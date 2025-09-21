Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital (Foto: Twitter/@emilio_alonso69)

A finales de agosto trascendió el reporte de que Emilio Fernando Alonso, emblemático periodista de TUDN, se encontraba internado en el hospital. Aunque no se reveló detalles de su estado de salud, la noticia alarmó a todos sus seguidores, pues le dedicaron una serie de mensajes al respecto.

Por medio de redes sociales, el cronista deportivo reapareció y publicó una serie de fotografías en las que agradeció el apoyo de su familia y doctores que lo apoyaron durante sus problemas de salud. Aunque no precisó qué padecimiento lo llevó a ser internado por varios días, sí agradeció la atención de los especialistas que lo atendieron en días recientes.

"Gracias Dios por dejarme salir de este proceso difícil, al apoyo recibido por mi jefe Sergio Jiménez, a mis compañeros y amigos, a los médicos mi Dra. corazón Yaneli Gómez guerrero, mi neurólogo Mario alonso Vanegas, neumóloga Yadira Rdz, nefróloga Edia Zenteno y urólogo Iván Jiménez“, publicó.

Este es el mensaje con el que Emilio Fernando Alonso reapareció (X/ @emilio_alonso69)

El narrador deportivo ya retomó sus actividades en TUDN pues volvió a las transmisiones de la Liga MX para Estados Unidos, por lo que el histórico cronista ha vuelto a sus funciones detrás de los micrófonos.

¿Qué pasó con Emilio Fernando Alonso?

La recuperación de Emilio Fernando Alonso tras su reciente hospitalización ha generado alivio entre sus seguidores y colegas, luego de que el reconocido narrador deportivo de TUDN confirmara su regreso a casa y agradeciera públicamente las muestras de apoyo recibidas durante su convalecencia.

El comunicador, que permaneció internado durante 10 días, compartió a través de sus redes sociales que su estado de salud ha mejorado. La noticia sobre el delicado estado de salud de Emilio Fernando Alonso se difundió el 18 de agosto, cuando fue ingresado en un hospital.

Emilio Fernando Alonso reapareció y envió un mensaje de agradecimiento (X/ @emilio_alonso69)

Desde ese momento, amigos, familiares y aficionados expresaron su preocupación y enviaron mensajes de aliento, mientras se multiplicaban los reportes sobre la gravedad del episodio que atravesaba el cronista. Aunque Emilio Alonso no detalló la causa de su hospitalización, sí manifestó su gratitud por el respaldo recibido y aseguró que se encuentra en proceso de recuperación.

“Gracias, ahí vamos mejorando ya en casa tras 10 días hospitalizado”, publicó el narrador en sus redes sociales, destacando el apoyo de su entorno. Durante la emisión del programa 3 en la Banca, conducido por Alejandro Gómez, se ofreció información adicional sobre la evolución del ex comentarista de Azteca Deportes. Los conductores explicaron que, aunque Don Emilio enfrentó complicaciones de salud, su estado mejoró notablemente.

“Estuvo mal, sí estuvo mal. Pero está a punto de que lo den de alta, hoy o mañana a más tardar recibirá el alta médica y puede salir del hospital a su casa […] sí tuvo algunas complicaciones, no vas a descansar al hospital, sí estuvo unos días ahí, pero ya ejercieron el tratamiento correspondiente y afortunadamente está por salir”, precisaron en el programa.