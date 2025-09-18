Luis Fuente regresa al club América como director deportivo femenil: así lo presentaron

Luis Fuentes es el nuevo director deportivo del club América Femenil (REUTERS/Raquel Cunha)

El club América anunció la incorporación de una de sus figuras del bicampeonato 2024 a la dirección de la institución, Luis Fuentes ahora se desempeñará como directo deportivo de las Águilas femenil. Por medio de un comunicado oficial, el conjunto de Coapa presentó a su nueva incorporación.

Luego de una carrera exitosa como futbolista azulcrema, en diciembre de 2024 Luis Fuentes se retiró para dedicarse a otras áreas del futbol. Este jueves 18 de diciembre compartieron la noticia de que estará colaborando con Ángel Villacampa, director técnico del equipo.

"Club América informa que Luis Fernando Fuentes Vargas, ex jugador americanista que obtuvo el Bicampeonato con las Águilas en 2024, se incorpora como Director Deportivo para fortalecer las estructuras dentro de América Femenil", informaron.

Así presentaron a Luis Fuentes como director deportivo de América Femenil

América Femenil le dio la bienvenida a su nuevo director deportivo (EFE/ Luis Ramírez)

Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, América Femenil le dio la bienvenida a su nuevo director deportivo, quien estará colaborando con Claudia Carrión, directora corporativa de América Femenil.

“La amplia experiencia, profesionalismo y compromiso que caracterizan la trayectoria de Luis Fuentes en el futbol profesional serán clave para coadyuvar al impulso del ambicioso proyecto del Club en el sentido de posicionar al América Femenil como un equipo altamente triunfador y competitivo en los ámbitos nacional e internacional”, precisaron.

Por otra parte, argumentaron que la incorporación del ex futbolista forma parte de la reestructuración anunciada recientemente por el club, con la finalidad de fortalecer las estructuras del equipo femenil. Por último, aclararon cuál será la función de Claudia Carrión.

“Claudia Carrión, con una exitosa gestión deportiva continuará aportando sus conocimientos y experiencia como Directora Corporativa, con el objetivo de fortalecer la estructura del equipo femenil y, entre otras cosas, enfocarse en incrementar la penetración internacional del América Femenil”, finalizó el comunicado.

América Femenil presentó a Luis Fuentes como su director deportivo (X/ @AmericaFemenil)

¿Quién es Luis Fuentes?

Luis Fuentes es un futbolista mexicano nacido el 14 de febrero de 1986 en Chetumal, Quintana Roo. Jugó como defensa lateral, principalmente por la banda izquierda. Inició su carrera profesional con los Pumas UNAM, donde debutó en 2008 y fue parte fundamental del equipo que consiguió el título del Clausura 2009 y Clausura 2011.

Después de una etapa de varios años con Pumas, Fuentes tuvo breves pasos por Monterrey y Tijuana. En 2020 llegó al Club América, donde se consolidó como titular y pieza fiable en la defensa del equipo. A lo largo de su carrera, Fuentes se caracterizó por su solidez defensiva, capacidad de recuperación y experiencia.

Con el América, Luis Fuentes formó parte del plantel logró el bicampeonato obtenido bajo la dirección de André Jardine en 2024, tras ese éxito anunció su retiro de las canchas para emprender otros proyectos, pero no tan alejados del futbol.