“Checo” Pérez manda mensaje de ánimo a “Canelo” Álvarez

Durante su visita al Dodger Stadium, el piloto mexicano elogió la actitud del boxeador tras perder sus títulos en Las Vegas

Por Gerardo Lezama

Checo Pérez respalda a Canelo
Checo Pérez respalda a Canelo Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Sergio “Checo” Pérez expresó su respaldo a Saúl “Canelo” Álvarez luego de que el boxeador mexicano perdiera sus títulos supermedianos frente al estadounidense Terence Crawford.

El piloto de Fórmula 1 aprovechó su participación en el partido entre Dodgers y Phillies, en Los Ángeles, para compartir su opinión sobre el desempeño de Canelo y destacar su profesionalismo dentro y fuera del ring.

Checo fue invitado a lanzar la primera bola en el Dodger Stadium como parte de una activación especial. Durante su encuentro con medios, abordó distintos temas deportivos, entre ellos la reciente pelea que marcó un punto de inflexión en la carrera del pugilista tapatío.

Álvarez cayó por decisión unánime ante Crawford el pasado 13 de septiembre en Las Vegas, lo que significó la pérdida de sus cinturones de la OMB, CMB, AMB y FIB, además de una pausa en su dominio de la categoría.

El piloto mexicano destaca el
El piloto mexicano destaca el profesionalismo de Canelo pese a la pérdida de sus títulos. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

“Vi la pelea. Me gustó mucho cómo se comportó Canelo. Cuando ganas, siempre es fácil: celebrar y todo.

Me gustó mucho la forma que perdió, dando todo y aceptándola. Demuestra que es un gran profesional”, declaró Checo ante la prensa.

El piloto mexicano, quien recientemente fue confirmado como parte del proyecto Cadillac F1 rumbo a 2026, subrayó la importancia de valorar la trayectoria de Álvarez más allá del resultado inmediato.

“Tenemos que sentirnos muy orgullosos de Canelo y disfrutar mucho de él el tiempo que le quede. Después de él, será difícil alguien que nos ilusione tanto en sus peleas”, añadió Pérez, reconociendo el impacto que ha tenido el boxeador en el deporte nacional y en la identidad deportiva del país.

Las declaraciones de Checo se suman a una serie de reacciones que han surgido tras la derrota de Álvarez, quien también se pronunció en redes sociales con un mensaje de agradecimiento a su equipo y seguidores. “No me gusta perder, pero esto me enseña mucho. Gracias a todos por estar conmigo”, escribió el boxeador en su cuenta oficial.

Ambos deportistas jaliscienses mantienen una
Ambos deportistas jaliscienses mantienen una relación de respeto y apoyo mutuo. (IG/ @canelo)

Ambos deportistas, originarios de Jalisco, han representado a México en escenarios internacionales y mantienen una relación de respeto mutuo.

La postura de Checo Pérez refuerza la narrativa de apoyo entre figuras del deporte nacional, especialmente en momentos de transición o dificultad emocional.

La presencia del piloto en el Dodger Stadium también generó expectativa entre los aficionados, quienes lo reconocen como uno de los máximos exponentes del automovilismo mexicano.

Su respaldo a Canelo Álvarez se interpretó como un gesto de unidad y reconocimiento entre ídolos que han marcado época en sus respectivas disciplinas.

