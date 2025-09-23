Santiago Giménez anota en la Coppa de Italia y rompe sequía goleadora con el Milán

Santiago Giménez rompe su sequía goleadora con el AC Milán en la Coppa Italia. (AP Foto/Luca Bruno)

Santiago Giménez volvió al gol con el AC Milán y puso fin a una racha de 503 minutos sin marcar en competencias oficiales.

El delantero mexicano anotó este martes en la victoria 3-0 sobre Lecce en la segunda ronda de la Coppa Italia, disputada en San Siro.

El tanto cayó al minuto 20, tras un centro de Davide Bartesaghi que Giménez empujó en el área chica. Fue su primer gol oficial de la temporada 2025/26 y el primero desde el 9 de mayo, cuando anotó ante Bolonia en la Serie A. La jugada fue producto de una presión alta del equipo y una lectura precisa del mexicano en zona de definición.

Con esta anotación, Giménez rompió una sequía que se extendía por ocho partidos consecutivos. Desde su llegada al Milán en febrero de 2025, procedente del Feyenoord, el mexicano ha disputado encuentros en liga y copa, con una adaptación progresiva al ritmo de la Serie A.

En su primera campaña con los rossoneri anotó seis goles en 19 partidos, y esta temporada busca consolidarse como titular.

El equipo de Allegri avanza a octavos de final de la Coppa Italia y enfrentará a Lazio. (X/AC Milán)

El encuentro terminó con triunfo 3-0 para los rossoneri, gracias a los goles de Giménez (20’), Christopher Nkunku (51’) y Christian Pulisic (64’).

El equipo dirigido por Massimiliano Allegri avanzó así a los octavos de final de la Coppa Italia, donde enfrentará a la Lazio en diciembre. El rendimiento colectivo fue sólido, con dominio territorial y transiciones rápidas que desbordaron al Lecce.

Durante el partido, Giménez mostró movilidad, presión constante y conexión ofensiva con Nkunku y Pulisic. Fue sustituido al minuto 68 por el juvenil Cheveyo Balentien, en medio de aplausos del público en San Siro.

De acuerdo a medios de Italia, el mexicano fue “uno de los más activos del encuentro” y su actuación fue considerada “una buena noticia” para el cuerpo técnico, que busca variantes ofensivas de cara al cierre de año.

La actuación de Giménez es destacada por la prensa italiana como una buena noticia para el Milán. REUTERS/Daniele Mascolo

El próximo compromiso del Milán será ante Napoli en la Serie A, donde se espera que Giménez tenga minutos tras su actuación en copa.

El gol podría marcar un punto de inflexión en su temporada, en busca de mayor regularidad y protagonismo en el esquema de Allegri.

Con esta anotación, Santiago Giménez refuerza su papel en el proyecto deportivo del Milán, que apuesta por jóvenes talentos con proyección internacional. Su regreso al gol no solo alivia la presión externa, sino que lo posiciona como una opción sólida en el ataque rossonero.

El club mantiene altas expectativas sobre su evolución, especialmente en torneos de eliminación directa como la Coppa Italia.