llamativos del mercado de fichajes reciente. Aunque el acuerdo entre Cruz Azul y el club de la MLS había quedado establecido en 6,7 millones de dólares, la operación se detuvo debido a discrepancias en la estructura de pagos.

Luego de rechazar la venta bajo las condiciones propuestas, el club mexicano continúa contando con uno de sus hombres clave para seguir encarando la temporada actual y apuntar tanto a la liga local como a nuevos logros internacionales.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - August 23, 2025 Cruz Azul's Gonzalo Piovi in action with Toluca's Paulinho REUTERS/Eloisa Sanchez

Ahora, el lateral izquierdo de 30 años se encuentra concentrado en la defensa del equipo mexicano, con el objetivo de seguir acumulando títulos tras haber conquistado ya una Concacaf Champions Cup. Al referirse a sus metas personales, Piovi expresó su ambición de sumar más campeonatos pero sobre todo un campeonato local.

