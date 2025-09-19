Team Hawlucha vs Team Machamp: conoce la cartelera del evento entre CMLL & Pokémon en la Arena México

La cartelera incluye duelos de alto nivel que combinan juventud, experiencia y tradición en la lucha libre mexicana. (Ilustración: Jovani Pérez)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Pokémon Latinoamérica han sorprendido a los aficionados con un evento especial que promete unir la magia del ring con la emoción de uno de los universos más populares del entretenimiento. La colaboración se celebrará el jueves 25 de septiembre, fecha en la que la Arena México se transformará en un escenario cargado de poder, espectáculo y un ambiente inigualable.

La noticia fue revelada a través de la cuenta oficial de Pokémon Latinoamérica en Instagram, donde se compartió la cartelera oficial con las luchas programadas para esta velada única. Desde entonces, la expectativa crece entre fanáticos de la lucha libre y seguidores de la franquicia japonesa, quienes se preparan para disfrutar de una función que une dos mundos con millones de seguidores en todo el continente.

(Instagram / @pokemonlatam)

El cartel arrancará con un combate especial bautizado como “Team Hawlucha vs Team Machamp”, en alusión a dos personajes emblemáticos de Pokémon relacionados con la fuerza y el combate. En esta contienda, Max Star y Futuro unirán fuerzas para enfrentar a Felino Jr. y Stuka Jr., gladiadores que buscarán demostrar que la experiencia y la técnica pueden imponerse frente a la juventud.

(Instagram / @pokemonlatam)

Posteriormente, la acción continuará con un enfrentamiento lleno de energía y tradición. Dulce Gardenia, Fuego y Templario medirán sus habilidades ante Ángel de Oro, Villano III Jr. e Hijo del Villano III, en una lucha que combina talento emergente con figuras ya consolidadas dentro del CMLL.

(Instagram / @pokemonlatam)

Las Amazonas del CMLL también tendrán un papel protagónico en la función, mostrando la fuerza femenina que caracteriza a la empresa. El duelo confirmado será entre La Catalina, Kira y Skady contra Reina Isis, Persephone y Candela, un choque que promete intensidad y espectacularidad. Con la creciente relevancia de las luchadoras en la escena internacional, este combate se perfila como uno de los más esperados de la noche.

(Instagram / @pokemonlatam)

El turno estelar quedará en manos de Místico, ídolo indiscutible de la lucha libre mexicana, quien liderará al equipo conformado por Máscara Dorada y Titán. Enfrente estarán Bárbaro Cavernario, Hechicero y Volador Jr., rudos de peso que buscarán desequilibrar al “Rey de Plata y Oro”. Este combate cobra aún más relevancia porque la máscara de Místico podría estar en juego la próxima semana, lo que añade un ingrediente especial de tensión y dramatismo.

(Instagram / @pokemonlatam)

La unión entre el CMLL y Pokémon Latinoamérica representa una estrategia innovadora para atraer a públicos diversos y generar experiencias que trascienden lo deportivo. Con esta colaboración, el mundo de los videojuegos y el anime se encuentra con la tradición más fuerte de la lucha libre mexicana, ofreciendo una velada que seguramente será recordada por su creatividad y alcance cultural.

El próximo 25 de septiembre, la Arena México no solo será el epicentro de la lucha libre, sino también de un fenómeno que une generaciones. La cita está lista, los gladiadores preparados y la afición ansiosa por presenciar un espectáculo único donde la fuerza de los héroes del ring se combinará con el universo Pokémon.