CMLL 92 Aniversario: resultados completos desde la Arena México

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La Arena México volvió a brillar en una de las noches más esperadas por los aficionados al pancracio: la celebración del 92 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Con un lleno absoluto que superó los 19 mil espectadores, se vivió un evento cargado de historia, emociones y resultados que quedarán marcados en la memoria de los seguidores.

La velada arrancó con un ambiente vibrante, las butacas colmadas de fanáticos que, con máscaras, pancartas y cánticos, rindieron tributo a la tradición de la empresa más longeva del mundo. El público vibró con cada encuentro, pero fueron los combates estelares los que definieron el rumbo de la noche y dejaron momentos inolvidables.

Esfinge desenmascara a El Valiente

Cada maniobra de ambos luchadores mantuvo al público al borde de sus asientos. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

El evento principal fue un torneo en el que participaron Esfinge y El Valiente, quienes en un inicio unieron fuerzas para enfrentar a las duplas conformadas por Averno y Último Guerrero y por Dragón Rojo Jr. y Bárbaro Cavernario. La tensión creció cuando la batalla se redujo a los dos técnicos, quienes debieron enfrentarse en la gran final.

Valiente ejecutó vuelos suicidas que sorprendieron a toda la Arena México. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Con una lucha intensa y llena de dramatismo, Esfinge, el ‘Faraón del Ring’, aplicó una enredadera letal que dejó sin escapatoria a su rival. Ante la euforia del público, El Valiente fue desenmascarado, revelando su identidad como Fernando Vega, originario de Guadalajara, Jalisco, con una trayectoria de 26 años en la lucha libre. Este desenlace se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche, pues la pérdida de una máscara siempre marca un antes y un después en la carrera de cualquier luchador.

El momento en que El Valiente entrega su máscara a Esfinge. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Místico conquista el Campeonato Mundial Semicompleto

Todo ensangrentado tras el duro combate, Místico se levantó con el titulo mundial semicompleto del CMLL. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Uno de los combates más esperados fue la lucha de Máscara vs. Campeonato, donde Místico enfrentó al campeón MJF. El “Rey de Plata y Oro” regresó con una entrada épica acompañado de su emblemático tema “Me Muero” de La Quinta Estación, que fue coreado por miles de gargantas en la Arena México.

El momento que MJF logró hacer sangrar a Místico. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La batalla fue reñida, con castigos recios, sangre y maniobras arriesgadas. Finalmente, Místico aplicó su clásica llave, “La Mística”, logrando someter a MJF, quien intentó llegar a las cuerdas, pero fue arrastrado al centro del ring. Con esta victoria, Místico se proclamó Campeón Mundial Semicompleto del CMLL, levantando un título que fortalece aún más su leyenda dentro de la empresa.

La 'Mística, la famosa llave que le volvió a dar la victoria al Rey de Plata y Oro. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Cabellera vs Cabellera: final polémico

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

El enfrentamiento entre El Felino y Rey Bucanero terminó en un desenlace inesperado.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Ambos gladiadores, en medio de un combate lleno de rudezas y emociones, fueron descalificados, lo que derivó en que los dos perdieran la cabellera.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Aunque el público quedó dividido por el resultado, en conferencia de prensa ambos luchadores señalaron que su rivalidad había llegado a su fin y que reinaba el respeto mutuo tras años de enfrentamientos.

Ángel de Oro y Niebla Roja conquistan los campeonatos de parejas

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La lucha por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL tuvo como protagonistas a Villano III Jr. y Hijo del Villano III, quienes se midieron ante Ángel de Oro y Niebla Roja.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Los Chávez demostraron su experiencia y temple, llevándose la victoria tras una doble campana que dejó sin reacción a los herederos del Villano III. La pareja técnica salió ovacionada y celebró junto al público su triunfo.

Titán y Templario levantan la Copa Independencia

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

En la gran final de la Copa Independencia, los rudos Difunto y Barboza no pudieron contra el poder y estrategia de Titán y Templario, quienes se impusieron en una sola caída.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Con dominio en el ring y movimientos sincronizados, los técnicos sellaron una victoria que les dio el reconocimiento de los aficionados.

Brillo aéreo en los relevos australianos

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La espectacularidad se hizo presente con los relevos australianos protagonizados por Máscara Dorada, Atlantis Jr. y Neón, quienes enfrentaron a Hechicero, Volador Jr. y Zandokan Jr..

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

El público se levantó de sus asientos con las maniobras aéreas, destacando el 450 Splash de Neón sobre Hechicero, que selló la victoria para los técnicos.

Lluvia y La Jarochita retienen los campeonatos femeniles

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

En representación de la división femenil, Lluvia y La Jarochita defendieron con éxito los Campeonatos Mundiales de Parejas al derrotar a Persephone y Reyna Isis.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La lucha fue pareja, con dominio alterno, pero las técnicas mostraron superioridad en los momentos clave, consiguiendo retener los cinturones ante una Arena México que reconoció su desempeño.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Una noche histórica para el CMLL

El 92 Aniversario del CMLL cumplió con las expectativas, consolidando la tradición de la lucha libre mexicana como un espectáculo que trasciende generaciones. Entre máscaras caídas, cabelleras perdidas y nuevos campeones, la función fue un homenaje a la historia y legado de la empresa fundada por Salvador Lutteroth, y un recordatorio de por qué la Arena México sigue siendo la “Catedral de la Lucha Libre”.