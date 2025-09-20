México Deportes

Esfinge conquista la gloria y la máscara de El Valiente en el 92 aniversario del CMLL

La “Triangular de la Muerte” culminó con la pérdida una máscara y un espectáculo memorable en la Arena México.

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Cada maniobra de ambos luchadores
Cada maniobra de ambos luchadores mantuvo al público al borde de sus asientos. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La función estelar del 92 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) culminó con una de las noches más emocionantes en la historia reciente de la empresa. El evento principal presentó una intensa “Triangular de la Muerte” que mantuvo a los asistentes al borde de sus asientos y cerró con la victoria de Esfinge sobre Valiente, quien perdió su máscara en un desenlace que mezcló drama, traiciones y vuelos espectaculares.

Desde el campanazo inicial, la batalla mostró un nivel de intensidad inédito. Bárbaro Cavernario sorprendió a ambos competidores con un ataque furtivo que marcó el tono de la contienda. Rápidamente, Averno y Dragón Rojo Jr. se unieron al caos, convirtiendo el triangular en un combate repleto de agresiones, maniobras aéreas y castigos brutales. La interacción entre rudos y técnicos mantuvo la tensión alta durante todo el encuentro, provocando múltiples cambios de dominio y momentos inesperados que electrizaron al público.

Valiente ejecutó vuelos suicidas que
Valiente ejecutó vuelos suicidas que sorprendieron a toda la Arena México. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La eliminación progresiva de Averno, Último Guerrero, Cavernario y Dragón Rojo Jr. dejó a Esfinge y Valiente como los últimos contendientes, generando la antesala perfecta para el enfrentamiento final de apuestas. La contienda entre estos dos luchadores fue un despliegue de técnica y coraje: Esfinge tomó la delantera desde los primeros minutos, mientras Valiente respondió con audaces vuelos suicidas y ataques estratégicos al brazo de su rival. La máscara de Esfinge estuvo en peligro en más de una ocasión, elevando la tensión y el suspenso en la arena.

Esfinge aplicó la cruceta invertida
Esfinge aplicó la cruceta invertida que definió el combate. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

El clímax del combate llegó con la aplicación de una cruceta invertida por parte de Esfinge, quien logró llevar al conteo definitivo y asegurarse la victoria. El momento culminante vino con la revelación de la identidad de Valiente: Fernando Vega, originario de Guadalajara, Jalisco, con más de veinte años de trayectoria en el ámbito de la lucha libre mexicana. La afición respondió con una ovación que reconoció su valentía y entrega, dejando claro que la noche pasará a la historia del CMLL como una de las más memorables.

El momento en que El
El momento en que El Valiente entrega su máscara a Esfinge. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

El 92 Aniversario del CMLL no solo destacó por la espectacularidad de los combates, sino también por la carga emocional que ofreció a los fanáticos. La caída de una máscara representa uno de los momentos más significativos en la lucha libre mexicana, y la despedida de Valiente de su personaje dejó un legado imborrable en la afición.

Valiente cayó derrotado y dejó
Valiente cayó derrotado y dejó su máscara en el ring. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La “Triangular de la Muerte” se consolidó como un combate que mezcló estrategia, técnica y espectáculo, reafirmando por qué el CMLL sigue siendo un referente en la lucha libre profesional a nivel mundial. Los asistentes vivieron una noche histórica, marcada por emociones intensas, maniobras arriesgadas y la consagración de Esfinge como vencedor, mientras Fernando Vega iniciará un nuevo capítulo en su carrera, ahora sin su icónica máscara.

Tessa Blachard, novia de Esfinge
Tessa Blachard, novia de Esfinge estuvo presente para apoyarlo en todo momento. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Aquí te dejamos los resultados de las otras contiendas.

  • Lluvia y Jarochita vencieron a Persephone y Reyna Isis por el título mundial de parejas femenil del CMLL
  • Ángel de Oro y Niebla Roja ganaron contra Villano III Jr. y Hijo del Villano III por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL
  • Máscara Dorada, Atlantis Jr. y Neón vencieron a Hechicero, Volador Jr. y Zandokan Jr.
  • Templario y Titán vencieron a Barboza y Difunto la Copa Independencia
  • Místico venció a MJF y logró conservar su máscara para convertirse en el nuevo Campeón Mundial semicompleto del CMLL
Esfinge bloqueó cada intento de
Esfinge bloqueó cada intento de Valiente de desprender su máscara. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Temas Relacionados

EsfingeValienteCMLL92 Aniversario CMLLLucha Libremexico-deportes

Más Noticias

Estados Unidos lidera la demanda de boletos para el Mundial 2026: en que lugar se encuentra México

La FIFA informó que el público estadounidense registró el mayor número de solicitudes iniciales

Estados Unidos lidera la demanda

Detienen a sujeto que robó balón decorativo del Mundial 2026 en Nuevo León

Vecinos grabaron el momento en que un hombre retiró la figura y huyó en un vehículo decorado

Detienen a sujeto que robó

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

La Federación Ecuatoriana de Fútbol expresó condolencias por el asesinato del jugador en Esmeraldas

Asesinan a exjugador del Club

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL

El Rey de Plata y Oro regresó con su icónica canción de entrada y derrotó a MJF para coronarse en el 92 Aniversario

Místico regresa con su tema

Santiago Luna: la promesa mexicana que debutó en UFC con nocaut en el primer round

Desde su debut profesional en 2023, Santiago Luna ha vencido a rivales invictos y se ha consolidado como un talento emergente de las artes marciales mixtas

Santiago Luna: la promesa mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen lideresas de “Los Bonitos”

Caen lideresas de “Los Bonitos” y sus secuaces tras operativo antiextorsión en Acolman, Edomex

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y chalecos tácticos a cuatro sujetos tras denuncia al 089 en Culiacán

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

Kunno defiende a Ángela Aguilar de sus haters: “El ciberacoso sobrepasa los límites”

Pedro Torres rompe el silencio mediático y reaparece en público tras diagnóstico de enfermedad incurable

Emiliano Aguilar asegura que no tiene dinero y sus únicos ingresos son para sus hijas

Quién era Rockdrigo González, mítico músico mexicano y padre de Amandititita que murió en el terremoto de 1985

DEPORTES

Estados Unidos lidera la demanda

Estados Unidos lidera la demanda de boletos para el Mundial 2026: en que lugar se encuentra México

Detienen a sujeto que robó balón decorativo del Mundial 2026 en Nuevo León

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL

Santiago Luna: la promesa mexicana que debutó en UFC con nocaut en el primer round