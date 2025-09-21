México Deportes

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

El encuentro entre Guadalajara y los Rayos será transmitido en vivo con cobertura completa desde el estadio tapatío este martes por la noche

Por Gerardo Lezama

Chivas recibe a Necaxa en
Chivas recibe a Necaxa en el Estadio Akron por la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El Club Deportivo Guadalajara recibirá a los Rayos del Necaxa este martes 23 de septiembre en el Estadio Akron, como parte de la Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El partido está programado para iniciar a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido en exclusiva por la plataforma Amazon Prime Video.

Chivas llega a este compromiso con la necesidad de sumar puntos en casa tras una serie de resultados irregulares que han generado presión en el entorno rojiblanco.

El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará aprovechar la localía para retomar el rumbo y escalar posiciones en la tabla general. En sus últimos compromisos, el Rebaño logró un triunfo ante América, pero viene de caer por 3-0 frente a Toluca, resultado que encendió las alarmas en el vestidor.

En contraste, Necaxa, bajo la dirección técnica de Fernando Gago, ha mostrado altibajos durante el certamen, pero mantiene la intención de competir con intensidad y sorprender en territorio ajeno.

Chivas busca recuperarse en casa
Chivas busca recuperarse en casa tras una derrota ante Toluca y presión en el entorno rojiblanco.. Imagen cuenta de X @Chivas

El estratega argentino, quien tuvo un breve paso por Chivas como jugador, no cuenta con buena recepción entre la afición rojiblanca, que aún recuerda su etapa sin brillo en el club.

El historial reciente entre ambas escuadras favorece ligeramente al conjunto tapatío, que ha logrado imponerse en los últimos enfrentamientos directos.

Sin embargo, los Rayos han demostrado capacidad para complicar a rivales de mayor presupuesto, por lo que se espera un duelo parejo y con oportunidades en ambas áreas.

La afición rojiblanca ha manifestado su respaldo al equipo a pesar de los altibajos, y se anticipa una buena entrada en el inmueble de Zapopan.

La directiva ha reforzado la seguridad y logística para garantizar una experiencia adecuada a los asistentes, en un contexto donde la Liga MX ha intensificado sus protocolos en eventos masivos.

Necaxa, dirigido por Fernando Gago,
Necaxa, dirigido por Fernando Gago, llega con altibajos y la intención de sorprender como visitante. REUTERS/Cristian De Marchena

En cuanto a lo deportivo, Chivas podría presentar ajustes en su alineación titular, con el regreso de algunos elementos que superaron molestias físicas.

El mediocampo será clave para controlar el ritmo del encuentro, mientras que la zona ofensiva deberá mejorar su efectividad frente al arco rival.

Por parte de Necaxa, se espera un planteamiento equilibrado, con énfasis en el orden defensivo y transiciones rápidas que puedan generar peligro.

La transmisión por Amazon Prime Video incluirá análisis previo, comentarios en tiempo real y cobertura posterior al silbatazo final.

Fernando Gago regresará una vez
Fernando Gago regresará una vez más al estadio Akron tras su salida de Chivas. Mandatory Credit: Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Los suscriptores de la plataforma podrán acceder al contenido desde dispositivos móviles, televisores inteligentes y navegadores web, sin costo adicional al servicio contratado.

Este partido representa una oportunidad para ambos clubes de consolidar sus aspiraciones en el torneo, en una fase donde cada punto comienza a ser determinante.

La competencia por los puestos de clasificación se intensifica y los márgenes de error se reducen conforme avanza el calendario.

La Liga MX continúa su desarrollo con encuentros que combinan tradición, rivalidad y expectativa. El duelo entre Chivas y Necaxa se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, con elementos suficientes para captar la atención de seguidores y analistas por igual.

