México Deportes

Luis Fuente regresa al club América como director deportivo femenil: así lo presentaron

El ex defensa americanista volverá a la institución, pero ahora con nuevas funciones enfocadas a fortalecer al equipo femenil

Por Luz Coello

Guardar
Luis Fuentes es el nuevo
Luis Fuentes es el nuevo director deportivo del club América Femenil (REUTERS/Raquel Cunha)

El club América anunció la incorporación de una de sus figuras del bicampeonato 2024 a la dirección de la institución, Luis Fuentes ahora se desempeñará como directo deportivo de las Águilas femenil. Por medio de un comunicado oficial, el conjunto de Coapa presentó a su nueva incorporación.

Luego de una carrera exitosa como futbolista azulcrema, en diciembre de 2024 Luis Fuentes se retiró para dedicarse a otras áreas del futbol. Este jueves 18 de diciembre compartieron la noticia de que estará colaborando con Ángel Villacampa, director técnico del equipo.

"Club América informa que Luis Fernando Fuentes Vargas, ex jugador americanista que obtuvo el Bicampeonato con las Águilas en 2024, se incorpora como Director Deportivo para fortalecer las estructuras dentro de América Femenil", informaron.

Así presentaron a Luis Fuentes como director deportivo de América Femenil

América Femenil le dio la
América Femenil le dio la bienvenida a su nuevo director deportivo (EFE/ Luis Ramírez)

Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, América Femenil le dio la bienvenida a su nuevo director deportivo, quien estará colaborando con Claudia Carrión, directora corporativa de América Femenil.

“La amplia experiencia, profesionalismo y compromiso que caracterizan la trayectoria de Luis Fuentes en el futbol profesional serán clave para coadyuvar al impulso del ambicioso proyecto del Club en el sentido de posicionar al América Femenil como un equipo altamente triunfador y competitivo en los ámbitos nacional e internacional”, precisaron.

Por otra parte, argumentaron que la incorporación del ex futbolista forma parte de la reestructuración anunciada recientemente por el club, con la finalidad de fortalecer las estructuras del equipo femenil. Por último, aclararon cuál será la función de Claudia Carrión.

“Claudia Carrión, con una exitosa gestión deportiva continuará aportando sus conocimientos y experiencia como Directora Corporativa, con el objetivo de fortalecer la estructura del equipo femenil y, entre otras cosas, enfocarse en incrementar la penetración internacional del América Femenil”, finalizó el comunicado.

América Femenil presentó a Luis
América Femenil presentó a Luis Fuentes como su director deportivo (X/ @AmericaFemenil)

¿Quién es Luis Fuentes?

Luis Fuentes es un futbolista mexicano nacido el 14 de febrero de 1986 en Chetumal, Quintana Roo. Jugó como defensa lateral, principalmente por la banda izquierda. Inició su carrera profesional con los Pumas UNAM, donde debutó en 2008 y fue parte fundamental del equipo que consiguió el título del Clausura 2009 y Clausura 2011.

Después de una etapa de varios años con Pumas, Fuentes tuvo breves pasos por Monterrey y Tijuana. En 2020 llegó al Club América, donde se consolidó como titular y pieza fiable en la defensa del equipo. A lo largo de su carrera, Fuentes se caracterizó por su solidez defensiva, capacidad de recuperación y experiencia.

Con el América, Luis Fuentes formó parte del plantel logró el bicampeonato obtenido bajo la dirección de André Jardine en 2024, tras ese éxito anunció su retiro de las canchas para emprender otros proyectos, pero no tan alejados del futbol.

Temas Relacionados

Luis Fuentesclub AméricaAmérica FemenilLiga MX Femenilmexico-deportes

Más Noticias

Ex rival de Canelo Álvarez podría regresar del retiro para volver a pelear

El tapatío tuvo una trilogía de combates contra el peleador de Kazajistán

Ex rival de Canelo Álvarez

Rodrigo Huescas debuta y da asistencia con el Copenhague en Champions League

El extremo mexicano cumplió 22 años el mismo día que disputó su primer partido en el torneo más importante de Europa

Rodrigo Huescas debuta y da

David Benavidez presume foto con Crawford tras derrota de Canelo Álvarez

“El Bandera Roja” siempre ha deseado una pelea contra el tapatío

David Benavidez presume foto con

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Juárez de acuerdo a la IA?

La Inteligencia Artificial Copilot anticipa un triunfo claro del equipo capitalino, con dominio táctico, solidez defensiva y ventaja en las estadísticas recientes

¿Cómo quedará el Cruz Azul

Elaine Haro revela sus futbolistas favoritos tras salir de La Casa de los Famosos México 2025, ellos son

La exconcursante combinó humor y honestidad al elegir entre jugadores de la Liga MX

Elaine Haro revela sus futbolistas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los hermanos Herrera,

Quiénes son los hermanos Herrera, expolicías que pasaron del Cártel Arellano Félix a la Mayiza del Cártel de Sinaloa

Así es el esquema de La Mayiza del Cártel Sinaloa al que vincularon a Hilda Araceli Brown, diputada de Morena

Asesinan a Ignacio Pablo Sánchez, exalcalde de Santiago Sochiapan y a su colaborador en Veracruz

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, enfrentará orden de aprehensión por delincuencia organizada

UIF realiza bloqueo administrativo de cuentas a Hilda Araceli Brown, sancionada por EEUU por vínculos con La Mayiza

ENTRETENIMIENTO

Peso Pluma asegura que Kenia

Peso Pluma asegura que Kenia Os es la mejor artista latina femenina, pero Tito Double P lo contradice y menciona a Belinda

Shakira aparece de sorpresa en tienda de Polanco y así fue recibida por sus fans

Adrián Uribe se confunde en su regreso a Televisa y promociona programa de TV Azteca: “Ya me salió el Pedrito Sola”

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: Mar Contreras llora tras bailar en bikini por temor a funa

Marie Claire Harp revela que la abuelita de Aldo de Nigris casi llora durante su encuentro con Mariana Botas en LCDLFMX

DEPORTES

Ex rival de Canelo Álvarez

Ex rival de Canelo Álvarez podría regresar del retiro para volver a pelear

Rodrigo Huescas debuta y da asistencia con el Copenhague en Champions League

David Benavidez presume foto con Crawford tras derrota de Canelo Álvarez

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Juárez de acuerdo a la IA?

Elaine Haro revela sus futbolistas favoritos tras salir de La Casa de los Famosos México 2025, ellos son