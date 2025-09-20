Esfinge conquista la gloria y la máscara de El Valiente en el 92 aniversario del CMLL

Cada maniobra de ambos luchadores mantuvo al público al borde de sus asientos. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La función estelar del 92 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) culminó con una de las noches más emocionantes en la historia reciente de la empresa. El evento principal presentó una intensa “Triangular de la Muerte” que mantuvo a los asistentes al borde de sus asientos y cerró con la victoria de Esfinge sobre Valiente, quien perdió su máscara en un desenlace que mezcló drama, traiciones y vuelos espectaculares.

Desde el campanazo inicial, la batalla mostró un nivel de intensidad inédito. Bárbaro Cavernario sorprendió a ambos competidores con un ataque furtivo que marcó el tono de la contienda. Rápidamente, Averno y Dragón Rojo Jr. se unieron al caos, convirtiendo el triangular en un combate repleto de agresiones, maniobras aéreas y castigos brutales. La interacción entre rudos y técnicos mantuvo la tensión alta durante todo el encuentro, provocando múltiples cambios de dominio y momentos inesperados que electrizaron al público.

Valiente ejecutó vuelos suicidas que sorprendieron a toda la Arena México. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La eliminación progresiva de Averno, Último Guerrero, Cavernario y Dragón Rojo Jr. dejó a Esfinge y Valiente como los últimos contendientes, generando la antesala perfecta para el enfrentamiento final de apuestas. La contienda entre estos dos luchadores fue un despliegue de técnica y coraje: Esfinge tomó la delantera desde los primeros minutos, mientras Valiente respondió con audaces vuelos suicidas y ataques estratégicos al brazo de su rival. La máscara de Esfinge estuvo en peligro en más de una ocasión, elevando la tensión y el suspenso en la arena.

Esfinge aplicó la cruceta invertida que definió el combate. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

El clímax del combate llegó con la aplicación de una cruceta invertida por parte de Esfinge, quien logró llevar al conteo definitivo y asegurarse la victoria. El momento culminante vino con la revelación de la identidad de Valiente: Fernando Vega, originario de Guadalajara, Jalisco, con más de veinte años de trayectoria en el ámbito de la lucha libre mexicana. La afición respondió con una ovación que reconoció su valentía y entrega, dejando claro que la noche pasará a la historia del CMLL como una de las más memorables.

El momento en que El Valiente entrega su máscara a Esfinge. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

El 92 Aniversario del CMLL no solo destacó por la espectacularidad de los combates, sino también por la carga emocional que ofreció a los fanáticos. La caída de una máscara representa uno de los momentos más significativos en la lucha libre mexicana, y la despedida de Valiente de su personaje dejó un legado imborrable en la afición.

Valiente cayó derrotado y dejó su máscara en el ring. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La “Triangular de la Muerte” se consolidó como un combate que mezcló estrategia, técnica y espectáculo, reafirmando por qué el CMLL sigue siendo un referente en la lucha libre profesional a nivel mundial. Los asistentes vivieron una noche histórica, marcada por emociones intensas, maniobras arriesgadas y la consagración de Esfinge como vencedor, mientras Fernando Vega iniciará un nuevo capítulo en su carrera, ahora sin su icónica máscara.

Tessa Blachard, novia de Esfinge estuvo presente para apoyarlo en todo momento. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Aquí te dejamos los resultados de las otras contiendas.

Lluvia y Jarochita vencieron a Persephone y Reyna Isis por el título mundial de parejas femenil del CMLL

Ángel de Oro y Niebla Roja ganaron contra Villano III Jr. y Hijo del Villano III por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL

Máscara Dorada, Atlantis Jr. y Neón vencieron a Hechicero, Volador Jr. y Zandokan Jr.

Templario y Titán vencieron a Barboza y Difunto la Copa Independencia

Místico venció a MJF y logró conservar su máscara para convertirse en el nuevo Campeón Mundial semicompleto del CMLL

Esfinge bloqueó cada intento de Valiente de desprender su máscara. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)