Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL

El Rey de Plata y Oro regresó con su icónica canción de entrada y derrotó a MJF para coronarse en el 92 Aniversario

Por Jesús F. Beltrán

Místico agradeció al público de
Místico agradeció al público de la Arena México por su apoyo. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

El 92 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), celebrado este viernes 19 de septiembre en la Arena México, quedó marcado por un momento que desató la nostalgia y la euforia: el regreso de la canción “Me Muero” de La Quinta Estación como tema de entrada de Místico.

Más de 20 mil aficionados cantaron al unísono el tema que identificó al “Rey de Plata y Oro” en su época dorada, creando una atmósfera inolvidable que antecedió a la victoria más importante de la noche.

El Rey de Plata y Oro hizo su entrada a la Arena México con su antiguo tema 'Me Muero' de la Quinta Estación en su lucha de máscara vs título ante la estrella de AEW, MJF.

Místico enfrentó a la superestrella estadounidense Maxwell Jacob Friedman (MJF) en un duelo de apuesta que puso en juego la máscara del ídolo mexicano y el Campeonato Semicompleto del CMLL. La contienda fue intensa desde el inicio: MJF dominó gran parte del combate, incluso rompió la máscara de su rival y lo hizo sangrar, pero la resiliencia del “orgullo de Tepito” lo mantuvo de pie.

Místico hace su entrada con
Místico hace su entrada con “Me Muero” y más de 20 mil voces lo acompañan. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Cuando todo parecía inclinarse hacia el luchador de AEW, MJF falló un martinete desde la tercera cuerda, lo que abrió la puerta al contraataque.

El momento que MJF logró
El momento que MJF logró hacer sangrar a Místico. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Místico respondió con una hurracarrana que encendió a la Arena México y, en el clímax de la batalla, aplicó su llave insignia “La Mística”, obligando a su oponente a rendirse. Con ello, el enmascarado no solo conservó su identidad, sino que se convirtió en el nuevo Campeón Semicompleto del CMLL.

MJF en todo el momento
MJF en todo el momento dominó el combate. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

El público celebró con una mezcla de júbilo y emoción el triunfo, en especial porque se dio en medio del regreso de su icónico tema musical. El instante en que los aficionados corearon “Me Muero” pasará a la historia como símbolo del vínculo entre Místico y sus seguidores, recordando los años en que revolucionó la lucha libre mexicana.

Friedman aplicó un martinete y
Friedman aplicó un martinete y ni así pudo vencer a Místico. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La velada también estuvo llena de resultados importantes. Lluvia y Jarochita continúan como campeonas mundiales de parejas femeniles al derrotar a Persephone y Reyna Isis. Ángel de Oro y Niebla Roja hicieron lo propio frente a Villano III Jr. y Hijo del Villano III, logrando retener el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL.

La 'Mística, la famosa llave
La 'Mística, la famosa llave que le volvió a dar la victoria al Rey de Plata y Oro. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Por otra parte, Máscara Dorada, Atlantis Jr. y Neón vencieron a Hechicero, Volador Jr. y Zandokan Jr., mientras que Templario y Titán levantaron la Copa Independencia tras imponerse a Barboza y Difunto. En la lucha de apuestas, Esfinge logró desenmascarar a Valiente, cerrando con un desenlace impactante la función.

Místico inició el combate contra
Místico inició el combate contra MJF en una batalla de orgullo, máscara y campeonato. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Sin embargo, la noche tuvo un dueño indiscutible: Místico. Su victoria frente a MJF, acompañada del emotivo regreso de “Me Muero” como himno en la Arena México, convirtió el aniversario 92 en un capítulo histórico del CMLL.

MJF quedó fuera del ring,
MJF quedó fuera del ring, triste y derrotado. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Entre títulos, máscaras y emociones, quedó demostrado que el “Rey de Plata y Oro” sigue siendo uno de los pilares más grandes de la lucha libre mexicana.

Todo ensangrentado tras el duro
Todo ensangrentado tras el duro combate, Místico se levantó con el titulo mundial semicompleto del CMLL. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

